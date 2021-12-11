Москва, , 12:44 — REGNUM Московские парковки на всех улицах города с 31 декабря 2021 года по 8 января 2022 года будут бесплатными. 11 декабря об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Парковка в Москве golyanovo.mos.ru

В праздничные дни можно будет припарковать автомобиль бесплатно даже в самом центре города. Платными останутся только плоскостные парковки со шлагбаумом, которые продолжат функционировать по действующим тарифам.

Глава Дептранса Максим Ликсутов попросил водителей сохранять внимание при движении в праздничные дни. Он призвал жителей и гостей столицы парковаться без нарушений, сохраняя возможность проезда для других автомобилистов.

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