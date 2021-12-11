11 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили опасение главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что через территорию Украины может прекратиться транзит газа из РФ.

Оксана Переможенко, , 14:53 — REGNUM На Украину «по всем направлениям» усилилось давление со стороны Российской Федерации. Об этом заявил 10 декабря глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «Бизнес. Цензор».

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Назвав газовый вопрос «политическим» на сегодняшний момент, руководитель украинской компании пожаловался на ужесточение политики России в отношении Киева. Признаками этого он назвал «прекращение экспорта энергетического угля из России», «блокирование экспорта угля из Казахстана».

«Не исключено, что будет прекращён и транзит газа через Украину», — добавил он.

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Заявление Макогона обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Первый независимый». Многие отметили, что возможные проблемы, с которыми столкнется Украина в энергетической сфере, о которых говорит Макогон, могут быть результатом антироссийской политики Киева.

Сергей Макогон Tsoua.com

«Правильно сделает!» — отреагировала Ирина Г.

«Ну и правильно. Энергетическая блокада и Киеву конец», — написал Сергей С.

«Гавкать на Россию не надо!» — отреагировал Александр.

«Давно пора… и ж/д сообщение закрыть», — призвал Vladislav Odessa.

«Доскакались и догавкались», — пишет Юрий.

«Остаточне прощавай» (окончательное прощай — О. П.), — напомнил о Владислав С. о фразе, которую любил повторять бывший украинский президент Петр Порошенко в адрес России, делая заявления о том, что Украина оказалась от прямых закупок газа у России.

«РФ посчитает нужным и сделает, а что сделала наша власть, чтоб не допустить этого?» — задалась вопросом Таисия.

«На свои, на свои жить надо уже», — отметил M33.

«И ее (Россию — О. П.) нельзя будет за это упрекнуть», — добавила Диана.

«Да и правильно! Из-за этих кастрюль (слово «кастрюля» стало употребляться на Украине после майдана 2014 года в отношении участников государственного переворота, которые в ходе массовых протестов в Киеве носили на голове данный предмет кухонного обихода — О. П.) России сколько санкций ввели? Какими нужно быть тупыми, чтобы с соседями ссориться?» — недоумевает Alexandra.

Майдан spoilt.exile

«Ну если газ через ГТС Украины течет «грязный» [газ], как говорил президент Украины, а течет он только в Европу, то родится вопрос, как не загрязнять Европу. Логично если перекрыть путь «грязного» газа, то Европа будет чище», — иронизирует Валерий.

«Какой же коварный «агрессор»! Хоть бери и объявляй войну», — смеется Alexandr.

«Правильно сделают, ну если мы сами не хотим отключить непатриотический транзит, то они нам помогут быть ещё ближе к Европе, но пока по ценам», — с сарказмом отметил Сергей К.

«Вряд ли [Газпром перестанет транспортировать газ через Украину]. Во всяком случае, не до истечения контракта в 2024-м… Но что будет потом с идиотской политикой нашего безумно-патриотистского правительства — фиг знает», — написал Vl.

«А вы больше грязь на Россию лейте», — отреагировала Мария Владимировна.

«Вот и славно, они же для нас «агрессоры» и газ у них «грязный», — написал Анатолий.

«Странные рассуждения на фоне семилетней «войны», — добавил R Ro.

«Я не понимаю эту логику. Лить литры дерьма на РФ и их «грязный» газ и между тем ныть насчёт транзита? Это как вообще?» — задался вопросом А.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Воюем или торгуем? Ни *рена не понятно», — написал Олег.

«Вопрос, обязана ли РФ прокачивать газ через нашу ГТС? Хотят прокачивают, не хотят — платят и не прокачивают. Газ их, в чем тогда агрессия?» — поинтересовался Sky.

«Объясните этому дурню, что есть контракт на прокачку и он будет выполнен», — подытожил Yegor.