Москва, , 12:50 — REGNUM Ночь на 11 декабря в столице России, Москве, стала самой холодной с начала зимы: термометры на главной метеостанции города ВДНХ показали — 16,9 градуса. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Синоптики отмечают, что московский регион вторые сутки остается под влиянием антициклона, температура держится на 10−11 градусов ниже климатической нормы.

Днем 12 декабря потеплеет до — 3 … — 4 градусов. Такая погода продержится на протяжении всей следующей недели, а в некоторые дни ожидается около 0 градусов в дневные часы.

Отмечается, что потеплеет и в Санкт-Петербурге, но там возможны сильный ветер и осадки.