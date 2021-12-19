09:07 24.12.2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров об Украине и НАТО.

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Цитата канала SputnikLive.

Экипажи истребителей Су-27СМ3 Южного военного округа (ЮВО) в ходе летно-тактических учений отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму, сообщила пресс-служба ЮВО.

«Как освещают пресс-конференцию Путина на Западе? Вот пример из The Times. Фото говорят сами за себя: пугающий всех Путин, а рядом — умилительное фото свадьбы украинских вояк на линии фронта в Донбассе. В статье сказано о том, что на этом фронте погибло более 14 тыс. человек. Кто их убивал и обстреливал мирные города, не уточняют. Но из фотографий же все понятно, верно?»

«Наши собаки даже знают, как оно летает. Когда сюда летит — она лает, когда отсюда летит — сидит тихо, спокойно», — рассказывает Владимир.

Владимир рассказывает, что даже местные собаки привыкли к обстрелам.

«Когда обстрел начинается, ничего не делаем. Сидим, слушаем. Летит и летит, ну прилетит, так прилетит», — говорит он.

«Когда оттуда летит, считаем шесть секунд — значит 6 километров. Значит оттуда. Стоит что-то очень «хорошее» и тяжелое», — рассказывает корреспонденту канала «Донбасс решает» местный житель Владимир.

Поселковые собаки научились определять направление полёта снарядов, а местные жители привыкли считать до шести. Посёлок Коммуна расположен под Дебальцево. До линии фронта здесь совсем близко. Вот и не дают украинские вояки позабыть о войне.

Белый дом: НАТО приблизится к российским границам в случае агрессии против Украины.

По словам представителя МИД, на военных базах Украины находятся порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, 4 тысячи из них — американские военные.

«Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта в Донбассе», — сказал он.

Западные инструкторы готовят украинских силовиков к городским боям. Это прямо нарушает Минские соглашения. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук .

Вашингтон продолжает призывать Россию к отводу войск от линии соприкосновения на востоке Украины и от границ с республикой. Об этом говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса , опубликованном на сайте Госдепа.

Простой риторикой Россию от «агрессии» против Украины не остановить, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст в статье, вышедшей 23 декабря в The National Interest.

«Мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники ВСУ», — отметили в Народной милиции.

Боевики ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для воспрепятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе поселка Казачий и села Дмитровка. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции ЛНР.

Военные учения Североатлантического альянса на Украине имеют антироссийскую направленность, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук . Дипломат напомнил, что в 2021 году на территории Украины прошли семь совместных маневров Киева и стран альянса.

Читайте также: В МИД РФ оценили заявления Зеленского о референдуме по Донбассу

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении в стране референдума по Донбассу не соответствуют Минским соглашениям и без участия в нем Донецкой и Луганской Народных Республик являются лицемерием, заявили в МИД России.

Власти России не отказываются от контактов с Украиной, но не по вопросу Донбасса, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук .

Минометный удар нанесли вооруженные формирования Украины по поселку Александровка на западе Донецка утром в пятницу, 24 декабря, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. «Обстрел зафиксирован около 10:05 и велся со стороны украинских позиций в Марьинке. Выпущено 14 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет. 23 декабря в том же поселке Александровка был ранен мирный житель.

«Но что же будет, если граната против России попадет к нам в руки, пока мы командуем VJTF? Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году?» — задаёт он вопрос.

Автор публикации Четинер Четин отмечает, что в настоящее время Турция командует силами возможного вмешательства альянса.

Турцию могут втянуть в конфликт в Донбассе, и именно Анкаре, вероятно, придётся командовать силами НАТО в противостоянии с Россией, пишет турецкая ежедневная газета Habertürk.

Украина способна очень быстро выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но для этого нужна политическая воля, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сказал Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodjenje, американские коллеги «опекают» своих украинских протеже». Москва считает, что градус конфронтации необходимо снизить, указано в материале РБК.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления ударных ракетных комплексов у наших границ создаёт неприемлемые угрозы безопасности России», — заявил глава МИДа.

«Вы его отсюда видите, вот там на мосточке и случилось… Через три дома вон нет ни окон, ни дверей, ни стен. У других соседей в гараж попало, машина сгорела. Муж вышел во двор: гильзы лежат, попали в ворота, дом весь побит. А сколько у нас погибло людей…» — рассказала Валентина Никифоровна каналу «Донбасс решает».

ДНР. «Они в мирных стреляют! У нас нет ни поста, ни солдат». Валентина Никифоровна живет в поселке шахты «Трудовская» — на самой границе с Александровкой. Ее дом с двух сторон обстреливается ВСУ. Пешеходный мостик, на котором 40-миллиметровая АГС вчера настигла Петра Озолина, находится всего в 250 м.

На линии соприкосновения в Донбассе около 4 тысяч военных инструкторов из США — МИД РФ.

«Это прямо нарушает «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники», — сказал Полищук в интервью РИА Новости.

Обучение украинских военных инструкторами из стран Запада прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук .

12:42 24.12.2021

Представитель МИД России Мария Захарова об обстановке в Донбассе:

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Цитата канала donbassr.

12:45 24.12.2021 Украинские власти готовятся к решению конфликта в Донбассе силовым путем. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: МИД РФ: Киев готовится решить конфликт в Донбассе силовым путем

12:58 24.12.2021 Следующим крупным ходом с российской стороны должно стать признание волеизъявления жителей Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 24 декабря, комментируя высказывания пресс-секретаря американского Белого дома Джен Псаки. Как сообщалось ранее, Псаки заявила, что в Вашингтоне готовы согласиться с некоторыми из представленных Россией предложений по гарантиям безопасности, но с другими (теми, что касаются НАТО), соглашаться не намерены. Читайте подробнее: США подтвердили очевидное: словами уважать интересы России их не заставишь

13:00 24.12.2021 Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) поддерживают власти Украины в их «крестовом походе» против собственного населения. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: НАТО поддерживает «крестовый поход» Киева против своего населения — МИД РФ

13:00 24.12.2021 СК России завел дело после ранения мужчины на окраине Донецка. Накануне, 23 декабря, 56-летний мужчина получил множественные осколочные ранения по пути в Донецк из посёлка Александровка. Российские следователи возбудили дело о применении в военном конфликте запрещенных международным договором средств.

13:21 24.12.2021 В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

13:27 24.12.2021 Соединенные Штаты могут консультироваться с Турцией по вопросам урегулирования на Украине, так как Анкара является американским союзником и страной НАТО. Об этом 24 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков оценил возможность участия Турции в урегулировании на Украине

13:29 24.12.2021 В ДНР также не исключают, что жертвами провокаций с химоружием может стать мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. «Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, организаторы теракта обвинят Россию и республики Донбасса. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящееся на Украине химическое оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников. Об этом: Минские соглашения? Киев наступает на ДНР

14:10 24.12.2021 Украина может применить химическое оружие, отравив воду, поступающую жителям Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Мы не исключаем возможности, связанной с отравлением воды», — сказал Пушилин. Причем подобные действия могут привести и к гибели людей на подконтрольной Киеву территории, например в Мариуполе, добавил глава ДНР. Однако это едва ли удержит киевский режим, никогда не отличавшийся соблюдением прав человека в отношении жителей Юго-Востока Украины. Подробности в материале: Пушилин: Украина может отравить воду жителям ДНР

14:17 24.12.2021 Украина может применить химоружие с помощью беспилотников, а также отравив воду реки Северский Донец! А для обеспечения безопасности украинских военных заранее был завезен антидот! Данные разведки ДНР сообщил в эфире #60минут глава республики Денис Пушилин.

14:18 24.12.2021 Глава ДНР Денис Пушилин. council.gov.ru.

14:23 24.12.2021 Украина по-прежнему может пойти на применение химического оружия в Донбассе. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Химическое оружие уже находится на территории Украины. Как и когда его планируют применять — можно только гадать», — сказал Пушилин. Подробности в материале: В ДНР вновь заявили об угрозе применения химоружия Украиной

14:48 24.12.2021 Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали для Украины привычным видом вооружения, которым они терроризируют населения ДНР и пытаются нанести урон силам самообороны народной республики. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Именно повсеместное применение БПЛА Украиной вызывает опасения, что они могут использовать их для химической атаки на ДНР. Читайте подробнее: Пушилин объяснил опасение применения Украиной химоружия при помощи БПЛА

15:13 24.12.2021 Курс Киева на обеление фашизма превратил Украину в рассадник неонацизма, мировое сообщество не должно допустить повторения ошибок XX века, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 декабря на брифинге. Читайте также: Украина стала кузницей боевиков-неонацистов — МИД России

15:15 24.12.2021 Речь идёт не просто об утрате правительством Владимира Зеленского связи с реальностью, а о тоталитарном типе управления страной и подавления населения, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя решение министерства обороны Украины расширить список профессий и специальностей, представительницы которых в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на воинский учет. Читайте также: Власть Украины тоталитарна — воинская повинность женщин это подтверждает

15:26 24.12.2021 Украина в 2022 году увеличит свой военный бюджет на 20%. При этом, помимо оборонительных, Киев планирует закупать и наступательные вооружения. Читайте также: В МИД РФ предположили, зачем Украина наращивает военный бюджет

15:32 24.12.2021 Огласка угрозы применения Украиной химоружия в Донбассе дает надежду, что Киев не пойдет на такой шаг. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте также: В ДНР надеются, что огласка не позволит Украине применить химоружие

16:03 24.12.2021 Для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество готовит в настоящее время информационный фон Украина. Об этом 24 декабря заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР), полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. Читайте подробнее: Киев готовит фон для срыва перемирия на новогодние праздники — ЛНР

16:12 24.12.2021 «За прошедшую неделю зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя 120 и 82-мм минометы, различные типы гранатометов», — сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».

16:13 24.12.2021 Планета находится в шаге от начала третьей мировой войны. Об этом 24 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «На кону сегодня стоит вопрос, будет ли третья мировая война или ее не будет. И вместо серьёзного ответа выпускают то Псаки с перепуганным лицом, то Байдена, улыбающегося непонятно по какому поводу», — сказал Коротченко. Об этом: Коротченко: возникла угроза начала третьей мировой войны

16:36 24.12.2021 В организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины обвинили власти этой страны российского министра транспорта Виталия Савельева, сообщает 24 декабря офис украинского генпрокурора. Читайте также: Власти Украины объявили, что официально обвиняют главу Минтранса РФ

17:11 24.12.2021 Если Россия вознамерится вторгнуться на Украину, серьёзный удар по ней может быть нанесён с Черного моря. Об этом заявил обозреватель The National InterestКрис Осборн. Читайте также: National Interest описал сценарий войны в случае нападения РФ на Украину

17:17 24.12.2021 «Наблюдая за медийной гиперактивностью украинской стороны, мы продолжаем испытывать недоумение от непоследовательности и даже противоречивости заявлений ее официальных лиц в том, что касается заявлений о приверженности режиму прекращения огня», — заявила 24 декабря полномочный представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «Понимая, что все заявления украинской стороны делаются для западных стран-кураторов, которые поспешили высказаться в поддержку Украины, мы все равно вынуждены обозначить свою крайнюю обеспокоенность подобным подходом со стороны Украины к своим письменно зафиксированным обязательствам по соблюдению режима прекращения огня. Надеемся, что украинская медийная активность не является прикрытием для будущих военных провокаций на линии соприкосновения», — заявила Никонорова.

