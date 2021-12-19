«Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости
В нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, главным в обеспечении безопасности в Донбассе станет «мир через силу».
После очередной провокации с кораблём «Донбасс» ВМС Украины в Керченском проливе начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил, что США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», назвал лживыми заявления зарубежных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, а также прямо сказал: «Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации Киева по силовому урегулированию в Донбассе будут пресекаться».
Вслед за этим украинский президент Владимир Зеленский в интервью «1+1» 10 декабря сказал о возможности проведения на Украине референдума, касающегося Донбасса и не исключил, что в скором времени может провести прямые переговоры с Путиным. В соцсетях заговорили о невысоких умственных способностях украинского лидера, люди напомнили, что переговоры нужно вести не с Россией, а с Донбассом. Судя по риторике, этот как раз то, чего на самом деле не хочется украинским властям.
Накануне, 10 декабря, очередная провокация с беспилотников со взрывчаткой привела к гибели и ранению военнослужащих в Донецке. А внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось ничем. Украинские представители даже не подтвердили готовность дезавуировать заявления украинских военачальников, разрешающие украинским солдатам нарушать перемирие.
На пути подрыва мирных переговоров по реинтеграции Донбасса в состав Украины встал людоедский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Он напрямую касается интересов России, поскольку речь в нем идет не только о Юго-Востоке, но также о Крыме и Севастополе, которые отнесены к временно оккупированным территориям.
Подробности о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает минские договорённости без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.
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Когда же Путин вторгнется в Крым и завоюет Украину? Ляпы западной свободной прессы.
Понимание иностранными журналистами ситуации в Донбассе построено на слухах и домыслах. Они даже не трудятся разобраться в происходящем, сказал в интервью каналу «Донбасс решает» российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.
«Качество западной журналистики и особенно тех, кого раньше называли советологами, а теперь кремленологами, упало очень сильно. Они могут выдавать ляп за ляпом. Для них нет никакой проблемы говорить о том, что Путин вторгнется на Украину. Это при том, что они восемь лет доказывают, что Путин уже оккупировал эту самую Украину, а вот опять почему-то должен вторгаться», — констатирует политолог.
Помощник президента США по нацбезопасности Салливан о «нападении Путина на Украину»:
«По нынешней оценке правительства США, он еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось. Разведка указывает, что российское правительство серьезно рассматривает такие возможности. Мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения».
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерациюкак на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Проекты договоров России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности обнародовал МИД РФ. Документы 17 декабря размещены на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Подробности в материале: МИД РФ обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
Европейский союз считает, что обсуждение безопасности в Европе нужно проводить в рамках уже имеющихся форматов. Об этом 17 декабря заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Об этом: В Евросоюзе ответили на предложение России по гарантиям безопасности
Из-за действий НАТО, а также присутствия западных войск на территории Украины происходит ее милитаризация, неприемлемая для России. Об этом в интервью Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Об этом: Посол РФ в США Антонов рассказал о милитаризации Украины альянсом НАТО
Обстрелы — не препятствие для работы коммунальщиков Донецка. Жители прифронтовых районов умеют радоваться даже малому. Вот пошел крупный снег, уже не так уныло и серо. А еще отмечают идеальный порядок на улицах — мусор коммунальными службами вовремя вывозится, даже, когда тут свистят пули.
«Спасибо нашим коммунальщикам, вот где настоящие герои. Обстрел-не обстрел — они всегда делают свою работу и делают ее идеально», — рассказала каналу «Донбасс решает» жительница поселка шахты Трудовская в Донецке Ирина Петровская.
Соединённые Штаты могут оказать давление на Киев и добиться, чтобы Украина соблюдала Минские соглашения, которые являются единственным путем к нормализации обстановки в Донбассе, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Единственный путь к стабильности в Донбассе — это выполнение Минских соглашений. Мы призываем США оказать давление на Киев, чтобы он выполнил свои обязательства по документу», — сказал дипломат в интервью американскому еженедельнику Newsweek.
За прошедшие сутки, 17 декабря 2021 года, украинские боевики из 30-й механизированной бригады в нарушение Минских соглашений совершили две вооруженные провокации на территории Донбасса. Как сообщает Народная милиция ДНР, днём украинские каратели нанесли спланированный удар по зданию 43-й пожарной части МЧС ДНР, расположенному в н.п. Гольмовский, сбросив на него с беспилотного летательного аппарата самодельное взрывное устройство на основе гранаты ВОГ-17.
В вечернее время с позиций, расположенных в районе н.п. Новолуганское, оккупанты открыли огонь из АГС по району н.п. Доломитное.
Читайте подробнее: Украина обстреляла Донбасс и продолжает стягивать вооружение к его границам
РФ не понимает сути требований Вашингтона к Москве применительно к минским договоренностям — Рябков в интервью Интерфаксу.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может участвовать в любом формате переговоров с Москвой, и ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть инструментом для такого разговора, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 18 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Пусть приезжает в Москву» — Зеленский готов на любые переговоры с РФ
Деятельность НАТО на территории Украины выходит за пределы красных линий национальных интересов Москвы. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, из-за присутствия западных войск на территории Украины происходит её милитаризация, неприемлемая для нашей страны.
«Россия не выступает с какой-либо военной угрозой в отношении Киева», — отметил посол.
Он назвал пропагандой заявления о якобы наращивании военных сил России на границе с Украиной. По словам дипломата, необходимо юридически обязывающее соглашение с участием США и их союзников для предотвращения дальнейшего продвижения Североатлантического альянса на восток.
Цитата RT.
Администрация Байдена планирует отправить на Украину военную технику, предназначавшуюся ранее для Афганистана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова американских и украинских официальных лиц.
Как пишет издание, власти США обеспокоены наращиванием российской военной мощи возле границы с Украиной. Штаты планируют отправить на Украину пять вертолётов Ми-17. Также они хотят предоставить украинским военным запасы боеприпасов и вооружения НАТО в Румынии и Болгарии.
Помимо этого, Украина просит ещё 20 американских многоцелевых вертолётов Black Hawk и ракет Stinger.
Цитата RT.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к главе Пентагона с просьбой предоставить им технику США, ранее использовавшуюся в Афганистане. Тогда власти США эту просьбу никак не прокомментировали.
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц:
«Какие интересные соцопросы проводятся в США. Исследовательская служба YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха провела опрос, в рамках которого спросила мнение американцев о войне с Россией для «защиты территориальной целостности Украины».
28% опрошенных выступили «решительно против». Еще 20% заявили, что «в некоторой степени против». 9% респондентов выступили «решительно за», а 18% — «в некоторой степени за». 24% затруднились дать определенный ответ на вопрос».
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Узелок на память. Обложка журнала Newsweek в эти же дни 4 года назад: «Путин готовится к 3-й мировой войне. Да, это плохая новость».
Поменяй сейчас дату на нынешнюю ‑ и никаких изменений. «По традиции мы с друзьями под Новый год» пугаем людей войной от Путина».
Вооружённые силы Украины (ВСУ) 18 декабря вновь нарушили Минские договорённости, начав обстрел территорий Донбасса. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, примерно час назад украинские боевики обстреляли окраину Горловки: по поселку шахты им. Гагарина ими было выпущено восемь мин калибра 82 мм.
Власти России считают неуместными требования США и НАТО, которые касаются «неких мероприятий» на российской территории. Об этом 18 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Об этом: Рябков: требования США о «неких мероприятиях» на территории РФ неуместны
В ДНР заявили о ликвидации украинского разведчика на линии соприкосновения. Сообщается, что военнослужащий 74-го разведбатальона ВСУ вёл наблюдение за позициями НМ ДНР в районе Красногоровки с помощью прибора ночного видения AN/PVS-14 (американская поставка).
Выстрелом снайпера непосредственно через окуляр ПНВ разведчик был убит.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Донбасс. Первые кадры обстрела пожарной части МЧС в поселке Гольмовский.
Председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский:
«Всего с 2018 года террористическая организация Украина в рамках военной помощи от США получила 77 пусковых установок FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к ним. Всё это США делали в Афганистане в 70−80-е и Сирии с 2011 года. США — спонсор террористов по всему миру».
Председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский:
«А вас, бабуинов, кто спрашивал? Условия они выдвигают. Сидите и ждите, бог подаст».
Часть 1 статьи 4 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» определяет:
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах трех населенных пунктов в Донбассе использовали украинские силовики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщила пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
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Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Калиново. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщили 18 декабря в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Обстрелу подвергся район села Калиново», — говорится в сообщении.
Об этом: В ЛНР сообщили об обстреле села украинскими силовиками
В результате обстрела со стороны украинских силовиков села Калиново погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 декабря сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Защитник ЛНР погиб при обстреле села украинскими силовиками — СЦКК
Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), которые открыли 18 декабря ответный огонь по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожили двух киевских силовиков. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена, — говорится в сообщении Народной милиции. — По предварительным данным, уничтожены двое украинских боевиков, и один получил ранения».
Читайте подробнее: В ЛНР сообщили об открытии ответного огня по позициям ВСУ
Как пояснил глава минобороны Великобритании, Украина не является членом НАТО, поэтому отправка войск для защиты её от гипотетического нападения России «очень маловероятна».
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Министр обороны Украины Резников просит НАТО разместить системы ПРО:
«Реальная помощь Украине вооружением, технологиями остановит агрессора. Он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного. Если они будут понимать, что цена этого наступления, агрессии для них будет непомерной, они на него не отважатся. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет».
«Российская Федерация не собирается предоставлять дополнительные гарантии ненападения на Украину и выполнять требования Соединенных Штатов, касающиеся маневров российских войск вблизи украинских границ, считая их неуместными», — замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко:
«Из Днепропетровска в Донбасс выдвинулась крупная колонна техники вооружённых сил Украины. Очевидец на ЖД-станции в Днепропетровске заснял, как множество платформ, где на каждой по две тяжёлые артиллерийские установки, выдвинулись в Донбасс. Продолжают таскать металлолом туда-сюда. Ну-ну! Показывайте свои «мышцы»! Закончится все это очень плохо и грустно для всей Украины. Как говорится, кинут вас, как пушечное мясо. Спровоцируют очередную бойню на Донбассе, а партнеры-то западные сбегут».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет планов по размещению военного контингента каких-либо стран на территории Украины.
По словам министра обороны Резникова, Украина хотела бы, чтобы ее западные партнеры предоставили ей не только оборонительное, но и наступательное вооружение.
«Это мой двор, это моя земля. Я никуда не уеду с этой земли». Так говорит Тамара Владимировна, которая живет в поселке Новогригорьевка, пригороде Дебальцево.
До линии фронта здесь рукой подать. В её дом когда-то прилетели снаряды от «Града» и «Урагана». «Плачу и плачу», — говорит женщина.
«Зеленскому я бы сказала «спасибо», что вы разрушили наши дома и такую жизнь нам устроили. Больше ничего не сказала бы, понимаете или нет? Что я могу сказать Зеленскому? Ну шоу. Безграмотный человек. Им война — это всё. А люди страдают из-за этой войны», — отметила Тамара Владимировна каналу «Донбасс решает».
Заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс должен быть «готов к худшему» развитию событий на востоке Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Значит, Украина готовит нападение» — сети о готовности НАТО к «худшему»
«Очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России». Об этом заявил глава Минобороны Британии.
Как рассказал Бен Уоллес изданию Spectacor, Украина — не член НАТО. Поэтому всем изначально было понятно, что воевать за неё никто не собирается.
«Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем», — добавил Уолесс.
Ранее Зеленский заявил, что НАТО «ничего не должен Украине. Однако, несмотря на это, Украина выполняет роль «форпоста НАТО».
Цитата канала SputnikLive.
Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что в НАТО получили предложения России по гарантиям безопасности, но отмечают, что структура в рамках любого обсуждения будет принимать во внимание мнение Украины, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Как дурак с торбой» — НАТО учтёт мнение Украины по гарантиям для РФ
Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в ходе которого было поднят вопрос взаимодействия Киева с НАТО и недопустимость блокировки украинской евроатлантической интеграции, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Вместе с Донбассом?» — Британия поддержала вхождение Украины в НАТО
Всего за истекшие сутки, 18 декабря, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, ВСУ дважды применили оружие, выпустив по территории Донбасса 14 боеприпасов.
Как сообщает сегодня, 19 декабря, Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, в Горловском направлении дважды осуществлен миномётный обстрел калибром 82 мм — 2 раза (14 мин). В зоне поражения оказался населенный пункт — шахта им. Гагарина.
«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по факту НРПО были проигнорированы УС в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», — сказано в официальном сообщении.
Подробности в материале: «Пушечное мясо»: тяжёлые артиллерийские установки ВСУ везут в Донбасс
Пресс-служба УМН ДНР:
«17 декабря 2021 оккупанты из 30-й механизированной бригады нанесли спланированный удар по зданию 43-й пожарной части МЧС ДНР, расположенному в н.п. Гольмовский по ул. Гардина, д. 2/2А, сбросив на него с беспилотного летательного аппарата самодельное взрывное устройство на основе гранаты ВОГ-17».
Народная милиция ДНР:
«За прошедшие сутки украинские боевики из 95-й бригады дважды нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, осуществив минометный обстрел с позиций в районах н.п. Дзержинск и Ленинское по району поселка шахты им. Гагарина г. Горловка, выпустив 14 82-мм мин».
Народная милиция ДНР: украинские боевики продолжают минировать местность вблизи линии боевого соприкосновения и пунктов пропуска, угрожая жизни и здоровью жителей Донбасса.
Так, БПЛА Миссии ОБСЕ зафиксировал в 4 км к востоку от н. п. Славное поперек дороги общего пользования установку боевиками 54 бригады семи противотанковых мин.
МИД ЛНР: «Украина продолжает бесцеремонно нарушать подписанные ранее договоренности. В результате обстрела со стороны вооружённых формирования Украины, с применением СПГ-9, что является нарушением пункта «б» Мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР и один военнослужащий получил ранение».
По сообщениям Представительств ЛНР и ДНР в СЦКК за прошедшие сутки, 18 декабря, вооружённые формирования Украины (ВФУ) пять раз нарушили режим прекращения огня.
По территории ЛНР:
По территории ДНР:
В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Горловка (шахта им. Гагарина).
МИД ЛНР.
Нарушения вооружённых формирований Украины, зафиксированные в отчете СММ ОБСЕ от 18 декабря.
Согласно отчету СММ ОБСЕ, 14 декабря приблизительно в 4 км к востоку от н. п. Славное БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 7 противотанковых мин ВФУ, установленных поперек дороги, ведущей на восток к н. п. Еленовка.
Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия дважды подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, в результате предположительного глушения) при выполнении полета над участком разведения в районе н. п. Петровское.
Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Украинские военные в эти минуты ведут мощный обстрел западных окраин Донецка. Цитата канала «Военный обозреватель».
Часть 1 статьи 5 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» гласит:
«Временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины независимо от её продолжительности является незаконной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав».
А в пункте 10 этой статьи предусматривается: «Объекты права собственности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, в том числе Черноморского флота Российской Федерации, расположенные на деоккупированных территориях (в том числе созданные после начала временной оккупации), переходят в собственность государства Украины».
Зимовать во фронтовом селе Спартак, расположенном на северной окраине Донецка, остаются около 70 человек. Близкое соседство с разрушенным войной аэропортом сделало жизнь в Спартаке невероятно опасной.
В селе нет ни одного целого дома.
«Зимой отапливать дома нечем. У кого печки есть — они живут, а у кого печек нет — уезжают на ночь», — рассказывает жительница села Валентина Плешкова.
В летнее время жителей становится в три раза больше. Несмотря на близкое расположение линии фронта, у многих здесь свое хозяйство: куры, свиньи, возделывают огороды. И потихоньку восстанавливают свои дома.
Новогригорьевку ВСУ уничтожали минометами, гаубицами, «Градами» и «Ураганами». Это поселок возле города Дебальцево. Через поля отсюда видна крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС. Ее контролирует Украина. Там стоят ВСУ.
«Во время активных военных действий прилетало много. Тут крайние улицы, дальше поля. Здесь наша армия выбивала украинскую. Повреждений было много, очень много. Видны еще следы. Не всё устранено», — рассказывает корреспонденту канала «Донбасс решает» начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Дебальцево Сергей Водолазский.
Министр обороны Германии рассказала, какие именно жёсткие санкции должны быть введены против Кремля в случае агрессии на Украине. По словам Кристине Ламбрехт, «ответственные за агрессию» люди должны ощущать личные последствия.
«Например то, что они больше не смогут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками», — заявила министр в интервью Bild am Sonntag. При этом Ламбрехт скептически отнеслась к возможности отправки военных НАТО в помощь Украине.
«Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций», — заявила недавно занявшая свой пост глава Минобороны ФРГ.
Цитата канала SputnikLive.
Официальные лица стран Запада должны прояснить, какие шаги они собираются предпринять, если Россия нападет на Украину. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, отсутствие информации о каких-либо деталях «из Вашингтона, Лондона и Брюсселя» может заставить Москву усомниться в серьезности намерений Запада ответить на потенциальное вторжение России на Украину.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные государства разрабатывают новые санкции против России, которые могут вступить в силу, если она проявит агрессию по отношению к Украине.
В частности, он упомянул возможность ограничения инвестиций, торговли и отключение от международной банковской системы совершения платежей SWIFT.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложений Москвы об отказе от расширения альянса и военной помощи Украине.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Глава минобороны Франции Флоран Парли заявила 19 декабря, что Париж не хочет возвращения к «холодной войне» с Москвой.
Читайте подробнее: Во Франции не хотят холодной войны с Россией — СМИ
Решение США и Украины проголосовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН против принятия резолюции России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Нацисты — их лучшие друзья» — сети о героизации нацизма в США и на Украине
Заявление заместителя постпреда России при ООН Геннадия Кузьмина о том, что Украину старательно превращают в проект «анти-Россия» — озлобленное, постоянно просящее государство, действующее в ущерб интересам украинского народа — «лишь бы во вред России», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Меняют русофобию на деньги» — сети об «озлобленной» и «просящей» Украине
Снег еще больше подчеркивает руины домов на окраине Донецка. Это улица Стратонавтов в поселке шахты «Октябрьская».
