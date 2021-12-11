Москва, , 13:21 — REGNUM В столице России, Москве, 8 декабря в возрасте 78 лет скончалась российская актриса театра и кино Наталья Филиппова. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Московского драмтеатра «Бенефис».

"Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях в качестве актрисы … Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра», — отмечается в сообщении.

Родилась Филиппова 17 февраля 1943 г.

В 1964 г. окончила Высшее театральное училище им. Щепкина. Работала в Театре на Покровке, Московском театре комедии, сотрудничала с Театром им. Маяковского.

Прославилась благодаря фильму «Помнишь запах сирени…».