Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM Внешнеторговый товарооборот между Ростовской областью и Белоруссией по итогам девяти месяцев 2021 года вырос почти на треть. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Россия и Белоруссия (с) Министерство обороны России

Согласно опубликованным данным, с января по сентябрь 2021 года внешнеторговый оборот Ростовской области с Белоруссией достиг 246 млн 235 тыс. долларов США: экспорт составил 116 млн 452 тыс. долларов США, импорт — 129 млн 783 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года внешнеторговый оборот между Ростовской областью и Белоруссией вырос на 27% или на 52 млн 273 тыс. долларов США.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за анализируемый период составило 13 млн 331 тыс. долларов США.

Рост демонстрируют как экспорт товаров (+ 43,4%), так и импорт (+ 15,1%). В основе экспорта и импорта — машиностроительная и химическая продукция, черные и цветные металлы.