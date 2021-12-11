Москва, , 12:18 — REGNUM Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — заявил 11 декабря в интервью греческому телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.

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«Россия перемещает свои силы на своей территории, и мы можем двигать наши силы в любом направлении … ближе к районам, которые могут представлять угрозу. — сказал он. — Мы видим, как военные самолеты США приземляются на Украине, военная техника США приближается к нашим границам».

По мнению Пескова, это является проблемой, т.к. «подталкивает Киев» к силовому решению конфликта в Донбассе.

В этом же интервью Песков отметил, что в РФ обеспокоены концентрацией военных НАТО на территории Греции.

Беседа состоялась в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи.

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