»Когда-то жить здесь было престижно, рядом аэропорт и вокзал. Теперь все вокруг перепахано снарядами и минами», — рассказывает каналу «Донбасс решает» житель поселка Александр Мальцев.
«Хотя вижу, в этом году возвращаются хозяева, в основном старики, расчищают завалы, восстанавливают, что еще можно восстановить», — добавляет он.
Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил 19 декабря в эфире LRT, что страна готова «поддержать Украину» всеми средствами, «включая передачу летального оружия».
Читайте также: Литва готова поставлять летальное оружие Украине
Украина, устраивая провокации в адрес России, рискует остаться без поддержки НАТО. Об этом 19 декабря пишет политолог Лукас Лейрос для статьи InfoBrics.
Читайте подробнее: НАТО не станет защищать Украину после ее военных провокаций — InfoBrics
Американский лидер Джо Байден дал администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого «вторжения РФ на Украину». Об этом 19 декабря передает CNN со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.
Читайте также: Байден дал «окно в четыре недели» для предотвращения «вторжения РФ»
Делегация Конгресса США посетила столицу Украины. Об этом сообщила 19 декабря пресс-служба посольства США на Украине на странице в соцсети Facebook.
«Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев», — говорится в сообщении посольства.
Читайте также: Делегация Конгресса США посетила Украину
Заявление главы Европейской комиссии Шарля Мишеля о том, что Евросоюз собирается пролонгировать ограничения против России, а европейские лидеры призвали Москву «приступить к выполнению Минских соглашений», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «Сколько нужно объяснять?» — РФ призвали выполнить Минские соглашения
Решение украинского президента Владимира Зеленского упростить получение гражданства Украины для граждан России, которых «преследуют по политическим мотивам», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Самое место для сброда» — гражданам РФ теперь проще стать украинцами
Заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что отношения между Россией и НАТО подошли к моменту истины и альянсу не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Или руки развяжутся» — отмахнётся ли Запад от гарантий безопасности
За 19 декабря киевские силовики три раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок и Сокольники.
В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ зафиксировано нахождение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в районе населенного пункта Попасная.
Народная милиция ДНР: «Украинское командование, наращивая силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, продолжает активно демонстрировать свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем.
Так, по данным нашей разведки, 18 декабря в зоне ответственности 53 омбр на передовые позиции в районе н.п. Берёзовое отмечено прибытие разведывательной группы в состав которой входит две снайперские пары и расчет ПТРК.
Кроме того, на позиции 25 овбдр в районе н.п. Авдеевка были завезено семь дополнительных комплектов тепловизоров, два из которых предназначены для снайперских винтовок.
Представительство ЛНР в СЦКК 20 декабря сообщило о том, что за сутки 19 декабря «со стороны вооружённых формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано».
Вооруженные силы Украины способны дать отпор военной агрессии, несмотря на нехватку современных вооружений и морально-психологический упадок. Об этом 20 декабря заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире канала «Апостроф».
Подробности в материале: В Киеве заявили о «секретном оружии» Украины против России
Народная милиция ДНР: 19 декабря, в нарушение третьего пункта дополнительных мер, киевские оккупанты разместили семь единиц военной техники в нескольких подконтрольных населенных пунктах.
Так, бронетранспортер БТР-80 замечен в районе н.п. Новокалиновое, две БМП-2 вблизи н.п. Чермалык, бронированную разведывательную дозорную машину БРДМ-2 и три БМП-2 в районе н.п. Таловка.
Минобороны Литвы выразило готовность передать Украине летальное оружие. США не впервые пользуются услугами по поставке оружия чужими руками на Украину. А в нынешней напряжённой ситуации Америка будет подставлять как «козлов отпущения» всё больше своих «портретов».
Цитата канала «Репортёр Руденко».
«Сегодня стратегически важно решить вопрос войны и статуса Донбасса». Как только эти вопросы будут решены, то в регион, нынешние ДНР и ЛНР, придет немало серьезных инвесторов уровня Юрченко, уверен политолог, политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.
«Я надеюсь, что указ Путина обратит внимание российских бизнесменов на рынок Донбасса. Но пока идет война, трудно убедить бизнес, что он должен вкладывать в предприятия, которые завтра могут разбомбить или захватить.
Пока не определится окончательно судьба Донбасса, пока, как говорит Путин, пока непризнанные республики, — ожидать массы долгосрочных вложений не приходится» — подчеркнул Владимир Корнилов в интервью каналу «Донбасс решает».
В статье 22 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» говорится, что в Киеве с целью чествования памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, освещения фактов о её предпосылках, течении и последствиях учреждается Музей преодоления агрессии Российской Федерации против Украины, филиалы которого открываются после деоккупации в городах Донецке, Луганске, Севастополе и Симферополе.
Устанавливается Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который отмечается ежегодно во вторую пятницу марта.
Дата деоккупации населенного пункта, района ежегодно торжественно отмечается как памятная дата — День освобождения от российской оккупации. Создаются мемориальные комплексы памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина хочет получить компенсацию за переданный России в 1990-х годах ядерный арсенал.
Читайте также: «Догонят и еще дадут!» — Киев хочет компенсации за отказ от ядерного оружия
Ситуация в отношениях России с США и НАТО очёнь тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности. Об этом заместитель МИД РФ Сергей Рябков сообщил 20 декабря журналистам.
Об этом: России срочно нужен ответ США на предложения по безопасности — МИД РФ
Украинские СМИ вспомнили про декларацию о суверенитете Украины, которая была принята в 1990-м году. Оказалось, что в 9-й главе Украина берет на себя обязательство не вступать ни в какие военные блоки и сохранять нейтралитет. Теперь все думают, как это согласуется с регулярными просьбами Зеленского и предшественников взять их в НАТО.
Цитата канала «Вести FM».
Украинские вооружённые формирования (ВФУ) продолжают нарушать Минские соглашения, стягивая к границам Донбасса тяжелое вооружение и обстреливая ЛНР и ДНР. Этот и другие проблемы будут обсуждаться 21 и 22 декабря 2021 года в ходе очередного раунда переговоров в Минском формате. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский.
В рамках заседания планируется обсуждение следующих вопросов: нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ, а также утверждение совместного заявления о механизмах обеспечения реализации Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 г.; возвращение к предметной работе по выработке консолидированного проекта дорожной карты, с учётом актуальной редакции документа, направленной со стороны Республик; выполнение украинской стороной своих обязательств по вопросам юридической очистки ранее удерживаемых лиц; согласование позиций относительно консолидированного проекта регламента ведения переговоров в рамках Минского процесса.
Об этом: Минские соглашения? Донбасс укажет Украине на «перевод стрелок»
Президенты Польши, Литвы и Украины обсудят сегодня в Киеве противодействие «российской агрессии».
Украине не нужно бояться «нападения» со стороны России, так как президент РФ Владимир Путин считает украинский народ братским русскому. Об этом 20 декабря заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко в интервью политологу Александру Семченко.
Читайте подробнее: Актриса Титаренко заявила, что Путина не нужно считать врагом Украины
Заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о желании Киева получить от Запада наступательное вооружение высмеял на своей странице «ВКотнакте» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко:
«Резников придумал новый формат членства Украины в НАТО и обозвал это «членством де-факто». То есть НАТО будет использовать Украину в своих целях, как захочет. Будет военные базы размещать, использовать украинцев в качестве пушечного мяса, как полигон для тренировки своих солдат, изучать театр военных действий, создавать зону нестабильности с Россией, продавать вышедшую из строя или весьма устаревшую военную технику. Зато Альянс не будет нести никаких обязательств перед Украиной ни в какой критической ситуации. Удобно, не правда ли?!
Резников еще добавил, что Украина имеет право стать членом НАТО, потому что это записано в ее Конституции. Только этот горе-министр забыл добавить, что ни в одном документе НАТО не прописана обязанность самого Альянса принять Украину в качестве этого самого члена».
Читайте также: Горе-министр: экс-депутат высмеял просьбу Киева о наступательном вооружении
У России нет никакого права указывать партнерам НАТО, заявила находящаяся в Литве министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, комментируя российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.
«Мы должны четко сказать России, что у нее нет никакого права указывать партнерам НАТО, как им следует себя вести», — сказала Ламбрехт.
Чаще всего на прошлой неделе (13−19 декабря 2021 года) обстреливали окраины Горловки. Согласно сводкам представительства ДНР в СЦКК, с 13 по 19 декабря на территории республики было зафиксировано 8 нарушений перемирия со стороны ВСУ — на 4 больше, чем на предыдущей неделе.
Украинские силовики выпустили 83 боеприпаса (в том числе 32 мины) — на 48 меньше, чем неделей раньше.
Обстрелы велись в донецком, горловском и мариупольском направлениях. Под них попадали следующие населенные пункты: Горловка (поселки шахты имени Гагарина, Гольмовский, Байрак, Доломитное), Старомихайловка, Веселое, Ленинское.
Помимо этого, 17 декабря украинские боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата самодельное взрывное устройство на территорию пожарной части, расположенной в поселке Гольмовский. Осколками были повреждены окна гаража. По счастливой случайности, никто из спасателей и мирных граждан не пострадал.
Цитата канала «Донбасс решает».
«У нас тут рядом бомбу сбросили, один парень умер, двое пострадали. Еще одного немного зацепило, в итоге четверо пострадавших», — жители Горловки о недавних обстрелах со стороны ВСУ.
На данный момент в Москве не получали от Киева предложений о проведении встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 20 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: в Кремле не получали предложений по встрече Путина с Зеленским
Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе с начала 2021 года убили 43 украинских военнослужащих, используя снайперский огонь. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников 18 декабря на совместном брифинге с министром обороны Дании Трине Брамсен.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Украинские нацисты расстреляли в поселке Новогригорьевка все дома. Поселок возле города Дебальцево. Через поля отсюда видна крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС. Ее контролирует Украина. Там стоят ВСУ.
«В этом поселке не осталось ни одного дома, который бы не пострадал. Какие-то полностью разрушены, некоторые частичное», — рассказывает корреспонденту канала «Донбасс решает» начальник управления ЖКХ Дебальцево Сергей Водолазский.
По его словам, сейчас эти дома восстанавливают. А в 2015 строили и новые. Поселок попал под такую программу. Гуманитарная помощь в поселок приходит от Красного креста.
Возможность принятия Контактной группой совместного заявления, которое предусматривает конкретные действия сторон по обеспечению режима перемирия в Донбассе, не устраивает власти Украины. Об этом 20 декабря заявил пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский в телеграм-канале республики.
Подробности в материале: В ДНР заявили, что Киев не устраивают конкретные шаги по деэскалации
ВСУ разместили бронетехнику вблизи жилья в Станице Луганской — Народная милиция ЛНР.
Действия Украины и других стран достигли точки, принуждающей РФ к радикальным шагам — замглавы МИД России Андрей Руденко.
Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время так изменился, что стал уже другим человеком, он стал хуже говорить, и внешность его поменялась, заявил 20 декабря экс-глава офиса лидера Украины Андрей Богдан в интервью «Власть vs Влащенко».
Подробности в материале: В бывшем окружении Зеленского заявили, что он изменился к худшему
Идея размещения в Белоруссии российского ядерного оружия — это очередное запугивание Украины, заявил 20 декабря украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «112 Украина».
Читайте подробнее: Зеленский назвал запугиванием идею разместить ядерное оружие в Белоруссии
ДНР. С начала текущих суток, 20 декабря, оккупанты из 30-й механизированной бригады на Горловском направлении с позиций вблизи н. п. Новолуганское обстреляли из АГ н. п. Байрак, выпустив 29 гранат.
Действия НАТО могут привести к военному ответу России, заявил 20 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов «России 24».
Читайте подробнее: Россия может дать военный ответ НАТО — глава делегации РФ в Вене
Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря принимает лидеров Польши и Литвы. Обсуждают противодействие «российской агрессии». Первые результаты встречи уже есть. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разместить войска на Украине и разработать план действий против России, сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Украина готова ввести в отношении России «очень мощные санкции», сообщил 20 декабря журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
Войска НАТО должны быть размещены на Украине, вблизи России военное присутствие альянса должно быть существенно усилено, сообщил 20 декабря журналистам в Киеве литовский президент Гитанас Науседа.
Читайте подробнее: Глава Литвы призвал НАТО усилить военное присутствие близ России
Украина будет вынуждена либо смириться с потерей своих регионов, либо согласиться на выполнение Минских соглашений. В этом уверен киевский политолог Андрей Ермолаев. По мнению эксперта, это будет результатом договоренностей между Россией и Западом, в которых Украина участия не принимает.
«В очень сложном положении в этот период времени оказывается Украина. Она выключена из процессов переговоров. Грубо говоря, без Украины об Украине говорят, договариваются и ей сообщат скоро правила, по которым будет устанавливаться новый миропорядок.Либо он будет конфликтный, и тогда Украина теряет (ДНР и ЛНР), либо он будет равновесный, тогда Украина будет вынуждена по этим правилам стабилизировать свою территорию и договариваться с сепаратистами», — заявил Ермолаев, пишет телеграм-канал donbassr.
Район села Байрак на северо-востоке Горловки в ДНР был обстрелян 20 декабря украинскими боевиками, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Об этом: ВСУ атаковали северо-восток Горловки
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что идея о проведении новой конференции для обсуждения зон влияния, которые должны находиться под контролем великих держав, включая Россию, — это «совсем неверное направление», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 20 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Двуличные подонки» — НАТО не будет делиться с Россией зоной влияния
Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что он считает «очень маловероятной» возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического нападения России, потому что Киев не является членом Североатлантического альянса и не имеет гарантий коллективной безопасности, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Помогли тебе твои ляхи?» — Британия не собирается воевать за Украину
Считать ультимативным требование Россией гарантий непродвижения НАТО на восток неверно. Просто прошло время более деликатного разговора с НАТО, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Российской газете».
Читайте подробнее: Грушко заявил, что в диалоге с НАТО больше не будет полутонов
На сегодняшний день расширение НАТО представляет угрозу как для России, так и для ЕС. Более того, само НАТО, расширяя свои границы, ставит под угрозу свои же страны, заявил 20 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Российской газете».
Об этом: Грушко: расширение НАТО затрагивает фундаментальные интересы безопасности
«Мечтаю, что уже вчера Донбасс был бы признан и включен в состав Российской Федерации. Чем скорее, тем лучше, но мы при этом понимаем, какие у России на этом пути препятствия. Россия уже рассматривает вопрос признания ДНР и ЛНР, а ведь недавно этот вопрос еще и не стоял. Это дорого стоит», — отметил в интервью телеграм-каналу «Донбасс решает» писатель и журналист Владимир Корнилов.
Заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Украина за переданный ядерный арсенал хочет получить компенсацию в виде оборонительного вооружения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Губу закатайте» — Украина хочет компенсацию вместо ядерного оружия
Ситуация на границах России и Украины стала одной из тем встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Словении Анже Логара, 20 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
Подробности в материале: Блинкен и глава МИД Словении обсудили Россию и Украину
Ситуация с коронавирусной инфекцией на Украине стала причиной рекомендации Госдепартамента США для американских граждан не посещать эту страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 декабря на брифинге.
Читайте подробнее: Псаки объяснила рекомендацию для граждан США по поездкам на Украину
Ситуация вокруг Украины обсуждалась в рамках телефонного разговора президента Финляндии Саули Ниинистё и украинского главы Владимира Зеленского, 20 декабря сообщила на своем сайте канцелярия финского лидера.
Подробности в материале: Президент Финляндии и Зеленский обсудили ситуацию вокруг Украины
Несмотря на недавно прошедшие прямые переговоры по проблемам глобальной безопасности Путина и Байдена, где в том числе обсуждалось положение на Украине, многие западные СМИ продолжают раскручивать истерию о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину в ближайшее время.
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Предложения России по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, которые беспокоят США. Об этом 21 декабря заявил на брифинге представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.
Об этом: В Госдепе США оценили предложения России по гарантиям безопасности
А голубки обязательно вернутся: как школа у линии фронта в Донбассе готовится к Новому году. Уже несколько лет окна этой школы в Саханке украшены белыми голубками. Они контрастируют с печальной действительностью вокруг — село на юге ДНР находится в сотнях метров от позиций ВСУ, многие дома разбиты, а в саму школу не единожды прилетало. И вот перед Новым годом голубков на окнах сменили новогодние украшения, детские рисунки и аппликации.
«Решили с детворой создать друг другу новогоднее настроение, но голубки обязательно вернутся на наши окошки после праздников, они наш оберег», — рассказывает каналу «Донбасс решает» директор школы Оксана Самарская.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Поскольку Запад сильно волнуется по поводу того, что в 400 км от границы с Украиной стоят российские войска, предложил вчера в эфире у Владимира Соловьева сделку: мы отводим свои войска на 400 км от украинской границы, а ВСУ отходят на 400 км от российской границы. Честно же?»
ЛуганскИнформЦентр: ️ВСУ разместили бронетехнику вблизи жилья в Станице Луганской.
За истекшие сутки, 20 декабря, Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК известило об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ).
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялся АГС: он выпустил 29 гранат. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Байрак.
«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по факту НРПО были проигнорированы УС в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», — сказано в официальном сообщении Представительства ДНР.
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Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии — глава российской делегации на переговорах в Вене Гаврилов.
Сегодня, 21 декабря, началось заседание Гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры участников проходят в режиме видеоконференции, сообщает уполномоченный по правам человека в ДНР.
В повестке дня приоритетными остаются вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами между ДНР и государством Украина.
В частности, запланировано рассмотрение темы «процессуальной очистки» граждан, переданных на территорию Республики в рамках этапов обмена, состоявшихся в декабре 2019 года и апреле 2020 года. Еще одной важной темой переговоров должно стать обсуждение открытия новых пунктов пропуска на границе ДНР и Украины.
Кроме этого, стороны намерены обсудить механизм обмена информацией о лицах, удерживаемых в связи с конфликтом, с целью их идентификации и подтверждения. Также ожидается продолжение дискуссии об активизации усилий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.
В частях 2−4 статьи 3 законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
В прифронтовых селах на юге ДНР не ставят елки. Народ возле них — слишком легкая мишень для ВСУ.
Гуляющий народ возле елки можно представить в Донецке, но не в Саханке в сотнях метров от украинских позиций. Ближайшая елка для детворы этого прифронтового района будет в Новоазовске.
