Москва, , 13:11 — REGNUM В числе сотрудников правительства России в начале 1990-х годов был как минимум дин кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом 11 декабря рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого показал телеканал «Россия-1».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

"В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», — сказал российский лидер.

При этом Путин утончил, что в конце концов это дело стало причиной судебного процесса в США и входе него выяснилось, что этот человек являлся кадровым сотрудником ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что вся процедура, связанная с выдачей сертификатов вакцинации и сопутствующих документов, должна быть предельно понятной и прозрачной.

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