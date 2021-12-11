Белокалитвинский район, Ростовская область, 11 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение месяца шли поиски 13-летней жительницы посёлка Коксовый (Белокалитвинский район). Подростка нашли, сообщает поисково-спасательное объединение «Лиза Алерт Юг».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках следа

Школьница ушла из дома 13 ноября 2021 года и вернулась домой только 10 декабря после продолжительных поисков. С подростком всё в порядке.

Мотивы ухода ребёнка из дома неизвестны.