Москва, 11 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА перед матчем 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с тульской командой «Арсенал» обратился к своим болельщикам. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА

При этом указанная игра состоится в отсутствии зрителей из-за технических работ на «ВЭБ Арене», которые производятся из-за недостатков, выявленных по результатам встречи с петербургским «Зенитом» (0:2).

«Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку даже на расстоянии. Оформление сегодняшних публикаций — символ того, что 12-й игрок всегда с командой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, 28 ноября после матча 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» группа болельщиков армейцев устроила файер-шоу, после чего полиция задержала на несколько часов их выход с трибун стадиона.