«В этом году мы приобрели новую елку и уже приступили к ее монтажу. И хорошо, что не сделали этого раньше, учли штормовое предупреждение. Здесь у нас, рядом с морем, ветер дул очень сильный», — рассказал глава Новоазовского района Олег Моргун каналу «Донбасс решает».
У Зеленского еще не определились, как лишать украинского гражданства жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Такое положение прописано в законопроектах о множественном гражданстве, которые внес в Верховную раду Владимир Зеленский, но есть нюансы.
Как сетует представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, пока не совсем ясно, как определить, насильно или добровольно жители республик Донбасса получали гражданство России.
Вместе с тем он уточняет, что Киев хоть и не признает российских паспортов в ДНР и ЛНР, но будет отслеживать «деятельность граждан в подрыве национальной безопасности Украины.
Другими словами, ровно по Филатову, «вешать будем потом». Собственно другого от властей Украины, что уже восьмой год обстреливает Донбасс, ждать не приходится.
Цитата канала donbassr.
США и Великобритания тайно направили на Украину специалистов для предотвращения кибератак, пишет The New York Times.
В Вашингтоне и Лондоне считают, что российские власти могут провести кибератаки, которые выведут из строя электросети, банковскую систему и другие важные объекты экономики Украины.
Украина разработала план дальнейших юридических шагов, цель которых — помешать запуску «Северного потока — 2», сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Согласно отчету СММ ОБСЕ, ВФУ продолжают препятствовать полетам БПЛА Миссии в ДНР:
БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию помех сигналу GPS во время полетов вблизи н. п. Семигорье и н. п. Клиновое.
Кроме того, наблюдателями зафиксировано присутствие военной техники ВФУ вне выделенных мест хранения и в зоне безопасности: один бронетранспортер (БТР-70) вблизи н. п. Новобахмутовка.
Сроки ответов по российским предложениям США и НАТО по гарантиям безопасности не назывались Москвой. Об этом 21 декабря заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Соловьев Live».
Читайте подробнее: Россия не называла сроков ответа по гарантиям безопасности — дипломат
В ЛНР не раз заявляли о том, что украинские средства РЭБ мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения. Таким образом украинские силовики пытаются скрыть присутствие запрещённых Минскими соглашениями вооружений.
Читайте также: В ЛНР зафиксировали работу украинских станций РЭБ
Статистика обнаружения вооружения наблюдателями СММ ОБСЕ за период с 13 по 19 декабря 2021 года.
Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Представитель делегации Киева в политической рабочей группе по минским соглашениям Костин задал вопрос о том что такое отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Путин: «Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договорённостей, которые им по той или иной причине становятся неинтересны».
Путин: «Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всём европейском пространстве».
Путин подчеркнул, что ответственность за напряжённость в Европе несёт США.
Президент РФ о действиях США в сфере международного права: «Эти манипуляции надоели!»
Стремление Североатлантического Альянса привлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность, несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса, — министр обороны России Сергей Шойгу.
Продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО, — министр обороны России Сергей Шойгу.
Усугубляют ситуацию поставки США и их союзниками вертолетов, ударных БПЛА, ПТУРов. Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в н.п. Авдеевка и Приазовское Донецкой области, — министр обороны России Сергей Шойгу.
Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
По данным Минобороны РФ, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, готовящих украинский спецназ.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Белый дом изучает, как будет поддерживать «украинских партизан» после того, как Россия завоюет Украину. Ага, в Крыму мы видели, сколько партизан в горы ушли 😂
А почему США тогда возмущались слухами о том, что Россия якобы «предлагала деньги талибам за головы американцев»? Оказывается, в поддержке «партизан» ничего плохого нет?».
Лавров: создается впечатление, что цель инициативы с нормандским форматом — не выполнение Киевом обязательств, а размывание минских договоренностей.
В ходе состоявшегося 7 декабря в формате видеосвязи американо-российского саммита ответственных за переговоры по стабильности с Россией предложил назначить президент США Джо Байден. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии российского Минобороны.
Читайте также: Ответственных по переговорам с Россией предложил назначить Байден — Путин
Президент РФ Владимир Путин о США: «Что хотят, то и делают».
«Но то, что они сейчас делают на территории Украины, это же не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома. Нам некуда дальше отступать», — подчеркнул Путин.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число обстрелов территории Донбасса со стороны Украины не снижается.
Американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины, заявил 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.
Читайте также: Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокаций в Донбассе
В Госдепе США заявили, что страна продолжает оказывать оборонительную военную помощь Киеву, и последняя поставка была на прошлой неделе.
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского «Комплекса мер» зависит и возможность проведения нового саммита в «нормандском» формате», — говорится в сообщении.
Уступок России со стороны НАТО по вопросу Украины никогда не будет, сообщил 21 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг. Также не может быть компромисса по праву НАТО защищаться.
Читайте подробнее: Столтенберг объявил, что компромисс с Россией по Украине невозможен
Страны Прибалтики готовы оказать Украине различную помощь, включая военную. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с руководителями министерств обороны Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом.
Украина готова к режиму прекращения огня в Донбассе, однако переговоры в трехсторонней контактной группе об этом идут сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев готов к диалогу с Москвой в любом формате, в том числе тет-а-тет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повестка возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным согласовывается, и если понадобится, он готов лично позвонить российскому лидеру для такого согласования.
Украинская сторона готова провести диалог с Москвой — в любом формате, сообщил 21 декабря журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Он готов даже к разговору тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным.
Миномётный обстрел района посёлка Александровка в ДНР осуществили ВСУ, сообщает 21 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Читайте также: Украинские боевики обстреляли запад Донецка из тяжёлых миномётов
Вопрос «урегулирования внутриукраинского конфликта» обсудили президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров 21 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: Путин и Шольц обсудили проблему Украины и НАТО
Украина подготовила и передала партнёрам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин«не бог, чтобы верить в него» или не верить, сообщает 21 декабря «Страна.ua».
Подробности в материале: Зеленский заявил, что Путин не бог
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила о готовности республики к любым провокациям со стороны Украины.
Материал американского телеканала CNN со ссылкой на собственный источник, согласно которому президент США Джозеф Байден поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты в течение ближайших четырёх недель, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение России на Украину, стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 21 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
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США рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения на Украине. Об этом пишут американские СМИ.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал новость с заголовком «Зеленский: Украина нужна Европе, а не наоборот!»:
«По-моему, он совсем утерял связь с реальностью. Ну да, это же лидеры ЕС бегают за Зеленским и, заглядывая ему в глаза, спрашивают: «Ну когда же Украина уже вступит в Европу?» Это в основополагающие документы Евросоюза записали курс на скорейшее завлечение Украины, а не наоборот. Это политики европейских держав уговаривали украинцев вписать в текст Ассоциации обязательство вступить в ЕС хотя бы в отдаленной перспективе, но Киев гордо отверг эти мольбы.
А что вы хотели, это ведь Украина нужна Европе, Европа же Украине «и даром не нать, и за деньги не нать».
НАТО готово к диалогу с Россией, но не пойдет на компромисс о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в Североатлантической альянс, заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.
По его словам, диалог с Россией должен строиться на основных принципах европейской безопасности и учитывать озабоченность альянса из-за действий страны. «И он должен происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, включая Украину», — сказал он.
Столтенберг заявил, что хотел бы созвать заседание Совета НАТО — Россия как можно скорее в начале следующего года.
Путин: «То, что США сейчас делают на территории Украины, это не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть.
Ну и поставят его на Украине. Это не значит, что завтра будут его применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе и на отдельные регионы России, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают: мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть? Нам просто некуда двигаться дальше!»
Украинская сторона расширяет сеть траншей на границе с Россией, используя специальные инженерные машины.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Материал украинского издания «Страна.ua», согласно которому акт провозглашения независимости Украины от 16 июля 1990 года, включающий в себя намерение стать нейтральным государством, противоречит желанию Киева вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям властей, стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 22 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Удар под дых!» — сети о серьёзном препятствии Украины на пути в НАТО
Страны Прибалтики «очень быстро» окажут Украине военную помощь в случае необходимости. Такое заявление сделал министр обороны Литвы после встречи с коллегами из Латвии и Эстонии в Каунасе.
«Страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку: как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка очень важны», — заверил Анушаускас.
Киевские силовики разместили бронетехнику вблизи Попасной (ЛНР).
Самых добрых слов за напряжённую работу в сложных условиях, за большую помощь гражданскому населению заслуживают военные медики: более чем 30,5 тысячи людей пролечены в лечебных заведениях Министерства обороны, и почти половина [из них] — гражданские — Путин.
Запад намерен в Донбассе разыграть сирийский сценарий фейковых химических атак. Об этом в своем телеграм-канале пишет Александр Коц.
Он отмечает, что заявление министра обороны России Сергея Шойгу тянуло бы на сенсацию, но фирменный американо-британский стиль слишком знаком, чтобы можно было от удивления ахнуть.
«Вряд ли резервуары с «химией» предназначены для применения по Донецку и Луганску. Достаточно вспомнить события в Сирии, чтобы понять, что могли задумать американцы в Донбассе», — уверен Коц.
«ЛНР и ДНР пока никем не признаны террористическими организациями — даже на Украине. Однако, если в прифронтовом городке и в глубоком украинском тылу одновременно рванут две химические бомбы, можно не сомневаться, что вину повесят на Луганск и Донецк. С соответствующими изменениями в статусе.
Далее сценарий понятен: «Россия превращается в страну, поддерживающую террористов. Как минимум это повод отказаться от любых переговоров с Москвой по поводу гарантий безопасности со стороны НАТО. Как промежуточный вариант — заморозка «Северного потока — 2». Как максимум — Запад развязывает себе руки в выборе военной помощи Украине», — подчеркивает журналист.
Ну, а России при любом раскладе, как сказал сегодня Владимир Путин, отступать уже некуда.
Путин:
— Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией — в самой армии. Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений.
Даже армия пострадала от коронавируса, тяжёлые случаи есть в армии, и потери есть — небоевые. Но в целом Вооружённые силы справились с этой проблемой.
Спикер Госдепа Нед Прайс — о заявлении Шойгу по подготовке американских провокаций на Украине:
«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий».
Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частные военные компании США готовят в Донбассе провокации с химическими веществами, не соответствует действительности. Об этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам.
Подробности в материале: В Пентагоне опровергли слова Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
Украинская сторона вновь оказалась не готовой предметно обсуждать какие-либо вопросы повестки, предложенной для рассмотрения в ходе очередного раунда переговоров в Минском формате. Подробности с заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам сообщает пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
По её словам, вся риторика украинской стороны сводилась к попыткам пересмотреть ранее принятые обязательства и оправдать свой отказ от их выполнения стремлением «без промедления» принять «экстренные» решения якобы «в интересах людей».
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В Пентагоне опровергли заявление министра обороны России о подготовке сотрудниками американской ЧВК провокаций с химическими веществами в Донбассе.
За истекшие сутки, 21 декабря, представительство Донецкой Народной Республики в СЦККсообщалооб одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
донецкое направление: минометы 120 мм — 1 раз (20 мин).
В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Александровка.
Российское посольство возразило на заявления Госдепартамента США о том, что Москва, а не Киев или Вашингтон, ответственна за эскалацию напряженности вокруг Украины. Не стоит сваливать с больной головы на здоровую, говорится в сообщении дипмиссии РФ в США в Twitter.
«Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — заявили в российском посольстве и призвали американское внешнеполитическое ведомство «не сваливать с больной головы на здоровую».
Об этом: Посольство РФ призвало США не перекладывать вину за ситуацию на Украине
Реальная деэскалация конфликта Киев не интересует. Об этом по итогам заседания рабочей группы 21 декабря, где представители ЛНР и ДНР при участии украинской стороны пытались обсудить вопросы безопасности, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на Минских переговорах Мария Ковшарь.
«Заседание было посвящено проекту «Заявления о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня». К сожалению, все четыре часа работы подгруппы, как и 14 часов предыдущих заседаний, были потрачены впустую из-за беспредметного словоблудия украинской стороны.
По нашим четко обозначенным принципиальным позициям Украина, уходя в пространные разглагольствования, системно уклонялась от ответов на прямо заданные вопросы: кто, чьи представители и каким образом взаимодействуют в координационном механизме в рамках СЦКК в действующем составе? Готова ли Украина обеспечить дезавуирование заявлений командования ВСУ, которые разрешают украинским военнослужащим нарушать Меры по усилению режима прекращения огня…»
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Заявление украинского президента Владимира Зеленского о намерении выполнять Минские соглашения («Украина готова выполнять условия Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и РФ») высмеял в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко:
«Хочу напомнить этому клоуну, что кроме «готовности к диалогу» еще необходима готовность выполнять договоренности. А он этого не умеет и, как всегда, жалок».
Провокации со стороны НАТО в Черноморском регионе связаны в числе прочего с резким неприятием Соединёнными Штатами Америки российского проекта «Северный поток — 2». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
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Киев готов пожертвовать жителями Донбасса по обе стороны линии фронта. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
«Анализ обстановки на линии соприкосновения свидетельствует о подготовке противника к новым провокациям. Мы призываем страны — гаранты Минских договоренностей и международные организации, работающие в Донбассе в направлении установления мира, не допустить применения химического оружия против мирного населения», — отметил Пушилин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Задача возможной провокации в Донбассе — международная изоляция России. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
По словам эксперта, на Западе хватает сил, которые ставят на обострение ситуации в Донбассе.
«Обвинить республики в том, что они использовали запрещенные вещества, очень удобно, учитывая, что есть опыт Сирии, опыт Скрипалей, Навального. Для нынешней западной пропаганды — это нормально», — сказал он.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Порошенко гордо признается на камеру, что в бытность президентом Украины лично подписывал «десятки приказов» устраивать внесудебные физические расправы над своими оппонентами, которых он считал «врагами Украины».
Что-то не вижу гневной реакции ни западных посольств, ни многочисленных правозащитников, ни ООН, ни ОБСЕ. Никто не тянет его в Гаагский трибунал. Оказывается, ликвидировать оппонентов без суда и следствия можно, если страна признана Америкой «демократической»?»
Власти ДНР и ЛНР усилили контроль за химическим составом воды, которая поступает с подконтрольной Киеву части Донбасса. Контроль пришлось усилить в связи с информацией о возможной провокации с химоружием в Авдеевке и Красном Лимане.
По словам представителя ЛНР на переговорах по Донбассу Родиона Мирошника, республики узнали о планах американских ЧВК еще неделю тому назад.
«Вполне вероятно, что к медийной истерии о «русском вторжении» западные кураторы намеревались добавить и «картинку» химической или бактериологической диверсии, безусловно, обвинив в этом россиян или сепаратистов. И не факт, что от этих планов уже отказались», — сказал Мирошник.
«Цель подготовки провокации в Авдеевке и Красном Лимане — перевести мирный процесс на рельсы войны». Об этом заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил в комментарии каналу «Донбасс решает».
«Украине важно привлечь внимание стран НАТО. Сейчас они в открытую заявляют, что не будут воевать на стороне Украины, потому что она не входит в альянс. А если пострадают иностранные граждане, то эти государства будут вынуждены ввести сюда войска. Сами украинцы не хотят воевать — они приходят в армию за деньгами. Они намерены сорвать мирный процесс», — отметил Басурин.
Из-за провокации ВСУ может пострадать много мирных граждан, проживающих по обе стороны линии разграничения. Так сказал каналу «Донбасс решает» депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов, комментируя заявление министра обороны России Сергея Шойгу о готовящейся химической атаке.
«Конечно, республикам Донбасса не привыкать к провокациям со стороны Украины, когда их агрессия и, по сути дела, терроризм выдаются за действия Народной милиции с целью изобразить из Украины жертву перед международным сообществом. Но провокация с химическими вооружениями это более чем серьезно», — отметил депутат. «Всякий раз, когда нам кажется, что Украина уже достигла дна, практика показывает, что это только кажется, а дно опускается всё ниже и ниже», — добавил он.
ДНР. Согласно отчету СММ ОБСЕ, к 22 декабря 2021 года наблюдатели СММ зафиксировали обстрелы ВФУ двух БПЛА Миссии малого радиуса действия: вблизи н.п. Талаковка, вследствие чего БПЛА Миссии был утрачен, а также к северо-северо-западу от н.п. Веселое.
Кроме того, наблюдателями фиксировалось глушение ВФУ сигнала беспилотных летательных аппаратов СММ малого радиуса действия во время полетов в районе населенных пунктов Майорск, Веселое и Талаковка.
Также патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано присутствие военной техники ВФУ в зоне безопасности, в том числе вблизи населенных пунктов:
«Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Но он, правда, скоро собирается уходить, у него кончается срок в конце года. Говорят, идёт работать в Центральный банк Норвегии. Ну или хочет, по крайней мере», — сказал Лавров телеканалу RT.
Подробности в материале: Лавров: Столтенберг выступает с неадекватными заявлениями об Украине и РФ
Москва предостерегает горячие головы на Украине от военной конфронтации. Лавров в интервью RT заявил, что Россия даст должный ответ на любые провокации.
Вооруженные формирования Украины уже несколько лет пытаются осуществить провокации с использованием химических веществ вдоль линии соприкосновения: на юге, в районе Донецка, в районе Горловки.
«Подобный сценарий они использовали не только в Сирии. Когда американцы вошли в Ирак и буквально уничтожили страну — там сотни тысяч погибших, в одной пробирке остались следы оружия массового поражения. Опыт у них уже есть. Они работают по своим лекалам.
Хотя мы неоднократно заявляли о том, что были попытки ВСУ сделать провокации, связанные с химическими веществами — на украинской стороне. Вдоль линии боевого соприкосновения», — отметил в комментарии каналу «Донбасс решает» заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Присутствие американских сил в Донбассе — давно не новость. Об этом каналу «Донбасс решает» заявил помощник губернатора Ленинградской области Герман Владимиров.
«В 2014 году американские ЧВК были в Донбассе, это давно доказанный факт. В том же Мариуполе они в полной мере присутствовали. И не только в нём, они работали по всей линии соприкосновения», — рассказал Герман.