17:22 24.12.2021 В украинских социальных сетях обсудили результаты социологического опроса, в соответствии с которыми почти 50% украинских граждан верят в угрозу «нападения» России на Украину зимой или весной 2022 года. Читайте также: «Верят и ждут!» — опрос: почти половина украинцев ждут нападения России

18:00 24.12.2021 Советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия не готова к войне с Украиной, и странам Запада стоит пересмотреть взгляды на мощь российской армии. Читайте также: На Украине пригрозили России «страшным поражением»

18:43 24.12.2021 Пентагон разрабатывает план, в рамках которого США смогут предоставлять Украине разведданные с поля боя, чтобы помочь быстрее реагировать на потенциальное «вторжение» России, сообщает 24 декабря The New York Times со ссылкой на источник в адмнистрации Белого дома. Читайте также: США разрабатывают план передачи Украине разведданных о «вторжении» России

18:44 24.12.2021 Танк ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

20:25 24.12.2021 Украина чисто физически не сможет стать членом НАТО. Об этом 24 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По мнению эксперта, членство Украины в Североатлантическом альянсе противоречит не только здравому смыслу и глобальной безопасности, но и самим законам физики. Читайте также: Делягин: ядерный гриб над Украиной может подняться, а флаг НАТО — не может

20:53 24.12.2021 Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов. Читайте также: Эксперт: Вопрос с расширением НАТО будет закрыт

21:54 24.12.2021 Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США готовы принять некоторые предложения российской стороны по вопросу гарантий безопасности из-за расширения Североатлантического альянса, но на некоторые они «точно не согласились бы», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Хорошая мина при плохой игре» — сети о привередливости США в вопросах НАТО

22:21 24.12.2021 Последние действия России с выставлением США и НАТО невыполнимых условий и передвижения войск к границе с Украиной не может не вызвать ответной реакции даже у таких стран как Швеция. Об этом 23 декабря в интервью газете Dagens Nyheter заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. Читайте подробнее: Швеция повысила уровень боевой готовности своих ВС из-за действий России

07:14 25.12.2021 Страны Запада не должны соглашаться на какой-либо диалог с Кремлём, если он будет касаться дальнейшей судьбы Украины, заявил 24 декабря секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству France-Presse. Об этом: В Киеве предостерегли Запад от одностороннего определения судьбы Украины

09:28 25.12.2021 Совместное заявление представительств США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН, согласно которому «военные действия против Украины» со стороны России будут «иметь масштабные последствия и повлекут высокую цену в ответ». Подробности в материале: «Киев сольют в любом случае» — сети об угрозах Запада в сторону России

09:28 25.12.2021 Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина может готовить новую военную операцию в Донбассе и Россию заранее предупреждают, чтобы она не вмешивалась и не защищала людей, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 декабря в социальной сети Facebook. Об этом: Сеть: «Горькую пилюлю придётся проглотить» — Путин: Киев готовится к войне

09:32 25.12.2021 План по предоставлению Украине актуальных разведывательных данных для того, чтобы она могла более оперативным образом реагировать на потенциальные действия России, разрабатывает американское минобороны. Об этом 25 декабря сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена. Об этом: Пентагон намерен предоставлять Украине разведданные о действиях РФ — NYT

10:01 25.12.2021 Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения, сообщила газета The New York Times со ссылками на американских официальных представителей. Американские официальные лица, пишет газета, признают, что «одна из потенциальных проблем, связанных с предоставлением действенных разведданных, заключается в том, что это может привести к тому, что Украина нанесет удар первой».

10:04 25.12.2021 За прошедшие сутки, 24 декабря, боевики 54-й бригады один раз нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донецком направлении, открыв огонь с позиций, расположенных в районе н.п. Марьинка из 120-мм минометов по н.п. Александровка, выпустив при этом 14 мин.

10:06 25.12.2021 Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер киевские оккупанты разместили две боевые бронированные машины в н. п. Тарамчук. Согласно отчету ОБСЕ от 24 декабря 2021 года, наблюдателями миссии вновь зафиксирован факт открытия огня из стрелкового оружия с позиций 25 овдбр в районе ДФС.

10:14 25.12.2021 В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

10:26 25.12.2021 Украинский военнослужащий 1999 г. р. выстрелил себе в голову из автомата во время несения боевого дежурства в одной из в/ч Луганской области, на подконтрольной Киеву территории. Цитата канала «Военный обозреватель».

10:28 25.12.2021 Украина начала производство ударных БПЛА Bayraktar TB2 на своей территории. Об этом заявил сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

10:29 25.12.2021 Пентагон рассматривает возможность передачи Украине разведывательной информации касательно российской военной активности возле украинской границы и других ключевых данных. По информации издания The New York Times, официальные лица в Вашингтоне опасаются, что это может спровоцировать Киев на нанесение первого удара, который неминуемо приведёт к полномасштабной войне. Цитата канала «Военный обозреватель».

10:42 25.12.2021 Детей из зоны боевых действий заново учили любить жизнь. Директор донецкой школы №132 Елена Левина рассказала каналу «Донбасс решает», как педагоги пытались отогреть и вернуть этих ребят к мирной жизни. [[[video-23]]] «Я с гордостью и радостью могу сказать, что они сейчас не очень отличаются от других. Они шумят, веселятся, хохочут. И для нас, конечно, не видеть больше вот этого страха детей и не видеть ожидания обстрелов — это очень важно», — говорит Елена Левина.

10:43 25.12.2021 Украина готовит информационный фон для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. По его словам, штаб украинской группировки в Донбассе обвинил войска ЛНР в обстреле поселка Золотое-4, чего на самом деле не было. Дейнего считает, что такие информационные «лазейки» позволят ВСУ обвинить военнослужащих республики в срыве перемирия.

10:44 25.12.2021 «Да, киевский режим не против, ради собственного сохранения, спровоцировать настоящую войну с Россией и даже потерять часть территории», — отметил в авторской телепередаче «Точка зрения» известный донецкий журналист Игорь Фарамазян. «Но украинское население не киевский режим. Есть вероятность, что, несмотря на всю антироссийскую пропаганду, для большой части людей на Украине Россия, русские, в глубине души остаются гораздо более близкими, чем чужие поляки с немцами и прочими американцами», — добавляет журналист. И резюмирует: «И еще большой вопрос, за кого люди станут воевать — за чужих или все-таки за своих. И станут ли воевать вообще. Звучит фантастически. Но шанс есть».

10:46 25.12.2021 Просьб к Деду Морозу у жителей прифронтовых сел немного — лишь бы в новогоднюю ночь украинские вояки не стреляли. Говорит каналу «Донбасс решает» пожилая жительница села Саханка — Валентина. Здесь, на южной окраине границ ДНР, который год не ставят елку, здесь не бывает салютов и массовых гуляний — в сотнях метров позиции ВСУ. [[[video-24]]] «Да мы были бы рады уже просто тишине и возможности посидеть спокойно за столом. А вот этого как раз никто не гарантирует. Они же вон рядом, на горе стоят», — призналась женщина.

10:47 25.12.2021 «Самое страшное слово для солдата — это перемирие». Так считает ополченец первой волны Екатерина. «Не было перемирия. Может быть, для кого-то оно было… Но вот спросить у Петровки, у Докучаевска, у Ясиноватой. У них и дня не было перемирия», — рассказывает Екатерина. [[[video-25]]] По ее словам, уже даже мирные люди боятся, когда официально объявляют перемирие. Потому что от ВСУ можно ожидать любых провокаций.

11:08 25.12.2021 ДНР. «Зеленский пожелал нам «хороших» праздников», — дочь пострадавшего в Александровке. [[[video-26]]] Отец Лилии опаздывал на работу, переходил мост, когда прозвучал взрыв… Женщина слышала звук взрыва, но тогда даже и не могла подумать, что беда случилась с её отцом. Почти все родственники Лилии пострадали от обстрелов ВСУ. На том же мосту, где ранили отца, недавно стреляли в её мать. Цитата канала «Республиканский актив».

11:09 25.12.2021 Донбасс. Жертв ВСУ в Александровке может стать больше. Через мост местные жители ходят часто. Этот путь они выбирают, чтобы сократить расстояние до автостанции в поселке шахты «Трудовская». Местность хорошо просматривается украинскими боевиками, до позиций ВСУ менее километра. Именно в этом поселке боевики любят устраивать «сафари».

11:27 25.12.2021 Россия во время подготовки к переговорам по безопасности с США продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s. По ее данным, на спутниковых снимках видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Как отмечает Jane’s, на снимках запечатлено небольшое количество военных, но компания считает, что при необходимости российские власти смогут оперативно направить в регион подкрепление.

11:40 25.12.2021 Украина готовит информационный фон для очередного срыва Минских соглашений на Новый год и Рождество. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел ЛНР, полномочного представителя ЛНР на минских переговорах Владислава Дейнего. Он в очередной раз вынужден выразить недоумение относительно непоследовательной публичной позиции Киева по вопросу возвращения Украины к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года: «Вечером после заседания Контактной группы 22 декабря с. г. на сайте министерства обороны Украины было опубликовано совместное заявление главнокомандующего ВСУ В. Залужного и министра обороны Украины А. Резникова, казалось бы, подтверждающее готовность Украины к выполнению всех обязательств, в том числе в части ответного огня. Однако на следующий день, 23 декабря с. г., с разницей в несколько часов господин Залужный сделал два противоречащих друг другу заявления. В первом он дал военнослужащим разрешение открывать ответный огонь, не упомянув про условия его открытия, согласно договоренностям от 22 июля 2020 г. Во втором он заверил, что Украина уже соблюдают все договоренности о перемирии, в которых четко прописан «формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы». Разъяснить солдатам, что это за «формат», господин Залужный не потрудился». Подробности в материале: Донбасс: Киев готовит нападение на Новый год и Рождество

11:45 25.12.2021 Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал известие о том, что в зоне проведения карательной операции в Донбассе застрелился очередной воин (22 декабря в Луганской области, солдат 1999 г.р., уроженец пгт. Белозерка Херсонской области, находясь на ночном дежурстве на ВОПе одной из воинских частей, выстрелил себе в голову из штатного оружия. По инсайдерской информации, погибший — это военнослужащий в/ч А4279 С. Гаврик. Парень застрелился из автомата «АК-74» в голову): «Друзья, небоевые потери ВСУ уничтожают украинскую армию похлеще боевых. Только за последнюю неделю небоевых потерь больше десятка человек. По данным штаба, практически все в пьяном угаре или под воздействием наркотических средств. По вышесказанному возникает вопрос: что сделали с армией все эти руководители? Были люди как люди (не без уродов, конечно), но как быстро превратились в стадо дегенератов! Не могу понять матерей, отцов, да и народ Украины, который продолжает терпеть этот беспредел киевского режима, что своими действиями уничтожает не только государство под названием Украина, но и его народ. Вот вам и армия, и вира, й мова…».

