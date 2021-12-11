Иркутск, , 13:21 — REGNUM В иркутском ТЦ «Версаль» сегодня, 11 декабря, пришлось эвакуировать порядка 200 человек: загорелась проводка.

Торговый центр Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным территориального управления МЧС РФ, сотрудники с помощью огнетушителей самостоятельно потушили очаг возгорания, площадь которого составила два квадратных метра. Пострадавших нет. Тем не менее, инцидентом заинтересовалась прокуратура Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 4−5 декабря 2021 года в Иркутской области случилось 38 пожаров, на которых спасены пять человек, эвакуированы — тридцать. Четверо человек получили травмы, один погиб.

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