Украина стала вровень с террористическим проектом США ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Только там террористы и всевозможные экстремисты практиковали провокации с химическим оружием против мирного населения. Конечно, Донбасс не останется один на один против агрессии США, НАТО и их сателлитов по типу Украины«.Такое мнение высказал каналу «Донбасс решает» депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.
По его словам, Украина окончательно стала полем для экспериментов США, НАТО и западных стран. По его мнению, США не остановятся ни перед чем, чтобы организовать провокацию и втянуть Россию в войну.
Россия не собирается сдавать Украину в НАТО и махать ей вслед платочком, как мать-старушка. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, Россия может принять самые жесткие меры по обеспечению своих интересов, в том числе в Донбассе. Накануне Владимир Путин заявил, что России некуда отступать в связи с действиями США на Украине.
Лавров: Россия предостерегает горячие головы на Украине от военной конфронтации, даст должный ответ на любые провокации.
Химическая атака в Донбассе — это повод для Украины выйти из Минских соглашений. В том, что атака готовилась, заслуженный журналист ДНР Геннадий Дубовой не сомневается. Об этом он заявил каналу «Донбасс решает».
«Западу нужно увязать нас, якобы террористов, с Россией. Показать всему мировому сообществу, что Россия поддерживает террористов. Это дало бы Западу более выгодные позиции по переговорам о гарантиях безопасности», — уверен Дубовой.
Геннадий считает, что сейчас Запад в полной растерянности, поэтому постарается всячески затягивать ситуацию.
«Россия на самом высоком уровне додавит «коллективный Запад» с тем, чтобы он воздействовал на Украину, и она договорилась с нами исключительно в формате Минских соглашений», — уверен Дубовой.
Объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force в составе сил быстрого реагирования НАТО) с 20 декабря должна быть готова к «развертыванию в районе кризиса» за 5 дней.
По данным Welt, НАТО повышает уровень боевой готовности 40 тысяч военных из-за «российской агрессии».
Цитата канала «Военный обозреватель».
Цель химической атаки: почему Авдеевка?
Цитата канала «Донбасс решает».
«США завозили различные виды оружия на Украину. В октябре с одной в одной из поставок был антидот, тип химического оружия ботулоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще — паралич. В ноябре месяце был уже доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатомётами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников», — заявил заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин в эфире программы «60 минут».
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции (МИД ДНР).
Выход Украины из Минских соглашений позволит ДНР и ЛНР заключить с Россией договор об обороне. Об этом в интервью каналу «Донбасс решает» сообщил известный российский политолог Владимир Корнилов.
«Отчасти Минские соглашения тормозят для Донбасса интеграцию с Россией. Если Украина выйдет из них, для России всё облегчится. Тогда последует вариант Северного Кавказа 2008 года: автоматическое признание ДНР-ЛНР независимыми государствами, заключение договора о совместной обороне, восстановление границ республик. Дальше уже всё пойдет по сценарию Осетии и Абхазии» — спрогнозировал политолог.
Власти Украины получали из США контейнеры с химическим оружием, их перебросили в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Об этом официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил 22 декабря в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что о поставках различных видов американского оружия на Украину «все знают». Так, в октябре в страну привезли антидот, а в ноябре — ботулотоксин, который вызывает ботулизм, проще говоря — паралич.
«В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатомётах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки», — сказал Басурин.
Об этом: Басурин: США поставляли Украине контейнеры с химоружием
Первые стрельбы с использованием противотанковых комплексов Javelin производства США провели в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 22 декабря сообщил украинский телеканал «Дом».
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Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила украинский беспилотник, который использовался для корректировки артиллерийских обстрелов Донбасса, сообщил 22 декабря журналистам представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Антон Микужис.
При этом он напомнил, что Минские соглашения запрещают использование боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
Читайте также: Бойцы ЛНР уничтожили беспилотник украинских террористов
Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о наличии в Донбассе боевиков из состава американских частных военных компаний (ЧВК) и подготовке ими провокаций с отравляющими химическими веществами компонентами являются абсолютно неправдивыми, заявляет 22 декабря посольство США на Украине на своей странице в Twitter.
«Несмотря на абсолютно неправдивые заявления, такие как вчерашние заявления российского министра обороны Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины», — указано в сообщении американского посольства.
Читайте также: Нас тут нет — США отрицают слова Шойгу об американских ЧВК в Донбассе
Готовность сил быстрого реагирования НАТО повышена из-за ситуации вокруг Украины, пишет 22 декабря Die Welt. Также основанием к повышению готовности служит обстановка в Польше, Прибалтике и в Румынии.
Об этом: НАТО «из-за Украины» сократило срок развёртывания сил
В предстоящее католическое Рождество исполнится 30 лет со дня распада Советского Союза. Теперь Владимир Путин хочет вернуться к прежнему мировому порядку. С такой темой 21 декабря вышла шведская газета Dagens Nyheter на первой полосе.
Об этом: Представления Путина о мире строятся на итогах «Ялты» — Dagens Nyheter
21 декабря шведская газета Aftonbladet опубликовала редакционную статью, темой которой был предполагаемый ответ Швеции на проекты договоров с США и НАТО, предложенные Кремлем. Главным ответом Швеции, по мнению шефа политического отдела газеты и автора статьи Андерса Линберга, должна стать твердая позиция отстаивать право малых наций на суверенитет и самоопределение, в том числе право решать самостоятельно, в какие военные альянсы вступать.
Читайте подробнее: Швеция должна отвергнуть диктат Москвы — Aftonbladet
Возле границ Украины «сосредоточено» от 122 тыс. до 143,5 тыс. российских военных, заявил 22 декабря на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, все эти войска находятся на расстоянии от 200 до 400 км от украинских границ.
Читайте также: Секретарь СНБО Украины заново пересчитал «российские войска» возле границ
Никому не будет лучше, если ЕС введёт антироссийские санкции «за агрессию на Украине», сообщил 22 декабря журналистам министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. Об этом дипломат заявил по итогам встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок.
Об этом: МИД Люксембурга осудил возможные санкции против России
Инициатива провести встречу Совета Россия — НАТО, исходящая от руководства альянса, является адекватной реакцией на запрос Москвы о предоставлении гарантий непродвижения западного военного блока на восток. Об этом говорится в опубликованном 22 декабря заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
На Украину доставили как минимум два вида американского химического оружия. Об этом 22 декабря заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в ДНР уже неоднократно заявляли о наличии химического оружия на Украине. Более того, Киев с высокой долей вероятности может применить его против жителей ДНР, ЛНР или собственных граждан с целью провокации.
Читайте также: В ДНР рассказали, какие виды химоружия доставлены на Украину из США
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков подверг критике слова болгарского министра обороны Стефана Янева, выступившего против размещения на территории республики дополнительных сил НАТО. Об этом 22 декабря сообщает БТВ.
Об этом: Петков осудил главу минобороны Болгарии за «антинатовские высказывания»
Шумиха, которую Киев и его западные кураторы пытаются создать вокруг «10 шагов» Владимира Зеленского, мало кого удивляет. И ещё меньшее число людей она вводит в заблуждение.
Подробности в материале: Зеленский выдаёт обещания за дела и требует поощрения
Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о полном соблюдении режима прекращения огня. Об этом 22 декабря написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook.
Подробности в материале: На Украине заявили о договорённости по режиму прекращения огня в Донбассе
На заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, которое прошло 22 декабря, стороны достигли соглашения о полном соблюдении режима прекращения огня, сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.
Об этом: В ОБСЕ подтвердили согласие сторон на прекращение огня в Донбассе
Украинская сторона в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе отказалась возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в период январских праздников. Об этом 23 декабря сообщила журналистам полномочный представитель самопровозглашённой Донецкой Народной Республики на переговорах Наталья Никонорова.
Об этом: Киев отказался возобновить работу КПП в Донбассе на праздники
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина в 2022 году хочет получить «чёткую временную перспективу» по вступлению в НАТО, стало поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 23 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте также: Сеть: «После дождичка в четверг» — Зеленскому нужна чёткая перспектива НАТО
Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что на восток Украины прибыли 120 представителей американских ЧВК, занимающихся тренировкой украинского спецназа, они доставили с собой резервуары с неустановленными химическими компонентами и готовят провокацию с химическими веществами, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Украина, очнись!» — Шойгу: США готовят на Украине химическую провокацию
Заявление президента России Владимира Путина о том, что в случае, если ракетные комплексы НАТО окажутся на Украине, то «их подлётное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Очевидная угроза» — чем для России опасно вступление Украины в НАТО
Переговоры с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем, в ходе которых стороны подтвердили готовность к использованию ОБСЕ в качестве площадки для диалога по деэскалации ситуации на Украине, провела председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде. Она сообщила об этом 23 декабря на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Председатель ОБСЕ обсудила ситуацию на Украине с главой дипломатии ЕС
Проведение стрельб из американских комплексов Javelin на полигоне в Донбассе подтвердил 23 декабря пресс-центр украинского штаба операции объединённых сил (ООС) в Донбассе на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: В ВСУ подтвердили проведение стрельб из Javelin на полигоне в Донбассе
Военные ДНР готовы к боевым действиям.
«Поступит приказ соответствующий — будем реагировать. Надо быть всегда готовым». Об этом корреспонденту канала «Донбасс решает» рассказал заместитель командира батальона Александр Иванов.
«Мы люди военные. А войны начинают политики, они и заканчивают», — говорит он. А пока военные проводят время за обучением и тренировками.
«Любые соревнования — одна из составляющих частей подготовки военнослужащего. То есть соревновательный процесс, совершенствование навыков обращения с оружием и чувство плеча товарища», — уверен офицер.
В Александровке ранен мирный житель. Сейчас врачи борются за его жизнь. Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил донецкий волонтер Андрей Лысенко.
«Сейчас мужчину оперируют в донецкой больнице. О ранении мне сообщила родственница пострадавшего. Мужчина получил травму по пути на работу, когда шел из Александровки в Донецк. Произошел взрыв, мужчина получил десять осколочных ранений и сейчас без сознания. При этом обстрела не было», — рассказал Андрей Лысенко.
Украина не поддержала новое предложение hеспублик по деэскалации конфликта — МИД ЛНР.
Народная милиция ЛНР сбила БПЛА ВСУ, предотвратив обстрел территории республики.
Россия и НАТО смогут начать конструктивный диалог после того, как российские войска покинут район границы с Украиной. Об этом премьер-министр Словакии Эдуард Хегер написал на своей странице в соцсети Facebook.
«Условием, ведущим к диалогу, является то, чтобы Россия отвела свои войска от границ с Украиной», — отметил словацкий премьер.
Подробности в материале: Премьер Словакии: диалог РФ и НАТО возможен после отвода войск от Украины
В самопровозглашенной Луганской Народной Республике опровергли заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о достижении Контактной группой по Донбассу договорённости касательно режима прекращения огня. «Договоренности нет», — написал представитель ЛНР в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
От Украины можно ожидать каких угодно извращений.
«И то, что сказали президент Российской Федерации и министр обороны, еще раз подчеркивает, что сегодня происходит. Донбасс, в принципе, привык к всяким извращениям со стороны украинской власти». Такое мнение высказал каналу «Донбасс решает» глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.
«Они (Украина — прим. ред.) что только ни делали. И фосфорными снарядами в своё время забрасывали население. Все, что запрещено конвенциями», — сказал Захаревич.
ДНР. Школу в прифронтовом поселке сохранят, несмотря на обстрелы. Об этом рассказал глава Новоазовского района Олег Моргун.
По его словам, при Украине были «оптимизированы», то есть закрыты многие больницы, школы и детские сады.
«А мы даже сейчас, во время войны, находим возможность ремонтировать. Детский сад восстановили. Вот в Саханскую школу прилетало трижды, все отремонтировали и даже в этом году отопление сделали в школьном спортзале», — рассказал Олег Моргун каналу «Донбасс решает».
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Первая страница голландской газеты NRC: «Украинские бургеры (😜) тренируются на случай российского вторжения». Сама статья — о том, что тренируются они с деревянными автоматами. А судя по приложенному к ней фото, еще и пальчиками неплохо стреляют. Интересно, сколько очков выбил этот стрелок?»
Вооруженные силы Украины, в нарушение Минских соглашений, атаковали Донбасс: сегодня, 23 декабря, был ранен 52-летний житель Александровки Пётр Озолин. Мужчина получил серьезные осколочные ранения тела и головы по пути на работу, когда шел из Александровки в Донецк, ему предстоят тяжелые операции. Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил донецкий волонтер Андрей Лысенко.
«Это произошло в балке между Трудовскими, шахтой №12 и поселком Александровка. Мужчина отошел на 100 метров от основной асфальтной дороги, там проходит тропа, которой нередко пользуются местные жители. Украина выстрелила в него из АГС (автоматический гранатомет на станке). Он с трудом выполз на дорогу, где его и нашли люди. Вся дубленка у него была нашпигована осколками», — рассказал волонтер.
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Президент России Владимир Путин: «Минские соглашения — единственно возможный вариант урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять».
Украинские власти дважды предприняли попытку с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Я лично уговаривал президента Порошенко: только не военная операция… Результат: окружение, потери и Минские соглашения», — сказал президент России.
Путин об Украине.
Цитата канала SputnikLive.
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Украина, возможно, готовит третью военную операцию.
Подробности в материале: Путин допустил подготовку Украиной третьей военной операции
Владимир Путин обстоятельно ответил на вопрос о ситуации на Украине. Главное:
Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе — Путин.
Нас хотят сделать стороной конфликта на Украине, мы этого не допустим — Путин.
Часть 1 статьи 4 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» определяет:
«Временно оккупированные территории — части территории Украины, в границах которых оккупационные силы, оккупационные администрации Российской Федерации установили и осуществляют контроль, а именно:
Часть 1 статьи 5 законопроекта гласит: «Временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины независимо от её продолжительности является незаконной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав».
А в пункте 10 этой статьи предусматривается: «Объекты права собственности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, в том числе Черноморского флота Российской Федерации, расположенные на деоккупированных территориях (в том числе созданные после начала временной оккупации), переходят в собственность государства Украины».
Путин: нам пришлось убеждать ДНР и ЛНР подписать Минские соглашения, а теперь Киев с ними не разговаривает.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден отверг требования России к НАТО на фоне продолжающейся эскалации на российско-украинской границе. Об этом стало известно после его интервью новостной службе TT от 22 декабря.
Подробности в материале: Требования РФ к НАТО неприемлемы для Швеции — главнокомандующий Бюден
Путин — про отношения с Украиной:
«Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, но как можно выстроить с учетом того, что они делают? Мы готовы работать с теми силами, которые бы хотели выстроить отношения с Россией. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции, что противоречит законам Украины, и просто убийства на улицах. <…>
В Одессе людей заживо сожгли — хоть кто-то пальцем пошевелил, чтобы найти преступников?».
Цитата tv360.
Путин: Будущее Донбасса должны определить сами жители Донбасса. А Украина по Минским соглашениям обязана:
Что Киев делает вместо этого?
Где изменения в конституцию Украины? Они должны быть не просто приняты, но и согласованы с Донбассом. Так написано в Минских соглашениях. Где это? Нет ничего. Более того, Киев отказывается вообще разговаривать с ДНР и ЛНР.
Цитата канала SputnikLive.
Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании вошёл в черноморский регион и приступил к наблюдению за активностью ВС РФ в Крыму.
Прошёл британский разведчик через воздушное пространство Украины.
Цитата канала «Военный обозреватель».
ДНР. Раненый житель посёлка Александровка прооперирован и находится в реанимации. Врачи оценивают состояние как тяжёлое.
Информация Управления Народной милиции ДНР: прошедшие сутки на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и Украиной прошли тихо.
Обстрела ДНР не было.
Путин о западных санкциях против Крыма:
«Если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане — жертвы агрессии. За что же их дополнительно наказывать? А если они присоединились к России по собственной воле — то это проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией?»
Цитата SputnikLive.
Супруга раненного сегодня, 23 декабря, дончанина месяц назад сама получила ранения в результате артобстрела Александровки.
Сейчас Виктория Озолина находится в Донецкой городской больнице №14 и ожидает встречи с врачами, оперировавшими ее супруга.
«С его слов: он шел на работу и попал под обстрел. В горячке дошел до дороги, остановил машину и приехал на работу. В отделение больницы его привезли начальник и сотрудник», — рассказала женщина каналу «Донбасс решает».
По словам Виктории, надежды на мир и покой в ближайшее время нет. 27 ноября она сама получила ранения руки и головы: «До сих пор таблетки пью, а вот теперь он попал. Уже не испуг, а не могу даже сказать… Нет слов!»
По ночам поселок под Дебальцево обстреливают украинские танки. В поселке Коммуна жителей не много. После активных боевых действий осталось несколько сот человек. Но даже в эти дни украинские боевики не оставляют людей в покое.
«Гупают по ночам. Аж окно открывается. И 120-е снаряды, и танк стреляет. Раз в неделю, а то через день», — рассказывает корреспонденту канала «Донбасс» местный житель Владимир. Он рассказывает, что прятаться от обстрелов надоело. «Мы по подвалам не прячемся. Мы подвалы уже забыли», — смеётся Владимир.
Украина убивает, блокирует, запрещает. Россия помогает, даёт, развивает. «Россия рядом, и мы понимаем, что это абсолютно другой подход, другое понимание. Конечно, мы очень признательны, что такие тенденции наращиваются».
Такую оценку интеграционным процессам с Российской Федерацией дал каналу «Донбасс решает» глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.
Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия готова к ответу на любые провокации, которые могут разворачиваться у её границ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 23 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Хочешь мира, готовься к войне» — сети о готовности РФ к провокациям Запада
Напомним, что 23 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о вероятности войны между Россией и Украиной.
Читайте об этом: Путин допустил подготовку Украиной третьей военной операции
Глава ДНР Пушилин заявил, что химоружие уже присутствует на Украине, вопрос в том, применит ли его Киев: никаких гарантий нет. Об этом сообщает «Раньше всех. Ну почти».
Украина не готовит военной операции в Донбассе, — вопреки заявлению российского президента Владимира Путина, утверждает представитель украинского МИД Олег Николенко, передаёт 23 декабря Украинская служба ВВС.
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Вам интересно, что Запад услышал в ответ на вопрос журналистки Sky News?
