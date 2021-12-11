Донецк, , 13:03 — REGNUM Самолет-разведчик ВВС США RC-135W Rivet Joint совершил полет над Донбассом. Об этом 11 декабря передает Telegram-канал «Политика страны».

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Судно вело разведку в районе линии соприкосновения, отмечает источник. Ранее на данном направлении работали только RQ-4A Global Hawk — высотные беспилотные летательные аппараты.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной целью Киева сейчас является «обеспечение безопасности в Донбассе», а США и страны Европы «работают над масштабным планом по сдерживанию РФ».