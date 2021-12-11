Донецк, , 13:08 — REGNUM В нарушение минских соглашений, киевские оккупанты за последние сутки, 10 декабря, разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает Народная милиция ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идёт о шести минометах «Василек» на территории объекта в н.п. Константиновка, одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 и двух зенитных установках ЗУ-23 вблизи н. п. Чермалык. Также на железнодорожной станции в н.п. Зачатовка зафиксировано 17 танков Т-80.

«Украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95 бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полёта БпЛА СММ ОБСЕ в районе н.п. Новгородское противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502 отдельного батальона РЭБ», — сказано в официальном сообщении Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушения Украиной Минских соглашений в Донбассе зафиксировали также в спецотчёте мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, активное наращивание военной техники на подступах к республикам происходит уже почти месяц. К примеру, 7 декабря, по данным Народной милиции ДНР, два БТР-70 разместили в жилом районе н.п. Белая Гора. Одна боевая машина пехоты поставлена близ н.п. Троицкое. Кроме того, на ж/д станции в н.п. Красноармейск зафиксировано 30 танков Т-64.

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