Newsweek опубликовала статью под заголовком: «Путин отказывается исключить вторжение на Украину».
Применение Украиной химического оружия может быть лишь вопросом времени, заявил 23 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его мнению, химическое оружие уже есть на Украине, и нет никаких гарантий, что Киев его не станет применять.
Читайте также: На Украине есть химическое оружие и нет никаких гарантий — Пушилин
Украина может напасть на Донбасс, но лишь при определённых условиях. Об этом 23 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
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Надежду на то, что «Северный поток — 2» так и не будет введён в эксплуатацию, выразил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью РБК-Украина.
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На воинский учёт возьмут жительниц Украины ряда профессий, в том числе медицинских работниц, журналистов, переводчиков, передаёт 23 декабря телеканал «112 Украины».
Комментируя это нововведение, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью «Стране.ua», что «это нормальная практика»:
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Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что первая доставка химоружия на Украину была осуществлена самолетами из США в октябре в Борисполе.
Обещаний не расширять свой состав и присутствие НАТО никогда не давало, не было подобных самоограничивающих обязательств со стороны альянса и в документах, заявил 23 декабря генсек западного военного блока Йенс Столтенберг в интервью dpa.
Подробности в материале: Столтенберг заявил, что не согласен с претензиями России к НАТО
Условия хотят поставить США России для запуска переговоров по гарантиям безопасности: для этого на Украине должна быть снижена напряжённость. Как заявил представитель Белого дома, Штаты «готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов».
Читайте подробнее: В Белом доме заявили, что смогут говорить с РФ по Украине в начале января
Химическое оружие, доставленное на Украину, приспособлено для применения с помощью беспилотников, заявил 23 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилинв эфире телеканала «Россия 24».
При этом он напомнил, что предварительно на Украину был доставлен антидот для предупреждения отравлений среди украинских боевиков.
Читайте также: Химическое оружие Украина способна применить с беспилотников — Пушили
Список требований России к НАТО и США — так называемые гарантии предложения — является примером классической политики великой державы, которую ведет президент Владимир Путин. Об этом 23 декабря в интервью шведскому новостному агентству TT сообщил эксперт по России Йохан Норберг из Шведского института оборонных исследований (FOI).
Читайте подробнее: Россия играет типичную роль сверхдержавы — эксперт из Швеции
Решение компании «Нафтогаз Украины» подать в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждается, что российская госкорпорация злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: «Приступ дикой паники» — сети о жалобе Украины в Еврокомиссию на Газпром
Поступившие от России предложения по гарантиям безопасности не во всём устраивают США, сообщила 23 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом: Псаки заявила, что США не согласны с инициативой России по НАТО
В ДНР не уверены, что Киев не применит химическое оружие, которое уже завезено на Украину.
Ситуацию с наращиванием войск, которое якобы осуществляет Россия у границы с Украиной, обсудили в рамках телефонной беседы помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом говорится 23 декабря в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн, опубликованном на ее сайте.
Читайте подробнее: Помощник Байдена и глава офиса Зеленского обсудили ситуацию вокруг Украины
Россия якобы стягивает дополнительные силы к границе с Украиной, даже когда готовится к переговорам по безопасности с США и НАТО, сообщило 23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки компании Janes.
Читайте подробнее: Bloomberg сообщил об усилении российской группировки войск рядом с Украиной
Украинский МИД направил ноту протеста в МИД России в связи с отправкой гуманитарной помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
Читайте также: Киев выразил протест из-за доставки Россией гуманитарной помощи в Донбасс
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящееся на Украине химическое оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.
Боевики американских частных военных компаний (ЧВК) вместе с украинскими подельниками могут устроить провокацию с химическим оружием в одной из школ или больниц, расположенных в подконтрольной Киеву части Донбасса, а затем обвинить в инциденте Россию, ДНР и ЛНР, заявил 24 декабря бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Об этом: Экс-офицер СБУ допустил, что целью бойцов ЧВК в Донбассе может стать школа
Россия продолжает нападать на Украину.
Bloomberg: «Россия наращивает войска на границе с Украиной. К границе перемещаются танки, артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны. Спутниковые снимки демонстрируют довольно ограниченное число военных на местах. Вместе с тем Россия сможет быстро укрепить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах».
Издание Politico публикует новые (26 ноября и 13 декабря) спутниковые снимки российских военных объектов под Воронежем и в крымском Бахчисарае, где якобы происходит наращивание сил и средств «для вторжения на Украину».
Цитата канала «Военный обозреватель».
Лавров отметил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление у российских границ ракетных комплексов провоцирует серьёзные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе.
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности не будут односторонними, США и НАТО поднимут свои «озабоченность и опасения» в рамках диалога с Москвой. Об этом американский посол в России Джон Салливан рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».
«Это будет улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченность и опасения в диалоге с Россией», — сказал Салливан.
Подробности в материале: Салливан: диалог США с Россией будет «улицей с двусторонним движением»
«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».
Читайте подробнее: Курс на втягивание Украины в НАТО создаёт военные риски — Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров об Украине и НАТО.
Цитата канала SputnikLive.
Российские военные отразили налет бомбардировщиков условного противника в Крыму.
Экипажи истребителей Су-27СМ3 Южного военного округа (ЮВО) в ходе летно-тактических учений отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму, сообщила пресс-служба ЮВО.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
«Как освещают пресс-конференцию Путина на Западе? Вот пример из The Times. Фото говорят сами за себя: пугающий всех Путин, а рядом — умилительное фото свадьбы украинских вояк на линии фронта в Донбассе. В статье сказано о том, что на этом фронте погибло более 14 тыс. человек. Кто их убивал и обстреливал мирные города, не уточняют. Но из фотографий же все понятно, верно?»
Поселковые собаки научились определять направление полёта снарядов, а местные жители привыкли считать до шести. Посёлок Коммуна расположен под Дебальцево. До линии фронта здесь совсем близко. Вот и не дают украинские вояки позабыть о войне.
«Когда оттуда летит, считаем шесть секунд — значит 6 километров. Значит оттуда. Стоит что-то очень «хорошее» и тяжелое», — рассказывает корреспонденту канала «Донбасс решает» местный житель Владимир.
«Когда обстрел начинается, ничего не делаем. Сидим, слушаем. Летит и летит, ну прилетит, так прилетит», — говорит он.
Владимир рассказывает, что даже местные собаки привыкли к обстрелам.
«Наши собаки даже знают, как оно летает. Когда сюда летит — она лает, когда отсюда летит — сидит тихо, спокойно», — рассказывает Владимир.
Белый дом: НАТО приблизится к российским границам в случае агрессии против Украины.
Западные инструкторы готовят украинских силовиков к городским боям. Это прямо нарушает Минские соглашения. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта в Донбассе», — сказал он.
По словам представителя МИД, на военных базах Украины находятся порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, 4 тысячи из них — американские военные.
Вашингтон продолжает призывать Россию к отводу войск от линии соприкосновения на востоке Украины и от границ с республикой. Об этом говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа.
Читайте также: Госдеп США требует от России «отвести войска» от границы с Украиной
Простой риторикой Россию от «агрессии» против Украины не остановить, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст в статье, вышедшей 23 декабря в The National Interest.
Читайте также: Болтовня не остановит Россию от нападения на Украину — National Interest
Боевики ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для воспрепятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе поселка Казачий и села Дмитровка. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции ЛНР.
«Мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники ВСУ», — отметили в Народной милиции.
Военные учения Североатлантического альянса на Украине имеют антироссийскую направленность, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Дипломат напомнил, что в 2021 году на территории Украины прошли семь совместных маневров Киева и стран альянса.
Читайте также: МИД РФ: учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о проведении в стране референдума по Донбассу не соответствуют Минским соглашениям и без участия в нем Донецкой и Луганской Народных Республик являются лицемерием, заявили в МИД России.
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Власти России не отказываются от контактов с Украиной, но не по вопросу Донбасса, так как это не вопрос двусторонних отношений Москвы и Киева. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Читайте также: МИД России: Москва не отказывается от контактов с Киевом
Минометный удар нанесли вооруженные формирования Украины по поселку Александровка на западе Донецка утром в пятницу, 24 декабря, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. «Обстрел зафиксирован около 10:05 и велся со стороны украинских позиций в Марьинке. Выпущено 14 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет. 23 декабря в том же поселке Александровка был ранен мирный житель.
Турцию могут втянуть в конфликт в Донбассе, и именно Анкаре, вероятно, придётся командовать силами НАТО в противостоянии с Россией, пишет турецкая ежедневная газета Habertürk.
Автор публикации Четинер Четин отмечает, что в настоящее время Турция командует силами возможного вмешательства альянса.
«Но что же будет, если граната против России попадет к нам в руки, пока мы командуем VJTF? Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году?» — задаёт он вопрос.
Читайте подробнее: В Турции опасаются вынужденного руководства операцией НАТО в Донбассе
Украина способна очень быстро выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, но для этого нужна политическая воля, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Лавров предупредил о риске серьёзного конфликта в Европе из-за Украины.
«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления ударных ракетных комплексов у наших границ создаёт неприемлемые угрозы безопасности России», — заявил глава МИДа.
Как сказал Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodjenje, американские коллеги «опекают» своих украинских протеже». Москва считает, что градус конфронтации необходимо снизить, указано в материале РБК.
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе — МИД РФ.
ДНР. «Они в мирных стреляют! У нас нет ни поста, ни солдат». Валентина Никифоровна живет в поселке шахты «Трудовская» — на самой границе с Александровкой. Ее дом с двух сторон обстреливается ВСУ. Пешеходный мостик, на котором 40-миллиметровая АГС вчера настигла Петра Озолина, находится всего в 250 м.
«Вы его отсюда видите, вот там на мосточке и случилось… Через три дома вон нет ни окон, ни дверей, ни стен. У других соседей в гараж попало, машина сгорела. Муж вышел во двор: гильзы лежат, попали в ворота, дом весь побит. А сколько у нас погибло людей…» — рассказала Валентина Никифоровна каналу «Донбасс решает».
На линии соприкосновения в Донбассе около 4 тысяч военных инструкторов из США — МИД РФ.
Обучение украинских военных инструкторами из стран Запада прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Это прямо нарушает «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники», — сказал Полищук в интервью РИА Новости.
Подробности в материале: Западные инструкторы обучают ВСУ, подогревая конфликт — МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова об обстановке в Донбассе:
Цитата канала donbassr.
Украинские власти готовятся к решению конфликта в Донбассе силовым путем. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: МИД РФ: Киев готовится решить конфликт в Донбассе силовым путем
Следующим крупным ходом с российской стороны должно стать признание волеизъявления жителей Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 24 декабря, комментируя высказывания пресс-секретаря американского Белого дома Джен Псаки.
Как сообщалось ранее, Псаки заявила, что в Вашингтоне готовы согласиться с некоторыми из представленных Россией предложений по гарантиям безопасности, но с другими (теми, что касаются НАТО), соглашаться не намерены.
Читайте подробнее: США подтвердили очевидное: словами уважать интересы России их не заставишь
Страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) поддерживают власти Украины в их «крестовом походе» против собственного населения. Об этом 24 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: НАТО поддерживает «крестовый поход» Киева против своего населения — МИД РФ
СК России завел дело после ранения мужчины на окраине Донецка. Накануне, 23 декабря, 56-летний мужчина получил множественные осколочные ранения по пути в Донецк из посёлка Александровка. Российские следователи возбудили дело о применении в военном конфликте запрещенных международным договором средств.
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Соединенные Штаты могут консультироваться с Турцией по вопросам урегулирования на Украине, так как Анкара является американским союзником и страной НАТО. Об этом 24 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков оценил возможность участия Турции в урегулировании на Украине
В ДНР также не исключают, что жертвами провокаций с химоружием может стать мирное население подконтрольной Украине части Донбасса.
«Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, организаторы теракта обвинят Россию и республики Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящееся на Украине химическое оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.
Украина может применить химическое оружие, отравив воду, поступающую жителям Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мы не исключаем возможности, связанной с отравлением воды», — сказал Пушилин.
Причем подобные действия могут привести и к гибели людей на подконтрольной Киеву территории, например в Мариуполе, добавил глава ДНР. Однако это едва ли удержит киевский режим, никогда не отличавшийся соблюдением прав человека в отношении жителей Юго-Востока Украины.
Подробности в материале: Пушилин: Украина может отравить воду жителям ДНР
Украина может применить химоружие с помощью беспилотников, а также отравив воду реки Северский Донец! А для обеспечения безопасности украинских военных заранее был завезен антидот!
Данные разведки ДНР сообщил в эфире #60минут глава республики Денис Пушилин.
Украина по-прежнему может пойти на применение химического оружия в Донбассе. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Химическое оружие уже находится на территории Украины. Как и когда его планируют применять — можно только гадать», — сказал Пушилин.
Подробности в материале: В ДНР вновь заявили об угрозе применения химоружия Украиной
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали для Украины привычным видом вооружения, которым они терроризируют населения ДНР и пытаются нанести урон силам самообороны народной республики. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Именно повсеместное применение БПЛА Украиной вызывает опасения, что они могут использовать их для химической атаки на ДНР.
Читайте подробнее: Пушилин объяснил опасение применения Украиной химоружия при помощи БПЛА
Курс Киева на обеление фашизма превратил Украину в рассадник неонацизма, мировое сообщество не должно допустить повторения ошибок XX века, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 декабря на брифинге.
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Речь идёт не просто об утрате правительством Владимира Зеленского связи с реальностью, а о тоталитарном типе управления страной и подавления населения, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя решение министерства обороны Украины расширить список профессий и специальностей, представительницы которых в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на воинский учет.
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Украина в 2022 году увеличит свой военный бюджет на 20%. При этом, помимо оборонительных, Киев планирует закупать и наступательные вооружения.
Читайте также: В МИД РФ предположили, зачем Украина наращивает военный бюджет
Огласка угрозы применения Украиной химоружия в Донбассе дает надежду, что Киев не пойдет на такой шаг. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Читайте также: В ДНР надеются, что огласка не позволит Украине применить химоружие
Для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество готовит в настоящее время информационный фон Украина. Об этом 24 декабря заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР), полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Читайте подробнее: Киев готовит фон для срыва перемирия на новогодние праздники — ЛНР
«За прошедшую неделю зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя 120 и 82-мм минометы, различные типы гранатометов», — сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».
Планета находится в шаге от начала третьей мировой войны. Об этом 24 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«На кону сегодня стоит вопрос, будет ли третья мировая война или ее не будет. И вместо серьёзного ответа выпускают то Псаки с перепуганным лицом, то Байдена, улыбающегося непонятно по какому поводу», — сказал Коротченко.
Об этом: Коротченко: возникла угроза начала третьей мировой войны
В организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины обвинили власти этой страны российского министра транспорта Виталия Савельева, сообщает 24 декабря офис украинского генпрокурора.
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Если Россия вознамерится вторгнуться на Украину, серьёзный удар по ней может быть нанесён с Черного моря. Об этом заявил обозреватель The National InterestКрис Осборн.
Читайте также: National Interest описал сценарий войны в случае нападения РФ на Украину
«Наблюдая за медийной гиперактивностью украинской стороны, мы продолжаем испытывать недоумение от непоследовательности и даже противоречивости заявлений ее официальных лиц в том, что касается заявлений о приверженности режиму прекращения огня», — заявила 24 декабря полномочный представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «Понимая, что все заявления украинской стороны делаются для западных стран-кураторов, которые поспешили высказаться в поддержку Украины, мы все равно вынуждены обозначить свою крайнюю обеспокоенность подобным подходом со стороны Украины к своим письменно зафиксированным обязательствам по соблюдению режима прекращения огня. Надеемся, что украинская медийная активность не является прикрытием для будущих военных провокаций на линии соприкосновения», — заявила Никонорова.
В украинских социальных сетях обсудили результаты социологического опроса, в соответствии с которыми почти 50% украинских граждан верят в угрозу «нападения» России на Украину зимой или весной 2022 года.
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Советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия не готова к войне с Украиной, и странам Запада стоит пересмотреть взгляды на мощь российской армии.
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Пентагон разрабатывает план, в рамках которого США смогут предоставлять Украине разведданные с поля боя, чтобы помочь быстрее реагировать на потенциальное «вторжение» России, сообщает 24 декабря The New York Times со ссылкой на источник в адмнистрации Белого дома.
Читайте также: США разрабатывают план передачи Украине разведданных о «вторжении» России
Украина чисто физически не сможет стать членом НАТО. Об этом 24 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению эксперта, членство Украины в Североатлантическом альянсе противоречит не только здравому смыслу и глобальной безопасности, но и самим законам физики.
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Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
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Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США готовы принять некоторые предложения российской стороны по вопросу гарантий безопасности из-за расширения Североатлантического альянса, но на некоторые они «точно не согласились бы», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Хорошая мина при плохой игре» — сети о привередливости США в вопросах НАТО
Последние действия России с выставлением США и НАТО невыполнимых условий и передвижения войск к границе с Украиной не может не вызвать ответной реакции даже у таких стран как Швеция. Об этом 23 декабря в интервью газете Dagens Nyheter заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.
Читайте подробнее: Швеция повысила уровень боевой готовности своих ВС из-за действий России
Страны Запада не должны соглашаться на какой-либо диалог с Кремлём, если он будет касаться дальнейшей судьбы Украины, заявил 24 декабря секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству France-Presse.
Об этом: В Киеве предостерегли Запад от одностороннего определения судьбы Украины
Совместное заявление представительств США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН, согласно которому «военные действия против Украины» со стороны России будут «иметь масштабные последствия и повлекут высокую цену в ответ».
Подробности в материале: «Киев сольют в любом случае» — сети об угрозах Запада в сторону России
Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина может готовить новую военную операцию в Донбассе и Россию заранее предупреждают, чтобы она не вмешивалась и не защищала людей, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Горькую пилюлю придётся проглотить» — Путин: Киев готовится к войне
План по предоставлению Украине актуальных разведывательных данных для того, чтобы она могла более оперативным образом реагировать на потенциальные действия России, разрабатывает американское минобороны. Об этом 25 декабря сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
Об этом: Пентагон намерен предоставлять Украине разведданные о действиях РФ — NYT
Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения, сообщила газета The New York Times со ссылками на американских официальных представителей.
