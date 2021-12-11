Элиста, , 13:19 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 11 декабря. Днём ранее было выявлено 18 заражений.

Коронавирус Permkrai.ru

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Накануне в инфекционных стационарах на лечении находились 259 ковид-пациентов, состояние 23 человек врачи оценивали как тяжёлое. 14 пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции оставались 1 126 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в степной республике зарегистрировано 33 692 случая заражения коронавируса. Выздоровели 32 099 пациентов.

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