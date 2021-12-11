Горно-Алтайск, , 12:05 — REGNUM В Республике Алтай золотодобывающую организацию оштрафовали за причинение ущерба водному объекту. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушения были выявлены природоохранным прокурором.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«В результате деятельности по добыче рассыпного золота обществом с ограниченной ответственностью «Андоба» загрязнен взвешенными веществами водный объект — река Чаныш. Размер причиненного ущерба составил около 3,8 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием взыскать с компании сумму ущерба. Однако Турочакский районный суд занял сторону ответчика, отказав в удовлетворении иска.

Не согласившись с этим решением, прокуратура подала апелляцию. В результате Верховный Суд республики отменил решение суда первой инстанции и взыскал с организации 3,8 млн рублей.

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