Американские официальные лица, пишет газета, признают, что «одна из потенциальных проблем, связанных с предоставлением действенных разведданных, заключается в том, что это может привести к тому, что Украина нанесет удар первой».
За прошедшие сутки, 24 декабря, боевики 54-й бригады один раз нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донецком направлении, открыв огонь с позиций, расположенных в районе н.п. Марьинка из 120-мм минометов по н.п. Александровка, выпустив при этом 14 мин.
Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер киевские оккупанты разместили две боевые бронированные машины в н. п. Тарамчук.
Согласно отчету ОБСЕ от 24 декабря 2021 года, наблюдателями миссии вновь зафиксирован факт открытия огня из стрелкового оружия с позиций 25 овдбр в районе ДФС.
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Украинский военнослужащий 1999 г. р. выстрелил себе в голову из автомата во время несения боевого дежурства в одной из в/ч Луганской области, на подконтрольной Киеву территории.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Украина начала производство ударных БПЛА Bayraktar TB2 на своей территории. Об этом заявил сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Пентагон рассматривает возможность передачи Украине разведывательной информации касательно российской военной активности возле украинской границы и других ключевых данных.
По информации издания The New York Times, официальные лица в Вашингтоне опасаются, что это может спровоцировать Киев на нанесение первого удара, который неминуемо приведёт к полномасштабной войне.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Детей из зоны боевых действий заново учили любить жизнь. Директор донецкой школы №132 Елена Левина рассказала каналу «Донбасс решает», как педагоги пытались отогреть и вернуть этих ребят к мирной жизни.
«Я с гордостью и радостью могу сказать, что они сейчас не очень отличаются от других. Они шумят, веселятся, хохочут. И для нас, конечно, не видеть больше вот этого страха детей и не видеть ожидания обстрелов — это очень важно», — говорит Елена Левина.
Украина готовит информационный фон для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
По его словам, штаб украинской группировки в Донбассе обвинил войска ЛНР в обстреле поселка Золотое-4, чего на самом деле не было. Дейнего считает, что такие информационные «лазейки» позволят ВСУ обвинить военнослужащих республики в срыве перемирия.
«Да, киевский режим не против, ради собственного сохранения, спровоцировать настоящую войну с Россией и даже потерять часть территории», — отметил в авторской телепередаче «Точка зрения» известный донецкий журналист Игорь Фарамазян.
«Но украинское население не киевский режим. Есть вероятность, что, несмотря на всю антироссийскую пропаганду, для большой части людей на Украине Россия, русские, в глубине души остаются гораздо более близкими, чем чужие поляки с немцами и прочими американцами», — добавляет журналист.
И резюмирует: «И еще большой вопрос, за кого люди станут воевать — за чужих или все-таки за своих. И станут ли воевать вообще. Звучит фантастически. Но шанс есть».
Просьб к Деду Морозу у жителей прифронтовых сел немного — лишь бы в новогоднюю ночь украинские вояки не стреляли. Говорит каналу «Донбасс решает» пожилая жительница села Саханка — Валентина. Здесь, на южной окраине границ ДНР, который год не ставят елку, здесь не бывает салютов и массовых гуляний — в сотнях метров позиции ВСУ.
«Да мы были бы рады уже просто тишине и возможности посидеть спокойно за столом. А вот этого как раз никто не гарантирует. Они же вон рядом, на горе стоят», — призналась женщина.
«Самое страшное слово для солдата — это перемирие». Так считает ополченец первой волны Екатерина.
«Не было перемирия. Может быть, для кого-то оно было… Но вот спросить у Петровки, у Докучаевска, у Ясиноватой. У них и дня не было перемирия», — рассказывает Екатерина.
По ее словам, уже даже мирные люди боятся, когда официально объявляют перемирие. Потому что от ВСУ можно ожидать любых провокаций.
ДНР.
«Зеленский пожелал нам «хороших» праздников», — дочь пострадавшего в Александровке.
Отец Лилии опаздывал на работу, переходил мост, когда прозвучал взрыв… Женщина слышала звук взрыва, но тогда даже и не могла подумать, что беда случилась с её отцом. Почти все родственники Лилии пострадали от обстрелов ВСУ. На том же мосту, где ранили отца, недавно стреляли в её мать.
Цитата канала «Республиканский актив».
Донбасс. Жертв ВСУ в Александровке может стать больше. Через мост местные жители ходят часто. Этот путь они выбирают, чтобы сократить расстояние до автостанции в поселке шахты «Трудовская».
Местность хорошо просматривается украинскими боевиками, до позиций ВСУ менее километра. Именно в этом поселке боевики любят устраивать «сафари».
Россия во время подготовки к переговорам по безопасности с США продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s.
По ее данным, на спутниковых снимках видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Как отмечает Jane’s, на снимках запечатлено небольшое количество военных, но компания считает, что при необходимости российские власти смогут оперативно направить в регион подкрепление.
Украина готовит информационный фон для очередного срыва Минских соглашений на Новый год и Рождество. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел ЛНР, полномочного представителя ЛНР на минских переговорах Владислава Дейнего.
Он в очередной раз вынужден выразить недоумение относительно непоследовательной публичной позиции Киева по вопросу возвращения Украины к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года:
«Вечером после заседания Контактной группы 22 декабря с. г. на сайте министерства обороны Украины было опубликовано совместное заявление главнокомандующего ВСУ В. Залужного и министра обороны Украины А. Резникова, казалось бы, подтверждающее готовность Украины к выполнению всех обязательств, в том числе в части ответного огня.
Однако на следующий день, 23 декабря с. г., с разницей в несколько часов господин Залужный сделал два противоречащих друг другу заявления. В первом он дал военнослужащим разрешение открывать ответный огонь, не упомянув про условия его открытия, согласно договоренностям от 22 июля 2020 г.
Во втором он заверил, что Украина уже соблюдают все договоренности о перемирии, в которых четко прописан «формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы». Разъяснить солдатам, что это за «формат», господин Залужный не потрудился».
Подробности в материале: Донбасс: Киев готовит нападение на Новый год и Рождество
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал известие о том, что в зоне проведения карательной операции в Донбассе застрелился очередной воин (22 декабря в Луганской области, солдат 1999 г.р., уроженец пгт. Белозерка Херсонской области, находясь на ночном дежурстве на ВОПе одной из воинских частей, выстрелил себе в голову из штатного оружия. По инсайдерской информации, погибший — это военнослужащий в/ч А4279 С. Гаврик. Парень застрелился из автомата «АК-74» в голову):
«Друзья, небоевые потери ВСУ уничтожают украинскую армию похлеще боевых. Только за последнюю неделю небоевых потерь больше десятка человек. По данным штаба, практически все в пьяном угаре или под воздействием наркотических средств.
По вышесказанному возникает вопрос: что сделали с армией все эти руководители? Были люди как люди (не без уродов, конечно), но как быстро превратились в стадо дегенератов! Не могу понять матерей, отцов, да и народ Украины, который продолжает терпеть этот беспредел киевского режима, что своими действиями уничтожает не только государство под названием Украина, но и его народ.
Вот вам и армия, и вира, й мова…».
Украинские военные в эти минуты ведут обстрел жилых районов ЛНР.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден считает кризис из-за ситуации вокруг Украины исключительно серьезным. На фоне возросшей общей напряженности Швеция повысила уровень своей боеготовности, рассказал он в интервью газете Dagens Nyheter.
ТАСС.
Военные формирования Украины за неделю разместили в зоне «ООС» 19 единиц военной техники.
Луганский информационный центр.
Заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
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Микаэль Бюден — главнокомандующий армией Швеции — заявил, что на Украине сложилась «опасная ситуация», и необходимо подготовиться. Об этом 25 декабря передает Dagens Nyheter.
Читайте подробнее: Из-за ситуации на Украине Швеция повысила боеготовность армии
ЛНР и ДНР хорошо понимают масштаб угроз, исходящих от государства-террориста Украины. Об этом в интервью каналу «Донбасс решает» сказал постоянный представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.
«Иностранные ЧВК и военные инструкторы натаскивают Силы специальных операций. Нанесение точечного ущерба, создание картинки войны, химические атаки, обстрелы мирных населенных пунктов — это все государственная стратегия терроризма Украины» — сказал он.
На эти действия есть симметричные противодействия. Их ДНР и ЛНР пока не применяют, так как придерживаются обязательств по Минским соглашениям, подчеркнул переговорщик.
Посол России при Святом престоле Александр Авдеев в интервью итальянской газете Il Messaggero выступил с предложением обратиться к опыту региональной автономии Трентино — Альто-Адидже / Южного Тироля в отношении урегулирования в Донбассе. «Европейский союз мог бы занять решительную позицию, оказав давление на Киев, чего, к сожалению, он сейчас не делает, — сказал дипломат. — Однако очевидно, что Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска на произвол судьбы, полмиллиона из них — российские граждане. На мой взгляд, решение есть. Итальянцы лучше других понимают происходящее. В Италии в 1950-х годах существовала большая напряженность на севере страны, где немецкое меньшинство требовало полной культурной автономии. Италия нашла справедливое и сбалансированное компромиссное решение. Этот опыт также может быть полезен Киеву в решении проблем в Донецке и Луганске».
Читайте также: Донбасс: почему посол России при Святом престоле вспомнил о Южном Тироле?
Решение МИД России осудить теракт в украинским городе Львове, где неизвестный бросил в направлении входа на территорию генконсульства РФ бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, а также вызвать временного поверенного в делах Украины в России во внешнеполитическое ведомство страны вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 25 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: «Дикари так рвутся в Европу» — сети о теракте у генконсульства РФ во Львове
На Украине уже налажено производство беспилотников типа Bayraktar. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию «Фокус».
Подробности в материале: На Украине заявили о начале производства беспилотников Bayraktar
Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили две противотанковые управляемые ракеты по поселку Гольмовский на севере Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 25 декабря представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские силовики обстреляли поселок на севере Горловки
Солдат срочной службы из-за неукомплектованности подразделений 54-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Донецк украинское командование. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 25 декабря замначальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Подробности в материале: Киев направил срочников на линию фронта к Донецку — Басурин
ЛНР. Киевские силовики разместили бронетехнику в жилом районе села Катериновка Попаснянского района.
Песков назвал безосновательными слухи о возможном вторжении РФ на Украину.
«Россия никогда первая ни на кого не нападает», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Он также подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозы.
В настоящее время Азовское море уже стало районом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, считает издание The Washington Post.
Оно пишет, что «есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины».
Представительство ДНР.
За истекшие сутки, 25 декабря, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии ВСУ один раз стреляли из ПТРК, были выпущены две ракеты.
В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Гольмовский. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.
Слухи о том, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
Об этом: Песков опроверг слухи о возможности «вторжения» России на Украину
МИД ЛНР: украинские военные, несмотря на заявление министерства обороны Украины, игнорируют координационный механизм и нарушают обязательства по бессрочному соблюдению режима прекращения огня, установленные решением Минской Контактной группы с 21.07.2019, и дополнительные Меры по его усилению
Папа Римский Франциск в ходе своей рождественской речи призвал не допускать конфликта на Украине и выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить контакты.
Германия не верит, что Россия собирается напасть на Украину. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве. Один из них добавил, что 23 декабря Дмитрий Козак побеседовал по телефону с Йенcом Плётнером, советником Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам.
Как утверждается, они договорились встретиться в январе и поговорить об Украине. Издание добавляет, что Берлин стремится к деэскалации ситуации и возвращению к «нормандскому формату».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ в военном отношении имеет существенное преимущество над Украиной в Азовском море. Об этом 26 декабря пишет The Washington Post.
Об этом: Глава МИД Украины признал доминирование России в Азовском море
США должны ввести превентивные санкции против России из-за её «агрессии» в отношении Украины. Такое мнение выразил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
«Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия ухудшает ситуацию, тогда (и только после этого) Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику», — пояснил бывший дипломат. По мнению Волкера, Запад должен ввести новые санкции уже сейчас, когда ещё ничего не произошло. А потом, если Россия «откажется от военной эскалации», — пойти на снятие этих санкций.
Цитата SputnikLive.
Заложники войны: «Весь наш досуг — погулять в парке, если стрелять не будут». Женя и Ярослав — будущие выпускники Саханской школы на южных обстреливаемых границах ДНР. В их 11-м классе всего три человека, а в самой школе обучается 21 ребенок.
Говорят, что в этом есть свои плюсы — в классе тихо и учителя имеют возможность спокойно донести материал. Вот, правда, спрашивают каждый день. Зато все в этой школе как одна семья.
«Новогодние каникулы проведем в селе, если будет тихо, то можно в сельском парке погулять. Ни кружков, ни елки у нас нет с 2014 года», — рассказывает Женя каналу «Донбасс решает».
А вывезти детей автобусом в тот же Донецк, где полно развлечений, не так просто — единственная трасса, которая идет в Саханку, вся как на ладони ВСУ и обстреливается.
Под обстрелом — Горловка. ВСУ применяют по району шахты Гагарина гранатометы различных систем и стрелковое оружие. СЦКК ДНР сообщают о 14 прилётах
В нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США.
Тем не менее именно бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил накладывать санкции превентивно, вынуждая Россию идти на уступки. В частности, таким образом он предлагает «предотвратить российскую агрессию» на Украине.
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Отсутствие должного управленческого опыта у Владимира Зеленского, президента Украины, может привести к вооруженному противостоянию в Донбассе. Об этом 26 декабря пишет The New York Times.
Подробности в материале: Неопытность Зеленского и его окружения может спровоцировать войну — NYT
Если США и НАТО откажутся дать России гарантии безопасности, РФ ответит на это — исходя из рекомендаций военных экспертов. Об этом заявил Путин.
При этом ответ может быть самым разным, пояснил президент.
ВСУ разместили бронетехнику вблизи поселка городского типа Станица Луганская, информирует пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) фиксирует бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе — вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
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На Украине заявили о начале «возвращения» Краснодарского края. Для этого в правительство был подан запрос об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани.
«Начинаем этот процесс маленькими, но уверенными шагами», — написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. Он также выложил видео на YouTube-канал и призвал украинский народ «помнить о советских преступлениях».
Гончаренко ранее неоднократно говорил о необходимости присоединить этот российский регион к Украине.
Цитата канала «Говорит Москва».
Безопасность России под угрозой, заявил Дмитрий Песков Владимиру Соловьеву. Он отметил, что Запад обманул Москву о непродвижении НАТО на восток.
— Мы видим, что делает НАТО, видим маневры у наших границ, поставки огромного количества техники. Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда заезжают военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины. Останется фактически только формализация этого процесса.
Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путём, иначе будет стоять вопрос украинской государственности, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киев и Вашингтон об этом знают.
На Украине беременных и женщин с малолетними детьми поставят на воинский учёт. Об этом сообщили в минобороны страны. В Киеве вступил в силу новый приказ, в котором женщин 35 профессий обязали встать на воинский учёт. Они должны сделать это до 2023 года, иначе их будут штрафовать.
На службу могут призвать женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Цитата RT.
В Минских соглашениях об урегулировании ситуации на Украине все положения прописаны абсолютно четко, там нет «ни двойного дна, ни двойного смысла», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
»Многим [действующим политикам], наверное, хочется напомнить, что давайте, возьмите текст [соглашений]: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы всё поймете. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там всё абсолютно четко прописано», — сказал Песков.
Турция объявила о готовности участвовать в войне в Донбассе на стороне ВСУ.
«ИноСМИ».
Украину готовят к нападению на Россию, осложнение ситуации возможно в начале февраля 2022 года, считает депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.
Об этом: В Госдуме назвали основные направления возможного удара Украины
Слова российского президента Владимира Путина о различных вариантах ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток спровоцировали широкий общественный резонанс в социальных сетях. Большинство комментаторов полагают, что Америка будет и дальше толкать Украину на военный конфликт с Россией. Минские соглашения будут попраны окончательно. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.
Читайте подробнее: Сеть знает, каким должен быть ответ России на расширение НАТО на восток
Заявление директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука о том, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда появится чёткое понимание, кто, в каких объёмах и на каких условиях будет закупать голубое топливо, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «А обед по расписанию?» — Украина хочет продлить транзит газа
«Двойного дна» в Минских соглашениях нет, так как все положения документа прописаны абсолютно четко. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, складывается впечатление, что большинство действующих политиков вообще не читали текст соглашения.
Подробности в материале: Песков заявил об отсутствии «двойного дна» в Минских соглашениях
Военное командование Великобритании подготовило план действий на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы эвакуировать британских сотрудников вооружённых сил с территории Украины в случае «вторжения России», пишет Daily Express.
Подробности в материале: Британия заявила о готовности эвакуировать своих военных с Украины
Россию из-за ситуации на Украине могут ждать санкции, которых еще не было, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.
Читайте подробнее: США пригрозили России «самыми сильными» санкциями из-за Украины
Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Подробности в материале: Кадыров: если Зеленский не изменит курс, Украина должна стать частью России
Заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из иных источников, кроме как из Российской Федерации, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «А как же «остаточно прощевай»?» — Украина подсела на российский газ
Информация о том, что министерство обороны США работает над планом по предоставлению Украине актуальных разведданных, чтобы она могла более оперативно реагировать на потенциальные действия России, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: «Они там под чем?» — сети о разведданных США о якобы подготовке РФ к войне
Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что украинский лидер Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, но чиновник не помнит, по какой причине разговор не состоялся, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 26 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Ему можно лишь в морду дать» — почему Путин не общается с Зеленским
Британия эвакуирует своих военных инструкторов с Украины в случае конфликта с Россией. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на источники в армии.
Размещённые во Львовской области британские военные при необходимости будут эвакуированы через польскую границу, отмечает издание. Тем же путём отправится и группа штабных офицеров ВС Британии, находящаяся в Киеве.
Операция уже имеет название — «Орбитал». Она должна гарантировать «безопасный вывод» британцев с Украины в случае ввода туда российских войск.
На Украине придумали встречное требование для НАТО к России, пишут РИА Новости. При обсуждении гарантий безопасности НАТО «следовало бы потребовать» от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в эфире телеканала «НАШ» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По информации представительства ДНР в СЦК, в прошедшие выходные украинские силовики вновь нарушали режим прекращения огня.
