Москва, 11 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Дополнительно более 13,8 млрд рублей получат регионы дополнительно на ежемесячные выплаты пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Средства выделяются из Резервного фонда правительства РФ в дополнение к тем 36 млрд рублей, которые были предусмотрены ранее.

Деньги предназначены семьям, в которых растет более 1,3 млн детей.

Размер пособия равен половине прожиточного минимума в субъектах РФ на ребенка. В итоге, выплата составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

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Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 июля 2021 года.