14:19 25.12.2021 Украинские военные в эти минуты ведут обстрел жилых районов ЛНР. Цитата канала «Военный обозреватель».

14:29 25.12.2021 Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден считает кризис из-за ситуации вокруг Украины исключительно серьезным. На фоне возросшей общей напряженности Швеция повысила уровень своей боеготовности, рассказал он в интервью газете Dagens Nyheter. ТАСС.

14:33 25.12.2021 Военные формирования Украины за неделю разместили в зоне «ООС» 19 единиц военной техники. Луганский информационный центр.

15:00 25.12.2021 Заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Завтрак — в Ростове, ужин — во Львове» — сети о возможной войне на Украине

15:32 25.12.2021 Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате» в 2019 году. kremlin.ru.

15:35 25.12.2021 Микаэль Бюден — главнокомандующий армией Швеции — заявил, что на Украине сложилась «опасная ситуация», и необходимо подготовиться. Об этом 25 декабря передает Dagens Nyheter. Читайте подробнее: Из-за ситуации на Украине Швеция повысила боеготовность армии

16:05 25.12.2021 ЛНР и ДНР хорошо понимают масштаб угроз, исходящих от государства-террориста Украины. Об этом в интервью каналу «Донбасс решает» сказал постоянный представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. «Иностранные ЧВК и военные инструкторы натаскивают Силы специальных операций. Нанесение точечного ущерба, создание картинки войны, химические атаки, обстрелы мирных населенных пунктов — это все государственная стратегия терроризма Украины» — сказал он. [[[video-27]]] На эти действия есть симметричные противодействия. Их ДНР и ЛНР пока не применяют, так как придерживаются обязательств по Минским соглашениям, подчеркнул переговорщик.

16:47 25.12.2021 Посол России при Святом престоле Александр Авдеев в интервью итальянской газете Il Messaggero выступил с предложением обратиться к опыту региональной автономии Трентино — Альто-Адидже / Южного Тироля в отношении урегулирования в Донбассе. «Европейский союз мог бы занять решительную позицию, оказав давление на Киев, чего, к сожалению, он сейчас не делает, — сказал дипломат. — Однако очевидно, что Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска на произвол судьбы, полмиллиона из них — российские граждане. На мой взгляд, решение есть. Итальянцы лучше других понимают происходящее. В Италии в 1950-х годах существовала большая напряженность на севере страны, где немецкое меньшинство требовало полной культурной автономии. Италия нашла справедливое и сбалансированное компромиссное решение. Этот опыт также может быть полезен Киеву в решении проблем в Донецке и Луганске». Читайте также: Донбасс: почему посол России при Святом престоле вспомнил о Южном Тироле?

16:59 25.12.2021 Решение МИД России осудить теракт в украинским городе Львове, где неизвестный бросил в направлении входа на территорию генконсульства РФ бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, а также вызвать временного поверенного в делах Украины в России во внешнеполитическое ведомство страны вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 25 декабря в социальной сети Facebook. Об этом: «Дикари так рвутся в Европу» — сети о теракте у генконсульства РФ во Львове

17:55 25.12.2021 На Украине уже налажено производство беспилотников типа Bayraktar. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию «Фокус». Подробности в материале: На Украине заявили о начале производства беспилотников Bayraktar

21:12 25.12.2021 Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили две противотанковые управляемые ракеты по поселку Гольмовский на севере Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 25 декабря представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли поселок на севере Горловки

22:41 25.12.2021 Солдат срочной службы из-за неукомплектованности подразделений 54-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Донецк украинское командование. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 25 декабря замначальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Подробности в материале: Киев направил срочников на линию фронта к Донецку — Басурин

08:08 26.12.2021 Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. (сс) The White House.

08:53 26.12.2021 ЛНР. Киевские силовики разместили бронетехнику в жилом районе села Катериновка Попаснянского района.

09:21 26.12.2021 Песков назвал безосновательными слухи о возможном вторжении РФ на Украину. «Россия никогда первая ни на кого не нападает», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Он также подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозы.

09:38 26.12.2021 В настоящее время Азовское море уже стало районом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, считает издание The Washington Post. Оно пишет, что «есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины».

09:40 26.12.2021 Представительство ДНР. За истекшие сутки, 25 декабря, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии ВСУ один раз стреляли из ПТРК, были выпущены две ракеты. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Гольмовский. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

09:40 26.12.2021 Слухи о том, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». Об этом: Песков опроверг слухи о возможности «вторжения» России на Украину

09:41 26.12.2021 МИД ЛНР: украинские военные, несмотря на заявление министерства обороны Украины, игнорируют координационный механизм и нарушают обязательства по бессрочному соблюдению режима прекращения огня, установленные решением Минской Контактной группы с 21.07.2019, и дополнительные Меры по его усилению от 22.07.2020 г.

10:48 26.12.2021 Папа Римский Франциск в ходе своей рождественской речи призвал не допускать конфликта на Украине и выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить контакты.

10:56 26.12.2021 Германия не верит, что Россия собирается напасть на Украину. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве. Один из них добавил, что 23 декабря Дмитрий Козак побеседовал по телефону с Йенcом Плётнером, советником Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам. Как утверждается, они договорились встретиться в январе и поговорить об Украине. Издание добавляет, что Берлин стремится к деэскалации ситуации и возвращению к «нормандскому формату».

11:00 26.12.2021 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ в военном отношении имеет существенное преимущество над Украиной в Азовском море. Об этом 26 декабря пишет The Washington Post. Об этом: Глава МИД Украины признал доминирование России в Азовском море

11:07 26.12.2021 США должны ввести превентивные санкции против России из-за её «агрессии» в отношении Украины. Такое мнение выразил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. «Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия ухудшает ситуацию, тогда (и только после этого) Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику», — пояснил бывший дипломат. По мнению Волкера, Запад должен ввести новые санкции уже сейчас, когда ещё ничего не произошло. А потом, если Россия «откажется от военной эскалации», — пойти на снятие этих санкций. Цитата SputnikLive.

11:10 26.12.2021 Заложники войны: «Весь наш досуг — погулять в парке, если стрелять не будут». Женя и Ярослав — будущие выпускники Саханской школы на южных обстреливаемых границах ДНР. В их 11-м классе всего три человека, а в самой школе обучается 21 ребенок. Говорят, что в этом есть свои плюсы — в классе тихо и учителя имеют возможность спокойно донести материал. Вот, правда, спрашивают каждый день. Зато все в этой школе как одна семья. [[[video-28]]] «Новогодние каникулы проведем в селе, если будет тихо, то можно в сельском парке погулять. Ни кружков, ни елки у нас нет с 2014 года», — рассказывает Женя каналу «Донбасс решает». А вывезти детей автобусом в тот же Донецк, где полно развлечений, не так просто — единственная трасса, которая идет в Саханку, вся как на ладони ВСУ и обстреливается.

11:12 26.12.2021 Под обстрелом — Горловка. ВСУ применяют по району шахты Гагарина гранатометы различных систем и стрелковое оружие. СЦКК ДНР сообщают о 14 прилётах

11:25 26.12.2021 В нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США. Тем не менее именно бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил накладывать санкции превентивно, вынуждая Россию идти на уступки. В частности, таким образом он предлагает «предотвратить российскую агрессию» на Украине. Читайте также: США призвали к новым санкциям против России. Кричевский: «Доиграемся?»

11:34 26.12.2021 Отсутствие должного управленческого опыта у Владимира Зеленского, президента Украины, может привести к вооруженному противостоянию в Донбассе. Об этом 26 декабря пишет The New York Times. Подробности в материале: Неопытность Зеленского и его окружения может спровоцировать войну — NYT

11:51 26.12.2021 Если США и НАТО откажутся дать России гарантии безопасности, РФ ответит на это — исходя из рекомендаций военных экспертов. Об этом заявил Путин. При этом ответ может быть самым разным, пояснил президент.

12:11 26.12.2021 Bayraktar TB2 (cc) Bayhaluk.

12:38 26.12.2021 ВСУ разместили бронетехнику вблизи поселка городского типа Станица Луганская, информирует пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

13:21 26.12.2021 Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) фиксирует бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе — вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР. Читайте также: Народная милиция ЛНР заявила о бронетехнике ВСУ у населенных пунктов

14:22 26.12.2021 На Украине заявили о начале «возвращения» Краснодарского края. Для этого в правительство был подан запрос об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани. «Начинаем этот процесс маленькими, но уверенными шагами», — написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. Он также выложил видео на YouTube-канал и призвал украинский народ «помнить о советских преступлениях». Гончаренко ранее неоднократно говорил о необходимости присоединить этот российский регион к Украине. Цитата канала «Говорит Москва».

14:49 26.12.2021 Безопасность России под угрозой, заявил Дмитрий Песков Владимиру Соловьеву. Он отметил, что Запад обманул Москву о непродвижении НАТО на восток. — Мы видим, что делает НАТО, видим маневры у наших границ, поставки огромного количества техники. Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда заезжают военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины. Останется фактически только формализация этого процесса.

15:01 26.12.2021 Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путём, иначе будет стоять вопрос украинской государственности, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киев и Вашингтон об этом знают.

15:02 26.12.2021 На Украине беременных и женщин с малолетними детьми поставят на воинский учёт. Об этом сообщили в минобороны страны. В Киеве вступил в силу новый приказ, в котором женщин 35 профессий обязали встать на воинский учёт. Они должны сделать это до 2023 года, иначе их будут штрафовать. На службу могут призвать женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Цитата RT.

15:04 26.12.2021 В Минских соглашениях об урегулировании ситуации на Украине все положения прописаны абсолютно четко, там нет «ни двойного дна, ни двойного смысла», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». »Многим [действующим политикам], наверное, хочется напомнить, что давайте, возьмите текст [соглашений]: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы всё поймете. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там всё абсолютно четко прописано», — сказал Песков.

