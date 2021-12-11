Тюмень, , 12:10 — REGNUM В Тюмени 10 декабря в баре на ул. Герцена устроили корпоратив для блогеров, куда пригласили более 1000 человек, нарушив таким образом антиковидные меры. Об этом 11 декабря пишут «Известия».

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На вечеринке не соблюдались меры против COVID-19: на появившихся в соцсетях фото заметно, что отдыхающие не соблюдали соцдистанцию и не носили маски.

Пи этом уточняется, что для посещения данной вечеринки QR-код не требовался: попасть в заведение смогли все блогеры, независимо от количества подписчиков.

О высокой явке на вечеринке сообщила одна из организаторов. Темой вечеринки стал костюмированный карнавал. Поэтому многие отдыхающие были все же в масках, отмечает «Пятый канал». Дополняется, что на корпоратив пришли блогеры-мамы, маркетологи, женские психологи, независимые журналисты.