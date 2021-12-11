Денвер, США, , 11:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» нанес поражение с разгромным счетом команде «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей голы забили Джей Ти Комфер (6-я минута), оформивший в матче дубль Андре Бураковски (8-я и 25-я), Даррен Хельм (11-я), Натан Маккиннон (24-я), Самуэль Жирар (28-я) и Кейл Макар (56-я, в пустые ворота)

У «Детройта» шайбами отличились российский нападающий Владислав Наместников (20-я), Джо Велено (24-я) и чешский защитник Филип Гронек (35-я, в большинстве)

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», одержавший третью подряд победу, 13 декабря примет у себя клуб «Флорида Пантерз». «Детройт» потерпел четвертое подряд поражение и 15 декабря также на домашнем льду встретится с командой «Нью-Йорк Айлендерс».