15:05 26.12.2021 Турция объявила о готовности участвовать в войне в Донбассе на стороне ВСУ. «ИноСМИ».

16:34 26.12.2021 Украину готовят к нападению на Россию, осложнение ситуации возможно в начале февраля 2022 года, считает депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин. Об этом: В Госдуме назвали основные направления возможного удара Украины

17:01 26.12.2021 Слова российского президента Владимира Путина о различных вариантах ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток спровоцировали широкий общественный резонанс в социальных сетях. Большинство комментаторов полагают, что Америка будет и дальше толкать Украину на военный конфликт с Россией. Минские соглашения будут попраны окончательно. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения. Читайте подробнее: Сеть знает, каким должен быть ответ России на расширение НАТО на восток

18:28 26.12.2021 Заявление директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука о том, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда появится чёткое понимание, кто, в каких объёмах и на каких условиях будет закупать голубое топливо, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «А обед по расписанию?» — Украина хочет продлить транзит газа

18:45 26.12.2021 «Двойного дна» в Минских соглашениях нет, так как все положения документа прописаны абсолютно четко. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, складывается впечатление, что большинство действующих политиков вообще не читали текст соглашения. Подробности в материале: Песков заявил об отсутствии «двойного дна» в Минских соглашениях

19:07 26.12.2021 Военное командование Великобритании подготовило план действий на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы эвакуировать британских сотрудников вооружённых сил с территории Украины в случае «вторжения России», пишет Daily Express. Подробности в материале: Британия заявила о готовности эвакуировать своих военных с Украины

21:25 26.12.2021 Россию из-за ситуации на Украине могут ждать санкции, которых еще не было, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Читайте подробнее: США пригрозили России «самыми сильными» санкциями из-за Украины

21:55 26.12.2021 Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Подробности в материале: Кадыров: если Зеленский не изменит курс, Украина должна стать частью России

22:54 26.12.2021 Заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из иных источников, кроме как из Российской Федерации, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «А как же «остаточно прощевай»?» — Украина подсела на российский газ

22:55 26.12.2021 Информация о том, что министерство обороны США работает над планом по предоставлению Украине актуальных разведданных, чтобы она могла более оперативно реагировать на потенциальные действия России, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Они там под чем?» — сети о разведданных США о якобы подготовке РФ к войне

23:12 26.12.2021 Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что украинский лидер Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, но чиновник не помнит, по какой причине разговор не состоялся, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 26 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Ему можно лишь в морду дать» — почему Путин не общается с Зеленским

07:10 27.12.2021 Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе. president.gov.ua

07:46 27.12.2021 Британия эвакуирует своих военных инструкторов с Украины в случае конфликта с Россией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на источники в армии. Размещённые во Львовской области британские военные при необходимости будут эвакуированы через польскую границу, отмечает издание. Тем же путём отправится и группа штабных офицеров ВС Британии, находящаяся в Киеве. Операция уже имеет название — «Орбитал». Она должна гарантировать «безопасный вывод» британцев с Украины в случае ввода туда российских войск.

08:11 27.12.2021 На Украине придумали встречное требование для НАТО к России, пишут РИА Новости. При обсуждении гарантий безопасности НАТО «следовало бы потребовать» от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в эфире телеканала «НАШ» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

08:51 27.12.2021 По информации представительства ДНР в СЦК, в прошедшие выходные украинские силовики вновь нарушали режим прекращения огня.

09:18 27.12.2021 По данным пресс-службы УНМ ДНР, в нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение украинскими силовиками 2-го механизированного батальона 53-й омбр бронетранспортера БТР-60 и трёх боевых бронированных машин вблизи жилых домов в н.п. Богдановка.

09:42 27.12.2021 В случае, если бы полуостров Крым в 2014 году не воссоединился с Россией, на его территорию хлынули бы украинские неофашисты. Об этом 27 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Подробности в материале: Шойгу рассказал, из-за чего Крым в 2014 году воссоединился с Россией

09:53 27.12.2021 По сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки, 26 декабря, вооружённые формирования Украины (ВФУ) четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Стрельба велась по территории ДНР. В горловском направлении боевики выпустили четыре гранаты из РПГ и десять — из АГС. Помимо этого, один раз применялось стрелковое оружие. В донецком направлении стреляли из АГС (пять гранат). В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Горловка (шахта им. Гагарина), Веселое. Читайте подробнее: Украинские боевики забросали гранатами Донбасс

10:03 27.12.2021 Мир в Крыму удалось сохранить благодаря России, туда могли хлынуть украинские ультранационалисты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», — сказал Шойгу в интервью газете «Аргументы и факты».

10:51 27.12.2021 Севастополь. Фото Александр Полегенько ИА REGNUM

10:58 27.12.2021 Рамзан Кадыров: «Украинский проблемный вопрос — это даже не уровень президента. Это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы в Чеченскую Республику Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там».

11:01 27.12.2021 Это вы по-английски или серьезно? «За британцами не уследишь! То они сообщали, что готовы выслать 600 спецназовцев на Украину «в случае вторжения России». Сегодня же Sunday Express сообщает, что готовы к срочной эвакуации 100 британских инструкторов с Яворовского полигона «в случае вторжения России», — пишет известный российский публицист донецкого происхождения Владимир Корнилов. «В задаче спрашивается: в какой точке мира пересекутся британские солдаты, спешащие на Украину, с британскими солдатами, драпающими с Украины?» — задается вопросом Корнилов.

11:22 27.12.2021 МИД РФ: вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины.

11:51 27.12.2021 В Вашингтоне, Киеве и столицах стран — участниц НАТО услышали предложения России по гарантиям безопасности. Об этом 27 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Читайте также: Рябков: предложения России по гарантиям безопасности были услышаны

11:55 27.12.2021 Такое же важное значение для России, как и для самой Украины, имеет вопрос о перспективах вхождения последней в НАТО. Об этом 27 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Подробности в материале: Вопрос вхождения Украины в НАТО имеет для России важное значение — Рябков

12:16 27.12.2021 НАТО продолжает вести активную деятельность в опасной близости от границ России. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Читайте подробнее: «Идёт активное военное освоение территории Украины» — Матвиенко о НАТО

12:20 27.12.2021 НАТО — геополитический проект по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора, заявил на «Соловьёв Live» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

12:25 27.12.2021 Бронетехника размещена подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) около жилых домов в зоне т. н. операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Читайте подробнее: В Народной милиции ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ около населенных пунктов

12:25 27.12.2021 В 2021 году на Украине могли серьёзно рассматривать сценарий военного нападения на ДНР и ЛНР. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Читайте подробнее: Матвиенко допустила подготовку военного нападения на Луганск и Донецк

12:25 27.12.2021 Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс. МИД РФ.

12:28 27.12.2021 Напомним, на прошлой неделе (20−26 декабря 2021 года) украинские вооруженные силы в нарушение Минских соглашений вели обстрелы в донецком и горловском направлениях. Под них попадали: Александровка (трижды), Горловка (поселки Гольмовский, Байрак и поселок шахты имени Гагарина), село Веселое. Так, поселок Александровка, что южнее Донецка, попадал под огонь украинских боевиков 21, 23 и 24 декабря. 52-летний житель поселка был ранен из гранатомета, когда шёл на работу.

12:28 27.12.2021 «Москва не будет мириться с тем, что в НАТО замахнулись на порог нашего дома», — заявил в эфире «Соловьёв Live» глава МИД РФ Сергей Лавров.

12:39 27.12.2021 Россия никогда не планировала нападение на Украину, но имеет сценарий адекватных мер на все случаи развития событий в соседней стране. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Подробности в материале: Планов нападения на Украину у России не было и нет — Матвиенко

12:43 27.12.2021 Военная мобилизация женщин на Украине служит показателем уровня военной истерии в этой стране. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Читайте подробнее: Матвиенко объяснила мобилизацию женщин на Украине «военной истерией»

13:13 27.12.2021 ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

13:25 27.12.2021 Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

13:53 27.12.2021 В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины, пишут РИА Новости. «Мы не хотим нагнетания, выступаем за продолжение переговоров в рамках Минских соглашений (по юго-востоку Украины)… НАТО и РФ договорились провести встречу. Мы хотим, чтобы проблему удалось решить диалогом. НАТО не доверяет России, а она думает, что НАТО хочет ее окружить, налицо напряженность. Мы даже не хотим говорить о возможности войны», — сказал глава МИД ТурцииМевлют Чавушоглу журналистам.

14:10 27.12.2021 В странах Запада начали осознавать опасность «безбашенных» поступков президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live». Подробности в материале: Запада начал понимать опасность «безбашенных» поступков Зеленского — Лавров

14:22 27.12.2021 Москва будет и дальше жёстко настаивать на выполнении всего комплекса мер для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Россия не собирается разрушать Минские соглашения — Лавров

14:23 27.12.2021 [[[video-29]]] Разведывательные самолёты стран НАТО сегодня провели полёты вдоль российских границ в Крыму и Калининградской области. Цитата канала «Военный обозреватель».

14:29 27.12.2021 Киев специально нагнетает обстановку в Донбассе, чтобы его потерять и в роли «жертвы» интегрироваться в НАТО. О возможности такого замысла Киева рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью rian.ru. Всё очень похоже на то, что украинские власти старательно придумывают «российскую угрозу», чтобы по грузинскому сценарию 2008 года окончательно потерять «мятежные регионы», считает вице-спикер Совфеда. Таким образом Украина избавится от «проблемы Донбасса», окончательно разладит отношения России и Запада, а также предстанет перед НАТО в роли «жертвы агрессии». «Если разыгрывается именно такой сценарий, то это игра на грани фола, то есть — военного конфликта», — заключил Косачев.

