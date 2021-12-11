Чебоксары, 11 декабря 2021, 11:59 — REGNUM Ситуация со сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Чувашии находится на особом контроле руководства республики и министерства природных ресурсов. И это касается не только качества оказания «мусорных» услуг населению, но и финансовых претензий друг к другу двух крупных игроков на рынке ТКО — регионального оператора по обращению с отходами (ООО «МВК «Экоцентр») и эксплуатирующей межмуниципальный полигон организации (АО «Ситиматик», ранее — общество «Управление отходами»). Об этом ИА REGNUM сообщили в минприроды Чувашии, комментируя судебные иски.
В Арбитражном суде Чувашии выясняют финансовые отношения «Экоцентр» и «Ситиматик». Концессионер взыскивает через суд с регионального оператора боле 93,2 млн рублей, в том числе почти 90,9 млн рублей основного долга за услуги по обработке и захоронению ТКО. Судебные заседания отложены на январь 2022 года, но при этом 7 декабря 2021 года суд частично удовлетворил ходатайство «Ситиматика» о принятии обеспечительных мер.
В частности, Арбитражный суд принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на ряд расчётных счетов «Экоцентра» «в пределах суммы 93 202 370 рублей», назначив разбирательство на 13 января. В то же время суд отказал в аресте имущества регионального оператора, отложив заседание на 24 января.
В минприроды Чувашии приводят данные по долгам за услуги по сбору и вывозу ТКО со ссылкой на «МВК «Экоцентр». На 1 декабря 2021 года дебиторская задолженность контрагентов перед «Экоцентром» составила 352,3 млн рублей, из них 287,3 млн рублей задолжало население, 37,4 млн рублей — юридические лица, 27,6 млн рублей — управляющие компании. На 8 декабря 2021 года кредиторский долг «Экоцентра» перед операторами по обращению с ТКО составляет 128,5 млн рублей.
В настоящее время «Экоцентр» проводит работу по взысканию дебиторской задолженности с должников: направляются претензии о досудебном урегулировании споров, а также исковые заявления в судебные органы республики.
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В Чувашии сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов занимаются 22 организации. В минприроды отмечают, что информация об операторах по транспортированию ТКО размещена в открытом доступе на сайтах ГИС ЖКХ и портале госзакупок.
Напомним, что 1 июля 2014 года между АО «Ситиматик» (концессионер) и министерством природных ресурсов и экологии Чувашии было заключено концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры — межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов на территории республики. Объектами концессионного соглашения являются: вторая карта складирования полигона ТКО мощностью 100 тысяч тонн в год, мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 150 тысяч тонн в год и мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в г. Чебоксары мощностью не менее 150 тысяч тонн в год.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора обществу «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Чувашии. Оператор отвечает за весь цикл обращения с твёрдыми коммунальными отходами в республике.