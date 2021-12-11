Токио, , 13:05 — REGNUM Масаюки Уэмура, отвечающие за техническую разработку первых игровых приставок компании Nintendo, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает телеканал NHK.

Скриншот из игры «Contra» для приставки NES Konami, 1988 г

Причина смерти не уточняется. В последние годы жизни Уэмура работал в Азиатско-Тихоокеанском университете Рицумейкан.

Сам Уэмура также является выходцем из этого университета. После завершения обучения он работал в компании Sharp, позже перешёл в Nintendo.

Уэмура отвечал за техническую разработку 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES) и 16-битной Super Nintendo Entertainment System (SNES). Он уволился из компании в 2004 году, продолжая сотрудничать с Nintendo в качестве консултанта.

NES стала одной из самых популярных игровых приставок середины 1980-х и начала 1990-х годов. Следующей консоли Nintendo — SNES — удалось стать самой продаваемой 16-битной приставкой.