14:53 27.12.2021 Киев готов к обмену почти 60 пленных с ДНР и ЛНР в любой день. Об этом накануне, 26 декабря, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

15:06 27.12.2021 Пентагон. (cc) David B. Gleason

15:49 27.12.2021 Украине следует прислушаться к словам главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном присоединении к России. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Ранее глава российского региона отметил, что в случае, если Киев продолжит действовать в той же русофобской парадигме, что и сейчас, Украина должна будет стать частью России. Подробности в материале: Коротченко: «кадыровский спецназ» войдет на Украину как нож в масло

16:06 27.12.2021 Киеву не стоит радоваться обещаниям США предоставить ему ту или иную развединформацию. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его мнению, ничего стоящего Вашингтон Киеву никогда не передаст. Связано это с тем, что западные спецслужбы убеждены — во всех органах власти Украины присутствуют агенты российских спецслужб, которые оповещают своих кураторов в Москве обо всем происходящем. Читайте также: Военный эксперт посоветовал Киеву не обольщаться подачками США

16:14 27.12.2021 В случае полномасштабной войны против России украинская армия моментально сдастся. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Вопрос лишь в том, предпочтут ли украинские военнослужащие капитулировать, разбежавшись по домам или же для большей безопасности будут встречать русских солдат с цветами и братаниями. В доказательство своих слом эксперт напомнил, что в 2014 году свыше 90% украинских вооруженных сил в Крыму перешли на сторону России и сейчас продолжают служить в составе российской армии и флота. Подробности в материале: Военный эксперт: армия Украины сдастся России, как в Крыму

16:22 27.12.2021 Западные страны и НАТО не станут воевать за Украину. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его оценке, в случае агрессии Киева против России или ЛДНР он останется один на один с Москвой. И противостояние это быстро обернется для украинской стороны полным поражением. Читайте подробнее: Коротченко: Запад не станет воевать за Украину

16:31 27.12.2021 Украинские власти демонстрируют полнейшую несостоятельность, решив поставить на воинский учет женщин. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Эксперт сообщил, что на воинский учет ставят даже 60-летних женщин и беременных девушек. До такого, по его словам, не опускалось даже руководство нацистской Германии в конце Великой Отечественной войны. Об этом: «Такого не было даже в Третьем рейхе» — Коротченко о «мобилизации» украинок

17:20 27.12.2021 Стокилометровый забор появился в Луганской области Украины на границе с Россией, пишут украинские СМИ.

17:41 27.12.2021 Россия пока не станет нападать на Украину, заявил 27 декабря бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, передаёт «Украина 24». Но возможны «военные провокации». Подробности в материале: Экс-глава украинского МИД оценил вероятность «блицкрига» РФ против Украины

18:07 27.12.2021 Корабль Черноморского флота у берегов Крыма. Александр Полегенько © ИА REGNUM

19:05 27.12.2021 Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого НАТО прекратило взаимодействие с Россией, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

19:18 27.12.2021 Нынешняя политика НАТО — это подготовка к войне с Россией, сообщил 27 декабря журналистам заместитель российского министра обороны Александр Фомин. Альянс, очевидно, полностью отказался от какого-либо сотрудничества. Об этом: Минобороны РФ: НАТО готовится к военному конфликту с Россией

20:14 27.12.2021 Глава Чечни Рамзан Кадыров. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:16 27.12.2021 ВСУ разместили гаубицу и БМП-2 в жилмассивах населенных пунктов Донбасса. Об этом заявили журналистам в Народной милиции ДНР.

21:17 27.12.2021 В Народной милиции ЛНР заявили, что в Донбасс прибыла группа отдельного полка спецназа силовиков Украины для организации провокаций.

21:47 27.12.2021 Представитель ВСУ получил ранение при минировании местности у населенного пункта Золотое, сообщили в Народной милиции ЛНР.

22:14 27.12.2021 Военная техника в Севастополе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

23:17 27.12.2021 Информация о том, что российские власти получили предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года и занимаются его рассмотрением, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «НАТО движется на Россию» — сети о заседании Совета Россия — НАТО

23:38 27.12.2021 Заявление депутата Государственной думы от СРЗП Михаила Делягина о том, что Украину готовят к нападению на Россию и осложнение ситуации, возможно, начнётся уже в начале февраля 2022 года, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Грузинский сценарий» — сети о вероятном нападении Украины на Россию

02:06 28.12.2021 Почти 30 тонн гуманитарной помощи поступило в Донецкую и Луганскую Народные Республики по линии Организации Объединённых Наций, сообщила 27 декабря пресс-служба министерства внутренних дел Украины. Читайте подробнее: В Донбасс поступило около 30 тонн гуманитарной помощи от ООН

07:58 28.12.2021 В Кишиневе перед зданием посольства Украины в Молдавии 27 декабря прошла акция протеста против втягивания Молдавии в военную повестку Украины. Митингующие требовали от руководства Украины остановить военную истерию, нагнетаемую властями этой страны. Читайте также: В Кишиневе выступили против втягивания Молдавии в военную повестку Украины

07:59 28.12.2021 Переговоры, посвящённые ситуации на Украине, вопросам безопасности в Европе и контролю над вооружениями, состоятся между представителями США и России 10 января. Об этом 28 декабря сообщает Agence France-Presse (AFG). Читайте также: США и Россия назначили дату переговоров по ситуации на Украине

08:53 28.12.2021 С начала 2021 года в Донецкой Народной Республике от вооруженной агрессии Украины погибли 76 человек. Об этом сообщил заместитель управляющего делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Роман Савченко. «Только в 2021 году в результате военных действий в Республике погибли 76 человек, что на 46% больше, чем в предыдущем, 2020 году», — приводит слова Савченко «Донецкое агентство новостей». Всего за время конфликта с 2014 года на территории ДНР погибли 5037 человек, около 8000 жителей получили ранения, свыше 1600 стали инвалидами.

08:56 28.12.2021 Эскалация между Россией и Украиной, в которую вовлечён Запад, может затронуть и Молдавию. Об этом молдавский президент Майя Санду заявила в эфире телеканала Pro TV. «Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе», — сказала молдавский лидер. Об этом: Санду опасается, что эскалация между РФ и Украиной затронет Молдавию

09:14 28.12.2021 Заявление депутата украинской Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что Украина якобы начала процесс «возвращения» российской Кубани в свой территориальный состав благодаря его решению подать в госорган постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: «Пора возвращать Канадчину!» — сети о том, как Украина Кубань «возвращала»

09:14 28.12.2021 Сообщение пресс-службы главного управления разведки vинистерства обороны Украины о том, что под воинский учёт в стране попадут беременные и женщины с маленькими детьми, но состояние здоровья и семейные обстоятельства всё же будут браться в расчёт, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Мужиков не осталось?» — на Украине воинский учёт коснётся беременных

09:25 28.12.2021 Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова об Украине, поскольку до сих пор испытывает страх перед ним. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Ранее Кадыров выразил мнение, что если глава соседнего государства продолжит проводить враждебную политику по отношению к Москве, то Украину необходимо будет присоединить к России. «Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем (комментировать внешнеполитическую ситуацию). По международной политике говорят он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может, это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым)», — сказал Гончаренко.

09:49 28.12.2021 По сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины (ВФУ) один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает МИД ЛНР. В официальном сообщении уточняется, что огонь украинские боевики вели на территории ДНР, выпустив пять гранат из СПГ. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Александровка. Читайте также: Минские соглашения? Украина долбит гранатами по Александровке

09:57 28.12.2021 Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки выпустили по поселку Александровка на западе Донецка пять гранат из противотанкового гранатомёта СПГ. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

10:29 28.12.2021 Бронетехника украинских войск появилась у жилых домов в поселке Ольховое на Луганщине, сообщила 28 декабря пресс-служба управления Народной милиции ЛНР. «В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение двух боевых бронированных машин и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в жилом районе населенного пункта Ольховое», — говорится в сообщении, которое приводит Луганский информационный центр. Появление бронетехники в населенном пункте является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

11:06 28.12.2021 Разведывательные возможности американских самолётов RC-135V Rivet Joint и E-8C Joint STARS, которые наращивают свою активность в воздушном пространстве Украины, позволяют «видеть» весь Донбасс и приграничные с Украиной территории РФ. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:28 28.12.2021 Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них — вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

12:11 28.12.2021 «Война началась, когда мне было девять лет — для меня она чуть ли не всю жизнь идёт». Студентка Арина Попова учится на банкира и свой жизненный успех связывает с переездом Россию. «Постоянно война, война, война, и ей нет конца. Люди боятся какой-то неопределенности и уезжают в Россию. Там ты знаешь, что с тобой будет завтра. А у нас — прилетит снаряд и всё, конец», — поделилась девушка своими эмоциями. Цитата канала «Донбасс решает».

12:13 28.12.2021 До тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессора, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не будет, это однозначно, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. При этом он не исключает, что Киеву выгоден отказ от переговоров, так как неподконтрольная ему часть Донбасса все активнее интегрируется в российскую экономику. Читайте также: Экс-министр экономики Украины дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным

12:13 28.12.2021 Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что существуют различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток, в зависимости от тех предложений, которые сделают российские военные, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети Facebook. Читайте также: «Запад понимает только силу» — сети об ответе России на расширение НАТО

12:14 28.12.2021 В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Запад хочет устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Россию, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности». Читайте также: «Для этого пока и существует Украина!» — Западу нужна «войнушка» на Украине

12:15 28.12.2021 Провокации НАТО у российских границ могут перерасти в вооруженный конфликт. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге. В качестве примера он привел инцидент в Черном море 23 июня, когда британский эсминец УРО «Дефендер» попытался проникнуть в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. Он указал на то, что действия британского корабля обеспечивал стратегический разведывательный самолет RC-135 США. В целом в 2021 году интенсивность задействования разведывательной авиации в районе Черного моря выросла более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, добавил Фомин. Минимальное приближение к российской границе в западной части Крыма составило 15 км. Цитата канала «Экономика».

12:16 28.12.2021 Реформирования «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пока не предвидится. О каких-либо изменениях речи в настоящее время не идёт. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Читайте также: Изменений «нормандского формата» не предвидится — Кулеба

12:40 28.12.2021 Как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на сегодняшний день большая часть ключевых решений в рамках работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовлена и готова к тому, чтобы ее приняли. Об рассказал этом 28 декабря в интервью «РБК Украина». Об этом: Большинство документов контактной группы готовы к принятию — Кулеба

13:05 28.12.2021 Параллельно друг с другом у берегов Крыма работают Ил-114ЛЛ с аппаратурой РЭР на борту и разведчик США. Цитата канала «Военный осведомитель».

13:45 28.12.2021 С дипломатической точки зрения участие США в уже имеющихся форматах по урегулированию ситуации в Донбассе является сложным. Об этом 28 декабря заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова. Об этом: Посол Украины заявила о сложности подключения США к «нормандскому формату»

13:49 28.12.2021 Соединенные Штаты на Украине продолжают политику извлечения выгоды из региональных конфликтов. Вашингтон использует НАТО как средство сжатия стратегического пространства России — китайское государственное СМИ Global Times.

14:02 28.12.2021 В нарушение Минских соглашений Киев способен к новым военным провокациям на линии соприкосновения с Донбассом. Об этом 28 декабря сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По её словам, одним из оснований для такого заявления стало получение уведомления от координатора рабочей группы по вопросам безопасности о том, что украинская сторона выступила с предложением о проведении 28 декабря внеочередного заседания профильной группы для обсуждения неких заявлений об ухудшении ситуации с безопасностью с момента проведения пленарного заседания Контактной группы 22 декабря 2021 года: «Подобная инициатива вызвала у нас, мягко сказать, недоумение. Со дня заседания Контактной группы на линии соприкосновения наблюдается относительное затишье, с единичными обстрелами с украинской стороны, один их которых 23 числа привёл к печальным последствиям: на нашей территории меньше чем через сутки после опубликования заявления украинской стороны о якобы приверженности соблюдению режима прекращения огня, 23 декабря, был ранен мирный житель н.п. Александровка…». Об этом: МИД ДНР заподозрило Киев в подготовке новой провокации в Донбассе

14:03 28.12.2021 ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

14:10 28.12.2021 Российский самолёт ИЛ-114ЛЛ (летающая лаборатория) ведёт контрнаблюдение за американским противолодочным самолётом Boeing P-8A Poseidon, который осуществляет разведку у крымского побережья. Цитата канала «Военный обозреватель».

