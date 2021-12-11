Санкт-Петербург, 11 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова ознакомилась с итогами первого этапа ремонта Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге 10 декабря, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ им. Г. А. Товстоногова

Ремонт в БДТ начался боле двух лет назад. Самый сложный период пришёлся на апрель-октябрь текущего года, когда руководству театра пришлось перестать играть спектакли на основной сцене. Была проведена реставрация и модернизация сцены, отремонтированы стены, крыша и подвал здания театра.

В это время прошли гастроли БДТ в Москве, также артисты БДТ играли сценах театров Санкт-Петербурга. Показы спектаклей на исторической сцене БДТ возобновились 11 ноября.

В Минкультуры РФ сообщили, что сейчас в театре завершается пуск и наладка оборудования, а также проводится более точная настройка всех систем здания. Завершение этого этапа строительства запланировано на июль 2022 года.