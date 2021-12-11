Москва, 12 декабря, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Законопроект о новой накопительной пенсии в Госдуме ожидают в начале 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Нам в очередной раз пообещал министр труда на заседании профильного комитета о том, что такой законопроект будет внесен либо в конце этого 2021 года, мы понимаем, что этого уже не случится, либо в начале 2022 года», — сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

По ее словам, «внося предложения о заморозке накопительной части восемь лет назад, правительство, наверное, не предполагало, что это будет не заморозка, а вечная мерзлота».

"И вместе с тем сегодня формирование полного размера на лицевом счете застрахованных лиц позволяет особенно низко оплачиваемым работникам сформировать страховую пенсию по старости к установленному возрасту выхода на пенсию», — отметила парламентарий.

«Мы понимаем, что мы не можем отказаться от накопительной части пенсии, мы должны ее сохранить, и вместе с тем напоминаем еще раз правительству о необходимости разработки достойного пенсионного продукта для внесения его на рассмотрение Государственной думы, сказала Бессараб.

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