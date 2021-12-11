Элиста, , 13:21 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждёно два летальных случая среди ковид-пациентов. Об этом 11 декабря информирует региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии победить COVID-19 не смогли 707 жителей Калмыкии, у которых был подтверждён коронавирус.

ИА REGNUM уже сообщало, что в Калмыкии назвали ситуацию с коронавирусом стабильной. Однако в регионе продолжает действовать ряд ковид-ограничений.

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