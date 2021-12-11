Кабул, , 12:27 — REGNUM Контрразведки стран Запада потерпели провал при падении правительства в Афганистане, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, влияние талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в бывшем афганском правительстве сыграло ключевую роль в крахе прежнего режима и ускорило его падениев результате деятельности «тайных агентов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

The Wall Street Journal добавляет: «Западные спецслужбы либо не знали об этих фактах, либо не могли сделать из них четкий вывод. Это выглядит провалом в борьбе со шпионажем. Вместо того, чтобы проникать и добывать информацию, контрразведка должна обнаруживать и препятствовать проникновению другой стороны в свои структуры».

В статье также говорится, что спецслужбы не несут ответственности за «политический выбор» или его плохую реализацию в Афганистане, но что разведывательное сообщество должно следить за интенсивностью и эффективностью своих контрразведывательных операций. Как и многие другие ошибки разведки, это, вероятно, было больше из-за недостатков мышления, чем из-за оперативных проблем.

До падения предыдущего правительства в Афганистане оценки западных контрразведывательных органов гласили, что, несмотря на последовательное падение провинций, Кабул, столица, не падет в течение шести-восьми месяцев, а правительственные силы будут защищать Кабул от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вскоре после этого контроль захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и правительство пало.