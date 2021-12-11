Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM За десять месяцев 2021 года в Ростовской области на Дону умерли 193 ребёнка в возрасте до года. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года этот показатель составил 167. Такие данные приводит Ростовстат.

Младенец StockSnap

В донском правительстве уточнили, что рост младенческой смертности на Дону отмечается за счёт летальных случаев недоношенных детей с экстремально низкой массой тела до 1 кг (+ 10 случаев), с очень низкой массой тела от 1 до 1,5 кг (+ 14 случаев), с массой тела от 1,5 до 2,5 кг (+ 5 случаев).

«Причиной летального исхода явились септические состояния у новорожденных и внутриутробные инфекции, а также пять детей с гемолитической болезнью новорожденных. Причиной инфекции и гемолитической болезни явились несоблюдение беременными женщинами рекомендаций врачей акушеров-гинекологов женских консультаций, а также фоновые заболевания женщин, способствующие развитию инфекции», — пояснили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова. заявила о снижении младенческой смертности в России в 2020 году — на 8,2%.