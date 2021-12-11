Москва, , 13:03 — REGNUM Высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого носит очевидно провокационный характер, считает член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Council.gov.ru

«Высказывание польского премьера явно рассчитано на наивных дурачков, носит очевидно провокационный характер, играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС, и РФ как геополитических конкурентов США в XXI в.», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Сенатор напомнил, что Моравецкий не только историк по образованию, среди его родственников — те, кто уцелел от гитлеровского холокоста благодаря Победе в 1945 нашего народа над фашизмом.

«Как политик он не может не знать, что изначально (с 1949) и до сегодняшнего дня главная цель НАТО, куда входит и Польша, это «сдерживание Москвы». Он также должен бы знать, что США в своём законе PL 115−44 в 2017 назвал РФ противником и призвал сподвижников (включая Польшу) реализовывать этот подход любой ценой — «закрыть все лазейки» в отношении России», — рассуждает Климов.

По его мнению, «полякам не худо бы осознать, что НАТО это не «Европа», а Европа не НАТО».

«Кстати, в самой Европе (в том числе в высших политических кругах стран ЕС) рассматривают именно Варшаву как американского агента влияния в Старом Свете. Именно Варшава навязала ЕС в 2008 «Восточное партнерство» для дальнейшего раскола постсоветского пространства, которое и привело к украинскому кризису 2014, белорусскому 2020 и т.п. конфронтационный событиям. Напомню, что и в Брюсселе очень недовольны поведением Польши внутри ЕС, определяют её действия как направленные на раскол Евросоюза», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой La Repubblica выдвинул РФ ультиматум по поводу отношений с европейскими странами. Утверждая, что Москва якобы «хочет разделить Европу», политик заявил: «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы».

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