15:23 28.12.2021 Между тем президент Украины Владимир Зеленский создает свою «медиаимперию», частью которой станет «4-й канал». По информации украинского издания «Страна», на базе «4-го канала» офис Зеленского будет создавать лояльный главе государства новостной телеканал на фоне ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов, в первую очередь с Ринатом Ахметовым, «а в перспективе не только с ним». Издание отмечает, что стоит задача расширить аудиторию государственного телеканала «Дом», созданного в 2020 году и рассчитанного первоначально на жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

15:24 28.12.2021 Как сообщает украинское издание»Страна» со ссылкой на изменения в базе данных минюста Украины, актив приобрел депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев. Согласно открытым данным ООО «ТРК «Интеррадио», Алексей Ковалев стал учредителем юридического лица вместо Дмитрия Добродомова со 100-процентной долей. Сумма уставного фонда равна 4 363 511 гривен (более $160 тыс.).

15:26 28.12.2021 По данным «Страны», сейчас готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, победа в котором будет отдана каналу «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты. Реклама «Дома» запущена по всей стране, и предполагается, что «Дом» будет в итоге вещать на всю Украину.

15:44 28.12.2021 Заявление заместителя министра обороны Российской Федерации Александра Фомина о том, что НАТО готовится «к крупномасштабному вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Всем будет тотальный кирдык!» — сети о подготовке НАТО к войне с Россией

16:13 28.12.2021 Солдаты ВСУ [(сс) Ministry of Defense of Ukraine]

16:36 28.12.2021 Стороной конфликта на Украине, стороной Минских соглашений Россия не является, сообщил 28 декабря журналистам постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом: Россия не является стороной конфликта на Украине — Чижов

17:05 28.12.2021 В ЛНР считают, что Киев формирует информационный фон для срыва перемирия в Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на минских переговорах министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

17:07 28.12.2021 «Украина продолжает формирование информационного фона для оправдания срыва перемирия. В качестве следующего шага они выбрали созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности, — говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР. — Есть признаки того, что Украина продолжает информационную кампанию по формированию перед западными кураторами образа «стремления к миру», ложно обвиняя нас в неких обстрелах и изобретая «ухудшение ситуации с безопасностью». И пытается навязывать экстренные эрзац-заседания для имитации активности в переговорном процессе».

17:09 28.12.2021 «Также постепенно возникает ощущение, что вся эта информационная кампания Украины — просто попытка отвлечь внимание общественности от возможной подготовки реальных вооружённых провокаций на линии разграничения. Надеемся, что у Киева хватит здравого смысла не реализовывать такой сценарий», — отмечает Дейнего.

17:44 28.12.2021 Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. council.gov.ru

18:19 28.12.2021 В ЛНР сообщили о переброске Киевом снайперов для организации провокаций. Зафиксировано прибытие трех снайперских пар в район села Новозвановка, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Антон Микужис.

18:21 28.12.2021 «На передовые позиции подразделений 3-го батальона 24-й бригады в район населенного пункта Новозвановка зафиксировано прибытие трех снайперских пар из разведывательной роты соединения. Ожидаем провокаций со стороны противника в данном районе», — цитирует сотрудника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антона Микужиса агентство Луганскинформцентр.

18:22 28.12.2021 Офицер пресс-службы подчеркнул, что защитники республики «ведут постоянное наблюдение за противником и любые агрессивные действия украинских боевиков незамедлительно будут пресечены». «Украинское командование, наращивая силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, продолжает активно демонстрировать свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем», — добавил Микужис.

18:57 28.12.2021 Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис. © Пресс-служба Народной милиции ЛНР

19:58 28.12.2021 Проблема «вторжения» РФ на Украину существует только в головах некоторых политиков, существенной активности на границе не было. Об этом заявил 28 декабря на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

20:04 28.12.2021 «Что касается утверждений об угрозе вторжения России на Украину, то я считаю, что эта проблема может быть решена, поскольку она родилась в головах некоторых политиков и там же должна умереть», — цитирует ТАСС Полянского. По его словам, на границе РФ с Украиной «не было никакой значительной военной активности, несмотря на все утверждения» об обратном.

20:04 28.12.2021 Полянский подчеркнул, что РФ вправе «перемещать войска и проводить учения». «Это наше право, и мы не обязаны отчитываться перед кем-либо по этим вопросам», — указал зампостпреда РФ.

21:37 28.12.2021 Наличие вооружения и боевой техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах. © Пресс-служба Народной милиции ЛНР

21:52 28.12.2021 Против России у Украины и США есть не только «план А», предполагающий дипломатическое урегулирование напряжённости, но и «план Б», заявила 28 декабря украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью Lb.ua. Читайте подробнее: Посол Украины в США разоткровенничалась о «плане Б» против России

22:32 28.12.2021 Сохранение Москвой принципиального курса на обеспечение выполнения Минских соглашений сторонами конфликта на Украине способствовало недопущению военной эскалации в Донбассе. Об этом говорится в распространенном 28 декабря комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2021 года. «Сохранение принципиального курса на обеспечение выполнения сторонами внутриукраинского противостояния минского Комплекса мер способствовало недопущению военной эскалации в Донбассе», — отметили в дипведомстве. В МИД РФ добавили, что реализация подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» послужила облегчению социально-экономического положения жителей Донбасса в условиях введенной Киевом блокады.

22:45 28.12.2021 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине.

22:46 28.12.2021 «Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине. [Мы] согласились с тем, что НАТО решительно поддерживает Украину, вторжение [на Украину] дорого обойдется России, любой диалог [с РФ по украинской проблематике] должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины», — написала 28 декабря руководитель британского внешнеполитического ведомства вTwitter.

22:57 28.12.2021 Наличие вооружения и боевой техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах. © Пресс-служба Народной милиции ЛНР

23:01 28.12.2021 Нынешняя политика Киева является предательской по отношению к славянским народам, заявил 28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram. Читайте подробнее: Кадыров назвал политику Киева предательской в отношении славян

01:26 29.12.2021 Ситуация вокруг Украины, а также миграционный кризис на границе стран ЕС с Белоруссией, обсуждались в ходе телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США. Читайте подробнее: Блинкен и глава МИД Польши обсудили ситуацию вокруг Украины

01:56 29.12.2021 США решили «притормозить» атомный авианосец USS Harry S. Truman (типа Nimitz) в Средиземном море для обеспечения «постоянного присутствия в Европе» в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на источник в американском военном ведомстве 28 декабря сообщает агентство Associated Press. Об этом: Пентагон поддержит союзников атомным авианосцем в Средиземном море

07:29 29.12.2021 Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — о требованиях Россией гарантий безопасности: [[[list-14]]]

07:55 29.12.2021 Главное управление разведки Украины разродилось новыми данными о грядущем вторжении России на Украину. По словам ГУР, ВС России в течение декабря продолжали наращивать силы и средства не только на полигонах вдоль границы, но и непосредственно в ЛДНР. Так, украинская разведка сообщает, что в республики скрытно железнодорожным и автотранспортом завозились ГСМ, техника, боеприпасы и вооружение, средства РЭР и РЭБ, а также БПЛА. Помимо этого, для комплектования полных штатов армейских корпусов ДНР и ЛНР Россия отправила туда действующих военнослужащих и бойцов ЧВК. По мнению ГУР, в первую очередь комплектовались должности разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов РЭР/Б.

08:35 29.12.2021 Решительные действия России заставят США, Украину-то никто не спрашивает, предпринять определенные шаги, чтобы прекратить обстрелы и вооруженные провокации в Донбассе. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Владимир Корнилов. «Если этого не произойдет, России надо будет действовать более решительно и, возможно, военными мерами», — считает он.

08:45 29.12.2021 Большая пресс-конференции Владимира Путина. 23.12.2021 . kremlin.ru.

08:48 29.12.2021 Швеция в два раза увеличит численность своих вооруженных сил (до 100 тыс человек) из-за «российской угрозы».

10:02 29.12.2021 ДНР. За прошедшие сутки, 28 декабря, нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано.

11:10 29.12.2021 В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

11:20 29.12.2021 Зеленский чувствует, что под ним шатается кресло, и готов на самые отчаянные поступки, чтобы сохранить свою шкуру. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала журналистка информагенства News Front Юлия Витязева. По ее словам, нынешний президент Украины может отважиться и на «маленькую победоносную войну» в Донбассе. «Очень бы хотелось, чтобы Донбасс перестал зависеть от невменяемых, сидящих в Киеве. От их внутренних склок и разборок, чтобы вообще забыли Порошенко, Зеленского и Тимошенко», — сказала Юлия Витязева.

11:27 29.12.2021 В рамках американской программы поддержки в объёме $20 млн Госпогранслужба Украины получит современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, средства защиты, транспорт и средства связи. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:56 29.12.2021 Для Киева и для его кураторов в США конфликт в Донбассе является выгодным, и потому они собираются его поддерживать. Об этом 29 декабря заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Об этом: Глава ЛНР: Киеву и его «кураторам» выгоден конфликт в Донбассе

11:59 29.12.2021 Статистика обнаружения вооружения наблюдателями СММ ОБСЕ. Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

12:11 29.12.2021 Гуманитарное сотрудничество Республик с Россией не остановить — глава ЛНР Леонид Пасечник.

12:14 29.12.2021 Два американских разведывательных самолёта снова ведут мониторинг активности ВС РФ в Крыму и акватории Черного моря. Сегодня, 29 декабря, «вахту» несут RC-135V Rivet Joint и CL-600 ARTEMIS. Цитата канала «Военный обозреватель».

12:21 29.12.2021 Работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у силовиков Украины в районе населенного пункта Новотошковское в Донбассе, который находится под контролем Киева, зафиксировала народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 29 декабря рассказали журналистам в пресс-службе минобороны ЛНР. Подробности в материале: В ЛНР сообщили об использовании силовиками Украины комплекса РЭБ в Донбассе

12:44 29.12.2021 Министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего: «Повторная попытка украинской стороны навязать пустую беспредметную встречу только усиливает ощущение, что вся эта информационная кампания направлена на отвлечение внимания общественности от возможной подготовки реальных вооружённых провокаций на линии разграничения. Надеемся, что гаранты Киева применят надлежащую мотивацию для недопущения реализации такого сценария».

