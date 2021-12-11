Вашингтон, 11 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый клубный рекорд по количеству очков за первые 27 матчей регулярного сезона. Об этом 11 декабря сообщает TSN.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин

Ранее 36-летний российский хоккеист смог записать на свой счет в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:4 в пользу гостей) две результативные передачи.

В результате этого на счету Овечкина стало 43 (21 шайба + 22 результативные передачи) очка в 27 играх этого сезона, что является новым клубным рекордом первой трети регулярного чемпионата НХЛ.

При этом до этого рекорд по этому показателю принадлежал Деннису Маруку, набравшему 25 очков за первые 27 матчей в сезоне-1981/1982.