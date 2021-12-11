Белгород, , 12:46 — REGNUM В результате ДТП в Старооскольском городском округе погиб один человек, пострадали четверо. Об этом 11 декабря сообщили в УМВД по Белгородской области.

11 декабря около 09:00 мск на 89 км автодороги Короча — Губкин — граница Курской области 49-летний водитель Renault Duster при повороте с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомашине Scania. В результате произошло столкновение.

Водитель Renault погиб на месте ДТП, его четверо несовершеннолетних пассажиров получили травмы.