12:57 29.12.2021 Киев настаивает на пустых заседаниях, при этом не предлагая никакого конструктива. Об этом 29 декабря заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова: «Неуемное рвение украинской стороны к проведению пустых заседаний уже вызывает не только недоумение, но и сомнения в адекватности идеологов такой настойчивости. Так, получив наш аргументированный отказ на предложение провести внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности без понимания, на какие договоренности можно выйти, представители официального Киева снова инициируют теперь уже внеочередную встречу Контактной группы, обозначая при этом аналогичную повестку и не предлагая хоть сколько-нибудь реалистичного проекта документа. Наша позиция остается неизменной: мы видим смысл и готовы на согласование возможности проведения внеочередных переговорных сессий только после того, как получим и изучим предметные предложения от украинской стороны как от инициатора встречи, учитывающие обозначенные нами ранее принципиальные позиции. Все еще рассчитываем, что украинские представители проявят свое рвение не только в инициировании внеочередных сессий, а и в предметном их наполнении реалистичными и конструктивными предложениями».

13:05 29.12.2021 За неполный год 25 военнослужащих ЛНР пострадали от агрессии киевских боевиков. Среди них 18 погибших и 7 раненых. Данные на начало декабря 2021. Цитата канала «Республиканский актив».

13:07 29.12.2021 Информация о похищенном бойце НМ ЛНР. «На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови», — заявили в Народной милиции.

13:20 29.12.2021 Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) был 27 декабря похищен украинской диверсионной группой. Об этом 29 декабря сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Подробности в материале: В ЛНР сообщили о захвате военнослужащего республики диверсантами с Украины

13:30 29.12.2021 Наталья из прифронтового поселка Коммунар на окраине Дебальцево живет в постоянном страхе и стрессе. [[[video-30]]] «Когда стреляют, напряженка, страх. Одеваемся, куда бежать, не знаем. Прятаться негде — подвалы плохие. А до города далеко», — рассказала она каналу «Донбасс решает».

14:01 29.12.2021 Внеочередной раунд переговоров подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится после того, как Киев учтёт принципиальные позиции ДНР. Так отреагировали на предложение представителей Украины в МИД республики.

14:07 29.12.2021 Украина готовится к партизанской войне и призывает резервистов. Неопытность президента Украины Зеленского и его соратников может привести к «страшным последствиям», причём не только для самой Украины, пишет The New York Times. Издание сообщает, что в соцсетях стали появляться селфи украинцев с оружием в руках. Но автор пишет, что не стоит умиляться: «Американцы — они какие-то странные, ей-богу. Они ведь действительно представляют себе партизанскую войну как пикник бухгалтеров, дизайнеров и агентов по продаже недвижимости, на котором те сначала учатся делать искусственное дыхание манекену, потом весело стреляют по мишеням, а затем жарят сосиски и в конце обязательно убирают за собой мусор. Опыт вьетнамской войны выветрился из американской нации удивительно быстро. Невероятно быстро».

14:08 29.12.2021 Слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что Украина должна войти в состав Российской Федерации, являются его личным мнением. Об этом, как передает ТАСС, сказал сам глава Чечни. Ранее Кадыров в ходе своей пресс-конференции заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский продолжит антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России. «Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал тогда Кадыров.

14:25 29.12.2021 Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о систематических нарушениях Украиной Минских договоренностей и несоблюдении бессрочного перемирия. Его слова 29 декабря цитирует МИД ЛНР: «Очевидно, что Киеву, а вернее его заокеанским кураторам, выгоден конфликт на Донбассе. Они намерены его поддерживать, а не завершать. Зеленский мало что решает сегодня у себя в стране. Все ключевые решения принимаются в Вашингтоне. Ситуация на линии фронта за этот год действительно обострилась, и сухая статистика это наглядно подтверждает…». Подробности в материале: Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Киеву выгоден конфликт на Донбассе»

14:51 29.12.2021 Суммарные поставки военного имущества Украине иностранными партнёрами в 2021 году на сумму в $450 млн. Основной «спонсор» — это США. Патрульные катера типа Island, внедорожники HMMWV, ПТРК Javelin. Цитата канала «Военный обозреватель».

14:56 29.12.2021 Если бы руководители Франции и Германии захотели, они могли бы повлиять на коллег с Украины, заставив их выполнять Минские соглашения. Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказала депутат Народного Совета ДНР Ирина Попова. [[[video-31]]] «К сожалению, не влияют. И вряд ли будут», — заметила она.

15:10 29.12.2021 Шведский солдат. (cc) Brindefalk

17:49 29.12.2021 Вице-президент США Камала Харрис. (сс) The White House

20:18 29.12.2021 Тему будущих переговоров с Россией по снижению напряжённости обсудили 29 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе Госдепа США. Представители двух стран разговаривали по телефону. Читайте также: Блинкен и Зеленский обсудили готовящиеся переговоры с Россией

20:31 29.12.2021 Телефонные переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоятся завтра, 30 декабря, передаёт 29 декабря CNN. Читайте подробнее: В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Байдена с Путиным

21:32 29.12.2021 Разведывательный авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания E-8 Joint STARS впервые совершил полёт над территорией Восточной Украины, сообщает 29 декабря телеканал CNN со ссылкой на представителя Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM). Читайте также: Военные США похвастались первым полётом E-8 Joint STARS над Украиной

22:20 29.12.2021 Об обстреле 29 декабря украинскими боевиками района посёлка Озеряновка на юго-западе Горловки (ДНР) сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом: Украинские боевики обстреляли окрестности Горловки

23:13 29.12.2021 Тренировка расчетов РСЗО «Торнадо-Г» Кантемировской дивизии Западного военного округа в Подмосковье. Источник: mil.ru

00:42 30.12.2021 Огромный чёрно-красный плакат, вывешенный на здании областного совета в Тернополе, на котором изображён портрет лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Нацисты в органах власти Украины!» — сети о плакате с Бандерой в Тернополе

07:31 30.12.2021 Народная милиция ДНР: «Вооружённые формирования Украины продолжают нести небоевые потери и не оставляют попыток ввести в заблуждение общественность, скрывая истинные причины гибели личного состава».

08:29 30.12.2021 Представительство ЛНР в СЦКК: «За истекшие сутки 29 декабря 2021 года со стороны вооружённых формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано».

08:48 30.12.2021 В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

09:46 30.12.2021 Солдаты ВСУ [(сс) Ministry of Defense of Ukraine]

10:24 30.12.2021 ЛуганскИнформЦентр: «ВСУ с начала 2021 года 534 раза нарушили «режим тишины».

10:29 30.12.2021 Заявление украинского посла в США Оксаны Маркаровой о том, что Киев активно ведёт работу с Вашингтоном по предоставлению ему избыточного американского военного оборудования и вооружения, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 декабря в социальной сети Facebook. Об этом: Сеть: «Вам нужна помощь психиатра!» — Киев просит США дать ненужное оружие

11:14 30.12.2021 По данным ЛуганскИнформЦентра, жертвами агрессии ВСУ в 2021 году стали 20 защитников ЛНР и один мирный житель.

11:31 30.12.2021 Силовики Украины разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и бронетехнику в населенном пункте Врубовка в Донбассе, который находится под контролем Киева. Об этом 30 декабря рассказал журналистам представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Подробности в материале: В ЛНР сообщили о размещении ВСУ бронетехники и ЗРК в жилых районах

12:04 30.12.2021 Цитата из видео/ Брифинг офицера пресс-службы УНМ ЛНР лейтенанта Микужиса А.А. mil-lnr.su

12:42 30.12.2021 В преддверии Нового года военнослужащие Народной милиции ЛНР передали подарки многодетной вдове одного из защитников Республики, трагически погибшего при нападении украинской ДРГ на одну из позиций оборонного ведомства.

13:38 30.12.2021 Киевские силовики разместили бронетехнику и зенитные орудия вблизи населённых пунктов в зоне проведения так называемой операции объединённых сил. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР: «В зоне ответственности 24-й бригады отмечено нахождение зенитного ракетного комплекса 9К33 «Оса», четырёх боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Врубовка, пяти боевых бронированных машин возле населённого пункта Подлесное и зенитной установки ЗУ-23 в районе населённого пункта Мирная Долина» (ЛуганскИнформЦентр).

14:12 30.12.2021 ЛуганскИнформЦентр: ВСУ обстрелами разрушили и повредили 111 гражданских объектов в ЛНР с начала года.

14:20 30.12.2021 Украина в НАТО будет «собирать бычки и подметать». Таким прогнозом поделилась бывшая депутат Рады Надежда Савченко. По её словам, она была в Ираке и знает, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО. «Если мы пойдем в НАТО, то украинские лётчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — рассказала Савченко. Но на этом её прогнозы не закончились. «В случае конфликта российскую армию удастся остановить только на границе с Германией или Францией, поэтому членство Украины в организации теряет смысл», — заявила она. Цитата SputnikLive.

14:21 30.12.2021 В МИД Германии поддержали идею Меркель о блокировке поставок оружия на Украину. Ранее СМИ писали, что ФРГ и Нидерланды заблокировали поставки вооружений для Киева. Речь шла о винтовках Barrett M82 из США и системах EDM4S-UA из Литвы. Глава МИД Германии считает, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности. По словам Бербок, результата можно достичь только дипломатическим путем. В том числе с помощью диалога Россия — НАТО. Цитата SputnikLive.

14:32 30.12.2021 Цель возможной войны в Донбассе — провокация России на ответный удар, а не победа Киева. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Богдан Безпалько. По его словам, маленькая победоносная война в Донбассе обернется крахом для Зеленского и его окружения. «Ответный удар последует при любом раскладе, ответный удар будет смертельным для Зеленского и его вооруженных сил», — уверен эксперт. Подробности в материале: В ДНР знают, что случится с Зеленским после нападения на Донбасс

14:40 30.12.2021 Обвинение ранее задержанному на линии соприкосновения в Донбассе ополченцу Луганской Народной Республики (ЛНР) предъявила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба СБУ. Об этом: СБУ предъявила обвинение задержанному ополченцу ЛНР

14:47 30.12.2021 Командование ВСУ разрешило развертывание «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донбассе. «Тысячи людей будут сразу же мобилизованы», — Ярош.

14:51 30.12.2021 За истекшие сутки, 30 декабря, Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: [[[list-15]]]

14:54 30.12.2021 Обобщённая статистика нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

14:56 30.12.2021 Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер, украинские боевики из 56-й омпбр разместили три боевые бронированные машины в жилом районе н.п. Карловка. Кроме того, на бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств «Петровское» отмечено нахождение одного боевика 53 омбр. Все факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ № 304 от 29.12.2021 г.

