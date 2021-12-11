Тес-Хемский район, Тыва, 11 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В полиции Тувы рассказали подробности жуткого преступления, жертвой которого стал шестимесячный ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 10 декабря в 16:40 по местному времени к правоохранителям обратилась 35-летняя женщина с заявлением о пропаже сына.

Pixabay.com Младенец

По предварительным данным, в тот день она с младенцем гостила у знакомой в селе Самагалтай, где распивала спиртные напитки. Около 14 часов она оставила ребёнка под присмотром подруги и вышла к банкомату. Вернувшись обратно, она никого не нашла дома.

«В ходе поисковых мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 49-летняя жительница с. Самагалтай и доставлена в полицию. В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому соседней территории в спортивной сумке обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, задержанная ранее дважды привлекалась к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего. Подозреваемая к настоящему времени помещена во временный изолятор.