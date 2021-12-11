Чебоксары, , 11:59 — REGNUM Ситуация со сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Чувашии находится на особом контроле руководства республики и министерства природных ресурсов. И это касается не только качества оказания «мусорных» услуг населению, но и финансовых претензий друг к другу двух крупных игроков на рынке ТКО — регионального оператора по обращению с отходами (ООО «МВК «Экоцентр») и эксплуатирующей межмуниципальный полигон организации (АО «Ситиматик», ранее — общество «Управление отходами»). Об этом ИА REGNUM сообщили в минприроды Чувашии, комментируя судебные иски.

Мусорные контейнеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Арбитражном суде Чувашии выясняют финансовые отношения «Экоцентр» и «Ситиматик». Концессионер взыскивает через суд с регионального оператора боле 93,2 млн рублей, в том числе почти 90,9 млн рублей основного долга за услуги по обработке и захоронению ТКО. Судебные заседания отложены на январь 2022 года, но при этом 7 декабря 2021 года суд частично удовлетворил ходатайство «Ситиматика» о принятии обеспечительных мер.

В частности, Арбитражный суд принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на ряд расчётных счетов «Экоцентра» «в пределах суммы 93 202 370 рублей», назначив разбирательство на 13 января. В то же время суд отказал в аресте имущества регионального оператора, отложив заседание на 24 января.

В минприроды Чувашии приводят данные по долгам за услуги по сбору и вывозу ТКО со ссылкой на «МВК «Экоцентр». На 1 декабря 2021 года дебиторская задолженность контрагентов перед «Экоцентром» составила 352,3 млн рублей, из них 287,3 млн рублей задолжало население, 37,4 млн рублей — юридические лица, 27,6 млн рублей — управляющие компании. На 8 декабря 2021 года кредиторский долг «Экоцентра» перед операторами по обращению с ТКО составляет 128,5 млн рублей.

«Согласно нормам гражданского законодательства, минприроды Чувашии не правомочно принимать меры по погашению задолженности (при её наличии) перед АО «Ситиматик» от имени ООО «МВК «Экоцентр». Защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в судебном порядке. Несмотря на это, минприроды Чувашии не остаётся в стороне. Помимо того, что власти Чувашии готовы предоставить площадку для переговоров и урегулирования ситуации, а также оказать другие предусмотренные законом меры содействия, в настоящее время разрабатывается «дорожная карта» по выходу из ситуации, которая будет в ближайшее время представлена правительству Чувашии. Также принимается ряд других мер», — говорят в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

В настоящее время «Экоцентр» проводит работу по взысканию дебиторской задолженности с должников: направляются претензии о досудебном урегулировании споров, а также исковые заявления в судебные органы республики.

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В Чувашии сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов занимаются 22 организации. В минприроды отмечают, что информация об операторах по транспортированию ТКО размещена в открытом доступе на сайтах ГИС ЖКХ и портале госзакупок.

Напомним, что 1 июля 2014 года между АО «Ситиматик» (концессионер) и министерством природных ресурсов и экологии Чувашии было заключено концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры — межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов на территории республики. Объектами концессионного соглашения являются: вторая карта складирования полигона ТКО мощностью 100 тысяч тонн в год, мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 150 тысяч тонн в год и мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в г. Чебоксары мощностью не менее 150 тысяч тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора обществу «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Чувашии. Оператор отвечает за весь цикл обращения с твёрдыми коммунальными отходами в республике.