14:57 30.12.2021 Украинские военные, несмотря на заявление министерства обороны Украины, игнорируют координационный механизм и нарушают обязательства по бессрочному соблюдению режима прекращения огня, установленные решением Минской Контактной группы с 21.07.2019, и дополнительные Меры по его усилению от 22.07.2020 г. МИД ЛНР.

16:26 30.12.2021 Атомный авианосец USS Harry S. Truman. (сс) U.S. Navy. Mate 2nd Class John L. Beeman

16:32 30.12.2021 За прошедший 2021 год в результате действий украинских террористов в Донбассе погибли 77 человек, 129 получили травмы и ранения, сообщает 30 декабря пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека Донецкой Народной Республики (ДНР). «С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и семь мирных жителей», — указано в сообщении пресс-службы. Читайте также: В ДНР раскрыли число погибших и раненых за 2021 год

17:19 30.12.2021 Заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена газом и трубопровод полностью готов к эксплуатации, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Сейчас начнётся звон кастрюль с Украины!» — Газпром: СП — 2 готов к работе

18:28 30.12.2021 Цитата из видео. Брифинг офицера пресс-службы УНМ ЛНР лейтенанта Микужиса А.А. mil-lnr.su

20:49 30.12.2021 Президент Украины Владимир Зеленский. НАТО [president.gov.ua].

22:31 30.12.2021 Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Встреча 20 декабря. president.gov.ua

23:26 30.12.2021 Нацистской выходкой назвали в МИД России размещение плаката украинского нациста Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе (Украина). Как сообщила 30 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на Украине неонацизм навязывают людям совершенно официально. Подробности в материале: МИД РФ осудил плакат с Бандерой на здании обладминистрации в Тернополе

23:33 30.12.2021 Заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что Украина и Россия должны находиться в едином «славянском союзе» и вместе противостоять Западу, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 декабря в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Это будет лучший подарок» — депутат на Украине выступил за союз с РФ

01:31 31.12.2021 Приятие Украины в члены НАТО ударит по притязаниям Польши в качестве «опоры Запада» в Восточной Европе, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Читайте также: Пушков предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО для Польши

06:33 31.12.2021 По мнению депутата Верховной рады Волошина, Россия сможет уничтожить ключевые узлы управления Украиной даже не заходя на её территорию. Читайте подробнее: Депутат Рады рассказал, сколько продержится Украина в войне с Россией

07:47 31.12.2021 Провокации в Донбассе будут происходить, пока Украину не обуздают, большая война маловероятна. Об этом каналу Донбасс решает рассказал журналист Армен Гаспарян. Вряд ли мир в Донбасс принесут переговоры в «нормандском формате», считает он. «Изменения могут произойти в результате переговоров Москвы и Вашингтона. Главное — это безопасность людей с любой точки зрения — военной и пандемии коронавируса», — сказал эксперт.

07:53 31.12.2021 В нарушение Минских соглашений Украина в 2021 году продолжает убивать жителей Донбасса. За год в результате боевых действий в Донбассе погибли 77 человек, 129 пострадали. Об этом сообщает канал «Донбасс решает» со ссылкой на данные аппарата омбудсмена ДНР. «С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и пострадали 7 мирных жителей», — уточнили в Донецке. По данным ведомства, всего с начала конфликта в Донбассе на территории ДНР 5038 человек погибли, из них 91 ребенок. Об этом: Минские соглашения? Украина продолжает убивать жителей Донбасса

07:57 31.12.2021 Украина не посмеет развязать широкомасштабную войну в Донбассе. Об этом каналу «Донбасс решает» сказал депутат Госудумы Казбек Тайсаев. [[[video-32]]] По мнению депутата Госдумы, Россия — самая великая держава в мире, и без России ни одной глобальной задачи в мире решить невозможно. «Поэтому я вас уверяю, что никто не посмеет с точки зрения войны разговаривать с Российской Федерацией. Пытаются. Но это дешевые понты. И никакой войны никто не посмеет начать, потому что, я уверен, если это начнется — это будет полная потеря суверенитета Украины, полная», — сказал Казбек Тайсаев.

08:06 31.12.2021 Депутат Госдумы Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — за Правду») рассказал, когда Украина нанесет удар по Донбассу. По его словам, это произойдет в июле или начале августа 2022 года. «Поскольку ныне правящая в Соединённых Государствах Америки Демократическая партия придет к выводу, что выборы в начале ноября она проиграет, и попытается поднять свои позиции таким способом. Так же как в августе 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, чтобы шансы республиканцев на парламентских и президентских выборах поднялись», — считает аналитик. Подробности в материале: Анатолий Вассерман: «Украина нанесет удар по Донбассу»

10:45 31.12.2021 Гражданская война на Украине далека от завершения, при этом США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Киева. Об этом 31 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом: Лавров: гражданская война на Украине далека от завершения

10:57 31.12.2021 РФ предпримет все меры для защиты сотен тысяч граждан РФ, проживающих в Донбассе, и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, а на любые возможные военные провокации Киеву будет дан адекватный ответ. Об этом 31 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров: на любые провокации Киева в Донбассе будет дан адекватный ответ

11:18 31.12.2021 В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права. Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации. Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.

11:22 31.12.2021 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 31 декабря, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против РФ. Читайте также: Лавров заявил о превращении Украины в военный плацдарм НАТО против РФ

11:32 31.12.2021 Заявление высокопоставленного представителя Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразит готовность к дипломатии, а также готовность отстаивать интересы Украины в случае российского вторжения, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 31 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «У них мания величия» — сети о готовности США к дипломатии и конфронтации

11:34 31.12.2021 В Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан, и потому Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Россия предпримет меры для защиты своих граждан в Донбассе — Лавров

11:57 31.12.2021 За прошедшие сутки, 30 декабря, боевики 95-й бригады один раз нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Горловском направлении, открыв огонь с позиций, расположенных в районе н.п. Троицкое по н.п. Озеряновка, выпустив при этом 15 гранат из АГС.

12:00 31.12.2021 Нарушения дополнительных мер перемирия со стороны ВСУ 29−30 декабря 2021 года.

13:29 31.12.2021 На любые возможные провокации со стороны украинских властей в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ, будет дан адекватный ответ. Об этом 31 декабря заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Читайте также: Лавров заявил, что РФ даст адекватный ответ на провокации Киева в Донбассе

14:40 31.12.2021 Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине, т.к. «это может привести к дальнейшей военной эскалации на востоке страны», передает 31 декабря «Радио Sputnik». Читайте также: Глава МИД ФРГ выступила против поставок вооружений Украине

14:43 31.12.2021 Американцы и британцы уже сегодня в военном отношении осваивают Украину, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом: Затулин: НАТО уже «вступило» в Украину

14:47 31.12.2021 В прифронтовой Саханке на юге ДНР не осталось ни одного медработника. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала директор местной школы Оксана Самарская. [[[video-33]]] «Это самая большая наша беда. В селе очень много пожилых людей, со здоровьем у них уже проблемы, а медработника у нас нет. За медицинской помощью приходится обращаться в соседнее Безыменное и в Новоазовск», — рассказала Оксана Викторовна. Местные жители также признаются, что военные врачи им не отказывают в помощи, иначе было бы совсем тяжело.

14:48 31.12.2021 В Донбассе все спокойно. Пока Москва и Вашингтон ведут переговоры. Так считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, переговорный процесс затянется как минимум до конца января. «И это будет период относительного спокойствия, период, когда стороны не будут предпринимать каких-то радикальных действий», — полагает эксперт. Россия и США уже перешли к предметному диалогу по Донбассу, добавил Руслан Бортник.

14:50 31.12.2021 Защитники Донбасса не сомневаются в «подарках» от ВСУ в новогоднюю ночь. [[[video-34]]] «Наступает наш Новый год, а через час — украинский. Вот тогда они и начинают нас «поздравлять». Как правило, летит по позициям. Поэтому праздники — не повод терять бдительность», — рассказал каналу «Донбасс решает» военнослужащий народной милиции ДНР Виталий.

14:51 31.12.2021 «Детские письма, написанные бойцам под Новый год, читать без слез невозможно». Житель Донецка Артем Козел вспоминает, как привозил фронтовую почту на передовую. «Письма писали дети из детских домов и школ. В детдомах много детей, которые остались без родителей. У многих погибли родители», — говорит Артем. [[[video-35]]] Он вспоминает, как радовались этим письмам бойцы. Одно из таких писем, пробитое осколком и окровавленное, было найдено у погибшего солдата. «Достал вот это письмо, которое я привозил. Там, где нарисованы папа и мама, как ангелы. И вот сердце пробило осколком у него. И оно еще и в крови. И вот это убивает и душит прямо», — говорит Артем.

14:59 31.12.2021 На военную поддержку Эстонии, Латвии и Литвы перед лицом «российской агрессии» Пентагон в следующем году портатит суммарно $150 млн. На закупку летальных вооружений для Киева из оборонного бюджета США выделят $75 млн, а общая сумма военных расходов на Украину составит $300 млн. Цитата канала «Военный обозреватель».

07:41 [[[video-36]]] Новогоднее обращение Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

07:50 СНБО Украины ввел санкции против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста. В сообщении СНБО отмечается, что расширен «перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры». Санкции вводятся в отношении шести человек и 24 юридических лиц, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив». Ограничения предложил ввести кабинет министров Украины. Цитата канала «Экономика».

08:01 Байден собирается поговорить по телефону 2 января с президентом Украины Зеленским — РИА Новости.

09:19 Закон, запрещающий судам под российским флагом, доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других. Об этом: Украина закрыла свои внутренние порты для российских судов

09:25 Более двух десятков дипломатов и сотрудников нацбезопасности США призвали Байдена опубликовать список «самых болезненных санкций», которые будут введены против России в случае «вторжения на Украину». Среди подписавших обращение — бывшие послы Макфол и Вершбоу, а также экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Ранее Путин в разговоре с Байденом предупредил, что ввод новых санкций США против России может привести к полному разрыву отношений между двумя странами. Цитата SputnikLive.

09:30 В своем первом на должности новогоднем обращении канцлер ФРГ Олаф Шольц затронул ситуацию вокруг Украины. Подробности в материале: Канцлер ФРГ в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину

09:42 Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения к согражданам назвал главной целью завершение войны в Донбассе. Читайте подробнее: Зеленский назвал главной целью окончание войны в Донбассе

11:06 Согласно отчету СММ ОБСЕ, вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать полетам БПЛА Миссии. Так БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигналу GPS во время полета вблизи н. п. Красногоровка. Также наблюдателями зафиксировано присутствие военной техники ВФУ в зоне безопасности: [[[list-16]]]