По данным пресс-службы УНМ ДНР, в нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение украинскими силовиками 2-го механизированного батальона 53-й омбр бронетранспортера БТР-60 и трёх боевых бронированных машин вблизи жилых домов в н.п. Богдановка.
В случае, если бы полуостров Крым в 2014 году не воссоединился с Россией, на его территорию хлынули бы украинские неофашисты. Об этом 27 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Подробности в материале: Шойгу рассказал, из-за чего Крым в 2014 году воссоединился с Россией
По сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки, 26 декабря, вооружённые формирования Украины (ВФУ) четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Стрельба велась по территории ДНР.
В горловском направлении боевики выпустили четыре гранаты из РПГ и десять — из АГС. Помимо этого, один раз применялось стрелковое оружие.
В донецком направлении стреляли из АГС (пять гранат). В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Горловка (шахта им. Гагарина), Веселое.
Читайте подробнее: Украинские боевики забросали гранатами Донбасс
Мир в Крыму удалось сохранить благодаря России, туда могли хлынуть украинские ультранационалисты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», — сказал Шойгу в интервью газете «Аргументы и факты».
Рамзан Кадыров: «Украинский проблемный вопрос — это даже не уровень президента. Это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы в Чеченскую Республику Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там».
Это вы по-английски или серьезно? «За британцами не уследишь! То они сообщали, что готовы выслать 600 спецназовцев на Украину «в случае вторжения России». Сегодня же Sunday Express сообщает, что готовы к срочной эвакуации 100 британских инструкторов с Яворовского полигона «в случае вторжения России», — пишет известный российский публицист донецкого происхождения Владимир Корнилов.
«В задаче спрашивается: в какой точке мира пересекутся британские солдаты, спешащие на Украину, с британскими солдатами, драпающими с Украины?» — задается вопросом Корнилов.
МИД РФ: вопрос о вхождении Украины в НАТО имеет для России столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины.
В Вашингтоне, Киеве и столицах стран — участниц НАТО услышали предложения России по гарантиям безопасности. Об этом 27 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Читайте также: Рябков: предложения России по гарантиям безопасности были услышаны
Такое же важное значение для России, как и для самой Украины, имеет вопрос о перспективах вхождения последней в НАТО. Об этом 27 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Подробности в материале: Вопрос вхождения Украины в НАТО имеет для России важное значение — Рябков
НАТО продолжает вести активную деятельность в опасной близости от границ России. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.
Читайте подробнее: «Идёт активное военное освоение территории Украины» — Матвиенко о НАТО
НАТО — геополитический проект по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора, заявил на «Соловьёв Live» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Бронетехника размещена подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) около жилых домов в зоне т. н. операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
Читайте подробнее: В Народной милиции ЛНР заявили о бронетехнике ВСУ около населенных пунктов
В 2021 году на Украине могли серьёзно рассматривать сценарий военного нападения на ДНР и ЛНР. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.
Читайте подробнее: Матвиенко допустила подготовку военного нападения на Луганск и Донецк
Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток и исключить вступление Украины в альянс.
МИД РФ.
Напомним, на прошлой неделе (20−26 декабря 2021 года) украинские вооруженные силы в нарушение Минских соглашений вели обстрелы в донецком и горловском направлениях.
Под них попадали: Александровка (трижды), Горловка (поселки Гольмовский, Байрак и поселок шахты имени Гагарина), село Веселое.
Так, поселок Александровка, что южнее Донецка, попадал под огонь украинских боевиков 21, 23 и 24 декабря. 52-летний житель поселка был ранен из гранатомета, когда шёл на работу.
«Москва не будет мириться с тем, что в НАТО замахнулись на порог нашего дома», — заявил в эфире «Соловьёв Live» глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия никогда не планировала нападение на Украину, но имеет сценарий адекватных мер на все случаи развития событий в соседней стране. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.
Подробности в материале: Планов нападения на Украину у России не было и нет — Матвиенко
Военная мобилизация женщин на Украине служит показателем уровня военной истерии в этой стране. Об этом 27 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.
Читайте подробнее: Матвиенко объяснила мобилизацию женщин на Украине «военной истерией»
В Турции оценили возможность военного конфликта России и НАТО из-за Украины, пишут РИА Новости.
«Мы не хотим нагнетания, выступаем за продолжение переговоров в рамках Минских соглашений (по юго-востоку Украины)… НАТО и РФ договорились провести встречу. Мы хотим, чтобы проблему удалось решить диалогом. НАТО не доверяет России, а она думает, что НАТО хочет ее окружить, налицо напряженность. Мы даже не хотим говорить о возможности войны», — сказал глава МИД ТурцииМевлют Чавушоглу журналистам.
В странах Запада начали осознавать опасность «безбашенных» поступков президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Подробности в материале: Запада начал понимать опасность «безбашенных» поступков Зеленского — Лавров
Москва будет и дальше жёстко настаивать на выполнении всего комплекса мер для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте подробнее: Россия не собирается разрушать Минские соглашения — Лавров
Разведывательные самолёты стран НАТО сегодня провели полёты вдоль российских границ в Крыму и Калининградской области.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Киев специально нагнетает обстановку в Донбассе, чтобы его потерять и в роли «жертвы» интегрироваться в НАТО. О возможности такого замысла Киева рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью rian.ru.
Всё очень похоже на то, что украинские власти старательно придумывают «российскую угрозу», чтобы по грузинскому сценарию 2008 года окончательно потерять «мятежные регионы», считает вице-спикер Совфеда.
Таким образом Украина избавится от «проблемы Донбасса», окончательно разладит отношения России и Запада, а также предстанет перед НАТО в роли «жертвы агрессии».
«Если разыгрывается именно такой сценарий, то это игра на грани фола, то есть — военного конфликта», — заключил Косачев.
Киев готов к обмену почти 60 пленных с ДНР и ЛНР в любой день. Об этом накануне, 26 декабря, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Украине следует прислушаться к словам главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном присоединении к России. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Ранее глава российского региона отметил, что в случае, если Киев продолжит действовать в той же русофобской парадигме, что и сейчас, Украина должна будет стать частью России.
Подробности в материале: Коротченко: «кадыровский спецназ» войдет на Украину как нож в масло
Киеву не стоит радоваться обещаниям США предоставить ему ту или иную развединформацию. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его мнению, ничего стоящего Вашингтон Киеву никогда не передаст. Связано это с тем, что западные спецслужбы убеждены — во всех органах власти Украины присутствуют агенты российских спецслужб, которые оповещают своих кураторов в Москве обо всем происходящем.
Читайте также: Военный эксперт посоветовал Киеву не обольщаться подачками США
В случае полномасштабной войны против России украинская армия моментально сдастся. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Вопрос лишь в том, предпочтут ли украинские военнослужащие капитулировать, разбежавшись по домам или же для большей безопасности будут встречать русских солдат с цветами и братаниями. В доказательство своих слом эксперт напомнил, что в 2014 году свыше 90% украинских вооруженных сил в Крыму перешли на сторону России и сейчас продолжают служить в составе российской армии и флота.
Подробности в материале: Военный эксперт: армия Украины сдастся России, как в Крыму
Западные страны и НАТО не станут воевать за Украину. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его оценке, в случае агрессии Киева против России или ЛДНР он останется один на один с Москвой. И противостояние это быстро обернется для украинской стороны полным поражением.
Читайте подробнее: Коротченко: Запад не станет воевать за Украину
Украинские власти демонстрируют полнейшую несостоятельность, решив поставить на воинский учет женщин. Об этом 27 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Эксперт сообщил, что на воинский учет ставят даже 60-летних женщин и беременных девушек. До такого, по его словам, не опускалось даже руководство нацистской Германии в конце Великой Отечественной войны.
Об этом: «Такого не было даже в Третьем рейхе» — Коротченко о «мобилизации» украинок
Стокилометровый забор появился в Луганской области Украины на границе с Россией, пишут украинские СМИ.
Россия пока не станет нападать на Украину, заявил 27 декабря бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, передаёт «Украина 24». Но возможны «военные провокации».
Подробности в материале: Экс-глава украинского МИД оценил вероятность «блицкрига» РФ против Украины
Запад сам спровоцировал кризис на Украине, из-за которого НАТО прекратило взаимодействие с Россией, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Нынешняя политика НАТО — это подготовка к войне с Россией, сообщил 27 декабря журналистам заместитель российского министра обороны Александр Фомин. Альянс, очевидно, полностью отказался от какого-либо сотрудничества.
Об этом: Минобороны РФ: НАТО готовится к военному конфликту с Россией
ВСУ разместили гаубицу и БМП-2 в жилмассивах населенных пунктов Донбасса. Об этом заявили журналистам в Народной милиции ДНР.
В Народной милиции ЛНР заявили, что в Донбасс прибыла группа отдельного полка спецназа силовиков Украины для организации провокаций.
Представитель ВСУ получил ранение при минировании местности у населенного пункта Золотое, сообщили в Народной милиции ЛНР.
Информация о том, что российские власти получили предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года и занимаются его рассмотрением, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «НАТО движется на Россию» — сети о заседании Совета Россия — НАТО
Заявление депутата Государственной думы от СРЗП Михаила Делягина о том, что Украину готовят к нападению на Россию и осложнение ситуации, возможно, начнётся уже в начале февраля 2022 года, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Грузинский сценарий» — сети о вероятном нападении Украины на Россию
Почти 30 тонн гуманитарной помощи поступило в Донецкую и Луганскую Народные Республики по линии Организации Объединённых Наций, сообщила 27 декабря пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Читайте подробнее: В Донбасс поступило около 30 тонн гуманитарной помощи от ООН
В Кишиневе перед зданием посольства Украины в Молдавии 27 декабря прошла акция протеста против втягивания Молдавии в военную повестку Украины. Митингующие требовали от руководства Украины остановить военную истерию, нагнетаемую властями этой страны.
Читайте также: В Кишиневе выступили против втягивания Молдавии в военную повестку Украины
Переговоры, посвящённые ситуации на Украине, вопросам безопасности в Европе и контролю над вооружениями, состоятся между представителями США и России 10 января. Об этом 28 декабря сообщает Agence France-Presse (AFG).
Читайте также: США и Россия назначили дату переговоров по ситуации на Украине
С начала 2021 года в Донецкой Народной Республике от вооруженной агрессии Украины погибли 76 человек. Об этом сообщил заместитель управляющего делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Роман Савченко. «Только в 2021 году в результате военных действий в Республике погибли 76 человек, что на 46% больше, чем в предыдущем, 2020 году», — приводит слова Савченко «Донецкое агентство новостей». Всего за время конфликта с 2014 года на территории ДНР погибли 5037 человек, около 8000 жителей получили ранения, свыше 1600 стали инвалидами.
Эскалация между Россией и Украиной, в которую вовлечён Запад, может затронуть и Молдавию. Об этом молдавский президент Майя Санду заявила в эфире телеканала Pro TV.
«Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе», — сказала молдавский лидер.
Об этом: Санду опасается, что эскалация между РФ и Украиной затронет Молдавию
Заявление депутата украинской Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что Украина якобы начала процесс «возвращения» российской Кубани в свой территориальный состав благодаря его решению подать в госорган постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: «Пора возвращать Канадчину!» — сети о том, как Украина Кубань «возвращала»
Сообщение пресс-службы главного управления разведки vинистерства обороны Украины о том, что под воинский учёт в стране попадут беременные и женщины с маленькими детьми, но состояние здоровья и семейные обстоятельства всё же будут браться в расчёт, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Мужиков не осталось?» — на Украине воинский учёт коснётся беременных
Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова об Украине, поскольку до сих пор испытывает страх перед ним. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Ранее Кадыров выразил мнение, что если глава соседнего государства продолжит проводить враждебную политику по отношению к Москве, то Украину необходимо будет присоединить к России.
«Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем (комментировать внешнеполитическую ситуацию). По международной политике говорят он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может, это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым)», — сказал Гончаренко.
По сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины (ВФУ) один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает МИД ЛНР.
В официальном сообщении уточняется, что огонь украинские боевики вели на территории ДНР, выпустив пять гранат из СПГ. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Александровка.
Читайте также: Минские соглашения? Украина долбит гранатами по Александровке
Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки выпустили по поселку Александровка на западе Донецка пять гранат из противотанкового гранатомёта СПГ. Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Бронетехника украинских войск появилась у жилых домов в поселке Ольховое на Луганщине, сообщила 28 декабря пресс-служба управления Народной милиции ЛНР. «В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение двух боевых бронированных машин и бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в жилом районе населенного пункта Ольховое», — говорится в сообщении, которое приводит Луганский информационный центр. Появление бронетехники в населенном пункте является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.
Разведывательные возможности американских самолётов RC-135V Rivet Joint и E-8C Joint STARS, которые наращивают свою активность в воздушном пространстве Украины, позволяют «видеть» весь Донбасс и приграничные с Украиной территории РФ.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них — вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Война началась, когда мне было девять лет — для меня она чуть ли не всю жизнь идёт». Студентка Арина Попова учится на банкира и свой жизненный успех связывает с переездом Россию. «Постоянно война, война, война, и ей нет конца. Люди боятся какой-то неопределенности и уезжают в Россию. Там ты знаешь, что с тобой будет завтра. А у нас — прилетит снаряд и всё, конец», — поделилась девушка своими эмоциями.
Цитата канала «Донбасс решает».
До тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессора, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не будет, это однозначно, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. При этом он не исключает, что Киеву выгоден отказ от переговоров, так как неподконтрольная ему часть Донбасса все активнее интегрируется в российскую экономику.
Читайте также: Экс-министр экономики Украины дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным
Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что существуют различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток, в зависимости от тех предложений, которые сделают российские военные, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Запад понимает только силу» — сети об ответе России на расширение НАТО
В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Запад хочет устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Россию, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности».
Читайте также: «Для этого пока и существует Украина!» — Западу нужна «войнушка» на Украине
Провокации НАТО у российских границ могут перерасти в вооруженный конфликт. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.
В качестве примера он привел инцидент в Черном море 23 июня, когда британский эсминец УРО «Дефендер» попытался проникнуть в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. Он указал на то, что действия британского корабля обеспечивал стратегический разведывательный самолет RC-135 США.
В целом в 2021 году интенсивность задействования разведывательной авиации в районе Черного моря выросла более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, добавил Фомин. Минимальное приближение к российской границе в западной части Крыма составило 15 км.
Цитата канала «Экономика».
Реформирования «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пока не предвидится. О каких-либо изменениях речи в настоящее время не идёт. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Читайте также: Изменений «нормандского формата» не предвидится — Кулеба
Как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на сегодняшний день большая часть ключевых решений в рамках работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовлена и готова к тому, чтобы ее приняли. Об рассказал этом 28 декабря в интервью «РБК Украина».
Об этом: Большинство документов контактной группы готовы к принятию — Кулеба
Параллельно друг с другом у берегов Крыма работают Ил-114ЛЛ с аппаратурой РЭР на борту и разведчик США.
Цитата канала «Военный осведомитель».
С дипломатической точки зрения участие США в уже имеющихся форматах по урегулированию ситуации в Донбассе является сложным. Об этом 28 декабря заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.
Об этом: Посол Украины заявила о сложности подключения США к «нормандскому формату»
Соединенные Штаты на Украине продолжают политику извлечения выгоды из региональных конфликтов. Вашингтон использует НАТО как средство сжатия стратегического пространства России — китайское государственное СМИ Global Times.
В нарушение Минских соглашений Киев способен к новым военным провокациям на линии соприкосновения с Донбассом. Об этом 28 декабря сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По её словам, одним из оснований для такого заявления стало получение уведомления от координатора рабочей группы по вопросам безопасности о том, что украинская сторона выступила с предложением о проведении 28 декабря внеочередного заседания профильной группы для обсуждения неких заявлений об ухудшении ситуации с безопасностью с момента проведения пленарного заседания Контактной группы 22 декабря 2021 года:
«Подобная инициатива вызвала у нас, мягко сказать, недоумение. Со дня заседания Контактной группы на линии соприкосновения наблюдается относительное затишье, с единичными обстрелами с украинской стороны, один их которых 23 числа привёл к печальным последствиям: на нашей территории меньше чем через сутки после опубликования заявления украинской стороны о якобы приверженности соблюдению режима прекращения огня, 23 декабря, был ранен мирный житель н.п. Александровка…».
Об этом: МИД ДНР заподозрило Киев в подготовке новой провокации в Донбассе
Российский самолёт ИЛ-114ЛЛ (летающая лаборатория) ведёт контрнаблюдение за американским противолодочным самолётом Boeing P-8A Poseidon, который осуществляет разведку у крымского побережья.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский создает свою «медиаимперию», частью которой станет «4-й канал». По информации украинского издания «Страна», на базе «4-го канала» офис Зеленского будет создавать лояльный главе государства новостной телеканал на фоне ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов, в первую очередь с Ринатом Ахметовым, «а в перспективе не только с ним».
Издание отмечает, что стоит задача расширить аудиторию государственного телеканала «Дом», созданного в 2020 году и рассчитанного первоначально на жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Как сообщает украинское издание»Страна» со ссылкой на изменения в базе данных минюста Украины, актив приобрел депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев. Согласно открытым данным ООО «ТРК «Интеррадио», Алексей Ковалев стал учредителем юридического лица вместо Дмитрия Добродомова со 100-процентной долей. Сумма уставного фонда равна 4 363 511 гривен (более $160 тыс.).
По данным «Страны», сейчас готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, победа в котором будет отдана каналу «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты. Реклама «Дома» запущена по всей стране, и предполагается, что «Дом» будет в итоге вещать на всю Украину.
Заявление заместителя министра обороны Российской Федерации Александра Фомина о том, что НАТО готовится «к крупномасштабному вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
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Стороной конфликта на Украине, стороной Минских соглашений Россия не является, сообщил 28 декабря журналистам постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Об этом: Россия не является стороной конфликта на Украине — Чижов
В ЛНР считают, что Киев формирует информационный фон для срыва перемирия в Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) на минских переговорах министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.
«Украина продолжает формирование информационного фона для оправдания срыва перемирия. В качестве следующего шага они выбрали созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности, — говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР. — Есть признаки того, что Украина продолжает информационную кампанию по формированию перед западными кураторами образа «стремления к миру», ложно обвиняя нас в неких обстрелах и изобретая «ухудшение ситуации с безопасностью». И пытается навязывать экстренные эрзац-заседания для имитации активности в переговорном процессе».
