Лондон, 11 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. От проведения турниров в Китае в 2022 году отказалась Международная федерация тенниса (ITF). Об этом 11 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в организации.

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«В 2022 году в Китае не планируется проведение мужских или женских турниров ITF», — сказа источник.

При этом он не стал уточнять, было ли связано такое решение с ситуацией с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

Отметим, в начале ноября спортсменка из КНР написала на своей странице в соцсети о сексуальных домогательствах со стороны бывшего китайского вице-премьера, однако через несколько минут запись была удалена, и спортсменка перестала выходить на связь. Позднее китайское телевидение обнародовало письмо Пэн Шуай, где она отказалась от своих обвинений и отметила, что находится в безопасности.

Напомним, 1 декабря руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) заявило о приостановке проведения турниров на территории Китая из-за ситуации с Пэн Шуай.