Людиново, Калужская область, 11 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Калужской области по материалам прокурорской проверки в отношении руководителя муниципального унитарного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере ЖКХ Людиновского района, возбуждены уголовные дела. Об этом 11 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Установлено, что руководителем предприятия были совершены незаконные сделки о перераспределении долей участия в подконтрольных юридических лицах в пользу аффилированных и подконтрольных лиц. В результате предприятию был причинён имущественный вред на сумму более 6,5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

В 2021 году, прокуратурой Калужской области только в действиях должностных лиц выявлено более 500 нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 176 лиц. Возбуждено 14 уголовных дел. Значительное количество коррупционных нарушений выявлено и в действиях юридических лиц. По актам прокурорского реагирования уже уволены пять должностных лиц.