«Также постепенно возникает ощущение, что вся эта информационная кампания Украины — просто попытка отвлечь внимание общественности от возможной подготовки реальных вооружённых провокаций на линии разграничения. Надеемся, что у Киева хватит здравого смысла не реализовывать такой сценарий», — отмечает Дейнего.
В ЛНР сообщили о переброске Киевом снайперов для организации провокаций. Зафиксировано прибытие трех снайперских пар в район села Новозвановка, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Антон Микужис.
«На передовые позиции подразделений 3-го батальона 24-й бригады в район населенного пункта Новозвановка зафиксировано прибытие трех снайперских пар из разведывательной роты соединения. Ожидаем провокаций со стороны противника в данном районе», — цитирует сотрудника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антона Микужиса агентство Луганскинформцентр.
Офицер пресс-службы подчеркнул, что защитники республики «ведут постоянное наблюдение за противником и любые агрессивные действия украинских боевиков незамедлительно будут пресечены».
«Украинское командование, наращивая силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, продолжает активно демонстрировать свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем», — добавил Микужис.
Проблема «вторжения» РФ на Украину существует только в головах некоторых политиков, существенной активности на границе не было. Об этом заявил 28 декабря на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Что касается утверждений об угрозе вторжения России на Украину, то я считаю, что эта проблема может быть решена, поскольку она родилась в головах некоторых политиков и там же должна умереть», — цитирует ТАСС Полянского.
По его словам, на границе РФ с Украиной «не было никакой значительной военной активности, несмотря на все утверждения» об обратном.
Полянский подчеркнул, что РФ вправе «перемещать войска и проводить учения».
«Это наше право, и мы не обязаны отчитываться перед кем-либо по этим вопросам», — указал зампостпреда РФ.
Против России у Украины и США есть не только «план А», предполагающий дипломатическое урегулирование напряжённости, но и «план Б», заявила 28 декабря украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью Lb.ua.
Читайте подробнее: Посол Украины в США разоткровенничалась о «плане Б» против России
Сохранение Москвой принципиального курса на обеспечение выполнения Минских соглашений сторонами конфликта на Украине способствовало недопущению военной эскалации в Донбассе. Об этом говорится в распространенном 28 декабря комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2021 года.
«Сохранение принципиального курса на обеспечение выполнения сторонами внутриукраинского противостояния минского Комплекса мер способствовало недопущению военной эскалации в Донбассе», — отметили в дипведомстве.
В МИД РФ добавили, что реализация подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» послужила облегчению социально-экономического положения жителей Донбасса в условиях введенной Киевом блокады.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине.
«Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине. [Мы] согласились с тем, что НАТО решительно поддерживает Украину, вторжение [на Украину] дорого обойдется России, любой диалог [с РФ по украинской проблематике] должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины», — написала 28 декабря руководитель британского внешнеполитического ведомства вTwitter.
Нынешняя политика Киева является предательской по отношению к славянским народам, заявил 28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram.
Читайте подробнее: Кадыров назвал политику Киева предательской в отношении славян
Ситуация вокруг Украины, а также миграционный кризис на границе стран ЕС с Белоруссией, обсуждались в ходе телефонных переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
Читайте подробнее: Блинкен и глава МИД Польши обсудили ситуацию вокруг Украины
США решили «притормозить» атомный авианосец USS Harry S. Truman (типа Nimitz) в Средиземном море для обеспечения «постоянного присутствия в Европе» в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на источник в американском военном ведомстве 28 декабря сообщает агентство Associated Press.
Об этом: Пентагон поддержит союзников атомным авианосцем в Средиземном море
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — о требованиях Россией гарантий безопасности:
Главное управление разведки Украины разродилось новыми данными о грядущем вторжении России на Украину. По словам ГУР, ВС России в течение декабря продолжали наращивать силы и средства не только на полигонах вдоль границы, но и непосредственно в ЛДНР.
Так, украинская разведка сообщает, что в республики скрытно железнодорожным и автотранспортом завозились ГСМ, техника, боеприпасы и вооружение, средства РЭР и РЭБ, а также БПЛА.
Помимо этого, для комплектования полных штатов армейских корпусов ДНР и ЛНР Россия отправила туда действующих военнослужащих и бойцов ЧВК. По мнению ГУР, в первую очередь комплектовались должности разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов РЭР/Б.
Решительные действия России заставят США, Украину-то никто не спрашивает, предпринять определенные шаги, чтобы прекратить обстрелы и вооруженные провокации в Донбассе. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Владимир Корнилов.
«Если этого не произойдет, России надо будет действовать более решительно и, возможно, военными мерами», — считает он.
Швеция в два раза увеличит численность своих вооруженных сил (до 100 тыс человек) из-за «российской угрозы».
ДНР. За прошедшие сутки, 28 декабря, нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано.
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Зеленский чувствует, что под ним шатается кресло, и готов на самые отчаянные поступки, чтобы сохранить свою шкуру. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала журналистка информагенства News Front Юлия Витязева.
По ее словам, нынешний президент Украины может отважиться и на «маленькую победоносную войну» в Донбассе.
«Очень бы хотелось, чтобы Донбасс перестал зависеть от невменяемых, сидящих в Киеве. От их внутренних склок и разборок, чтобы вообще забыли Порошенко, Зеленского и Тимошенко», — сказала Юлия Витязева.
В рамках американской программы поддержки в объёме $20 млн Госпогранслужба Украины получит современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, средства защиты, транспорт и средства связи.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Для Киева и для его кураторов в США конфликт в Донбассе является выгодным, и потому они собираются его поддерживать. Об этом 29 декабря заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Об этом: Глава ЛНР: Киеву и его «кураторам» выгоден конфликт в Донбассе
Статистика обнаружения вооружения наблюдателями СММ ОБСЕ.
Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Гуманитарное сотрудничество Республик с Россией не остановить — глава ЛНР Леонид Пасечник.
Два американских разведывательных самолёта снова ведут мониторинг активности ВС РФ в Крыму и акватории Черного моря.
Сегодня, 29 декабря, «вахту» несут RC-135V Rivet Joint и CL-600 ARTEMIS.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у силовиков Украины в районе населенного пункта Новотошковское в Донбассе, который находится под контролем Киева, зафиксировала народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 29 декабря рассказали журналистам в пресс-службе минобороны ЛНР.
Подробности в материале: В ЛНР сообщили об использовании силовиками Украины комплекса РЭБ в Донбассе
Министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего:
«Повторная попытка украинской стороны навязать пустую беспредметную встречу только усиливает ощущение, что вся эта информационная кампания направлена на отвлечение внимания общественности от возможной подготовки реальных вооружённых провокаций на линии разграничения. Надеемся, что гаранты Киева применят надлежащую мотивацию для недопущения реализации такого сценария».
Киев настаивает на пустых заседаниях, при этом не предлагая никакого конструктива. Об этом 29 декабря заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова:
«Неуемное рвение украинской стороны к проведению пустых заседаний уже вызывает не только недоумение, но и сомнения в адекватности идеологов такой настойчивости. Так, получив наш аргументированный отказ на предложение провести внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности без понимания, на какие договоренности можно выйти, представители официального Киева снова инициируют теперь уже внеочередную встречу Контактной группы, обозначая при этом аналогичную повестку и не предлагая хоть сколько-нибудь реалистичного проекта документа.
Наша позиция остается неизменной: мы видим смысл и готовы на согласование возможности проведения внеочередных переговорных сессий только после того, как получим и изучим предметные предложения от украинской стороны как от инициатора встречи, учитывающие обозначенные нами ранее принципиальные позиции. Все еще рассчитываем, что украинские представители проявят свое рвение не только в инициировании внеочередных сессий, а и в предметном их наполнении реалистичными и конструктивными предложениями».
За неполный год 25 военнослужащих ЛНР пострадали от агрессии киевских боевиков. Среди них 18 погибших и 7 раненых. Данные на начало декабря 2021. Цитата канала «Республиканский актив».
Информация о похищенном бойце НМ ЛНР. «На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови», — заявили в Народной милиции.
Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) был 27 декабря похищен украинской диверсионной группой. Об этом 29 декабря сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Подробности в материале: В ЛНР сообщили о захвате военнослужащего республики диверсантами с Украины
Наталья из прифронтового поселка Коммунар на окраине Дебальцево живет в постоянном страхе и стрессе.
«Когда стреляют, напряженка, страх. Одеваемся, куда бежать, не знаем. Прятаться негде — подвалы плохие. А до города далеко», — рассказала она каналу «Донбасс решает».
Внеочередной раунд переговоров подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится после того, как Киев учтёт принципиальные позиции ДНР. Так отреагировали на предложение представителей Украины в МИД республики.
Украина готовится к партизанской войне и призывает резервистов. Неопытность президента Украины Зеленского и его соратников может привести к «страшным последствиям», причём не только для самой Украины, пишет The New York Times.
Издание сообщает, что в соцсетях стали появляться селфи украинцев с оружием в руках. Но автор пишет, что не стоит умиляться:
«Американцы — они какие-то странные, ей-богу. Они ведь действительно представляют себе партизанскую войну как пикник бухгалтеров, дизайнеров и агентов по продаже недвижимости, на котором те сначала учатся делать искусственное дыхание манекену, потом весело стреляют по мишеням, а затем жарят сосиски и в конце обязательно убирают за собой мусор. Опыт вьетнамской войны выветрился из американской нации удивительно быстро. Невероятно быстро».
Слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что Украина должна войти в состав Российской Федерации, являются его личным мнением. Об этом, как передает ТАСС, сказал сам глава Чечни.
Ранее Кадыров в ходе своей пресс-конференции заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский продолжит антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России. «Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — сказал тогда Кадыров.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о систематических нарушениях Украиной Минских договоренностей и несоблюдении бессрочного перемирия. Его слова 29 декабря цитирует МИД ЛНР:
«Очевидно, что Киеву, а вернее его заокеанским кураторам, выгоден конфликт на Донбассе. Они намерены его поддерживать, а не завершать. Зеленский мало что решает сегодня у себя в стране. Все ключевые решения принимаются в Вашингтоне. Ситуация на линии фронта за этот год действительно обострилась, и сухая статистика это наглядно подтверждает…».
Подробности в материале: Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Киеву выгоден конфликт на Донбассе»
Суммарные поставки военного имущества Украине иностранными партнёрами в 2021 году на сумму в $450 млн. Основной «спонсор» — это США. Патрульные катера типа Island, внедорожники HMMWV, ПТРК Javelin.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Если бы руководители Франции и Германии захотели, они могли бы повлиять на коллег с Украины, заставив их выполнять Минские соглашения. Такое мнение каналу «Донбасс решает» высказала депутат Народного Совета ДНР Ирина Попова.
«К сожалению, не влияют. И вряд ли будут», — заметила она.
Тему будущих переговоров с Россией по снижению напряжённости обсудили 29 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в пресс-службе Госдепа США. Представители двух стран разговаривали по телефону.
Читайте также: Блинкен и Зеленский обсудили готовящиеся переговоры с Россией
Телефонные переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоятся завтра, 30 декабря, передаёт 29 декабря CNN.
Читайте подробнее: В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Байдена с Путиным
Разведывательный авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания E-8 Joint STARS впервые совершил полёт над территорией Восточной Украины, сообщает 29 декабря телеканал CNN со ссылкой на представителя Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).
Читайте также: Военные США похвастались первым полётом E-8 Joint STARS над Украиной
Об обстреле 29 декабря украинскими боевиками района посёлка Озеряновка на юго-западе Горловки (ДНР) сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Огромный чёрно-красный плакат, вывешенный на здании областного совета в Тернополе, на котором изображён портрет лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Нацисты в органах власти Украины!» — сети о плакате с Бандерой в Тернополе
Народная милиция ДНР: «Вооружённые формирования Украины продолжают нести небоевые потери и не оставляют попыток ввести в заблуждение общественность, скрывая истинные причины гибели личного состава».
Представительство ЛНР в СЦКК: «За истекшие сутки 29 декабря 2021 года со стороны вооружённых формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано».
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
ЛуганскИнформЦентр: «ВСУ с начала 2021 года 534 раза нарушили «режим тишины».
Заявление украинского посла в США Оксаны Маркаровой о том, что Киев активно ведёт работу с Вашингтоном по предоставлению ему избыточного американского военного оборудования и вооружения, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 декабря в социальной сети Facebook.
Об этом: Сеть: «Вам нужна помощь психиатра!» — Киев просит США дать ненужное оружие
По данным ЛуганскИнформЦентра, жертвами агрессии ВСУ в 2021 году стали 20 защитников ЛНР и один мирный житель.
Силовики Украины разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и бронетехнику в населенном пункте Врубовка в Донбассе, который находится под контролем Киева. Об этом 30 декабря рассказал журналистам представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
Подробности в материале: В ЛНР сообщили о размещении ВСУ бронетехники и ЗРК в жилых районах
В преддверии Нового года военнослужащие Народной милиции ЛНР передали подарки многодетной вдове одного из защитников Республики, трагически погибшего при нападении украинской ДРГ на одну из позиций оборонного ведомства.
Киевские силовики разместили бронетехнику и зенитные орудия вблизи населённых пунктов в зоне проведения так называемой операции объединённых сил. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР: «В зоне ответственности 24-й бригады отмечено нахождение зенитного ракетного комплекса 9К33 «Оса», четырёх боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Врубовка, пяти боевых бронированных машин возле населённого пункта Подлесное и зенитной установки ЗУ-23 в районе населённого пункта Мирная Долина» (ЛуганскИнформЦентр).
ЛуганскИнформЦентр: ВСУ обстрелами разрушили и повредили 111 гражданских объектов в ЛНР с начала года.
Украина в НАТО будет «собирать бычки и подметать». Таким прогнозом поделилась бывшая депутат Рады Надежда Савченко.
По её словам, она была в Ираке и знает, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО.
«Если мы пойдем в НАТО, то украинские лётчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — рассказала Савченко.
Но на этом её прогнозы не закончились.
«В случае конфликта российскую армию удастся остановить только на границе с Германией или Францией, поэтому членство Украины в организации теряет смысл», — заявила она.
Цитата SputnikLive.
В МИД Германии поддержали идею Меркель о блокировке поставок оружия на Украину. Ранее СМИ писали, что ФРГ и Нидерланды заблокировали поставки вооружений для Киева.
Речь шла о винтовках Barrett M82 из США и системах EDM4S-UA из Литвы. Глава МИД Германии считает, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.
По словам Бербок, результата можно достичь только дипломатическим путем. В том числе с помощью диалога Россия — НАТО.
Цитата SputnikLive.
Цель возможной войны в Донбассе — провокация России на ответный удар, а не победа Киева. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Богдан Безпалько.
По его словам, маленькая победоносная война в Донбассе обернется крахом для Зеленского и его окружения.
«Ответный удар последует при любом раскладе, ответный удар будет смертельным для Зеленского и его вооруженных сил», — уверен эксперт.
Подробности в материале: В ДНР знают, что случится с Зеленским после нападения на Донбасс
Обвинение ранее задержанному на линии соприкосновения в Донбассе ополченцу Луганской Народной Республики (ЛНР) предъявила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба СБУ.
Об этом: СБУ предъявила обвинение задержанному ополченцу ЛНР
Командование ВСУ разрешило развертывание «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донбассе. «Тысячи людей будут сразу же мобилизованы», — Ярош.
За истекшие сутки, 30 декабря, Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
Обобщённая статистика нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.
Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Народная милиция ДНР: в нарушение третьего пункта дополнительных мер, украинские боевики из 56-й омпбр разместили три боевые бронированные машины в жилом районе н.п. Карловка.
Кроме того, на бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств «Петровское» отмечено нахождение одного боевика 53 омбр.
Все факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ № 304
Украинские военные, несмотря на заявление министерства обороны Украины, игнорируют координационный механизм и нарушают обязательства по бессрочному соблюдению режима прекращения огня, установленные решением Минской Контактной группы с 21.07.2019, и дополнительные Меры по его усилению
МИД ЛНР.
За прошедший 2021 год в результате действий украинских террористов в Донбассе погибли 77 человек, 129 получили травмы и ранения, сообщает 30 декабря пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека Донецкой Народной Республики (ДНР).
«С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и семь мирных жителей», — указано в сообщении пресс-службы.
Читайте также: В ДНР раскрыли число погибших и раненых за 2021 год
Заявление главы компании «Газпром» Алексея Миллера о том, что вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена газом и трубопровод полностью готов к эксплуатации, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: «Сейчас начнётся звон кастрюль с Украины!» — Газпром: СП — 2 готов к работе
Нацистской выходкой назвали в МИД России размещение плаката украинского нациста Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе (Украина). Как сообщила 30 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на Украине неонацизм навязывают людям совершенно официально.
Подробности в материале: МИД РФ осудил плакат с Бандерой на здании обладминистрации в Тернополе
Заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что Украина и Россия должны находиться в едином «славянском союзе» и вместе противостоять Западу, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 декабря в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Это будет лучший подарок» — депутат на Украине выступил за союз с РФ
Приятие Украины в члены НАТО ударит по притязаниям Польши в качестве «опоры Запада» в Восточной Европе, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Читайте также: Пушков предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО для Польши
По мнению депутата Верховной рады Волошина, Россия сможет уничтожить ключевые узлы управления Украиной даже не заходя на её территорию.
Читайте подробнее: Депутат Рады рассказал, сколько продержится Украина в войне с Россией
Провокации в Донбассе будут происходить, пока Украину не обуздают, большая война маловероятна. Об этом каналу Донбасс решает рассказал журналист Армен Гаспарян.
Вряд ли мир в Донбасс принесут переговоры в «нормандском формате», считает он.
«Изменения могут произойти в результате переговоров Москвы и Вашингтона. Главное — это безопасность людей с любой точки зрения — военной и пандемии коронавируса», — сказал эксперт.
В нарушение Минских соглашений Украина в 2021 году продолжает убивать жителей Донбасса. За год в результате боевых действий в Донбассе погибли 77 человек, 129 пострадали. Об этом сообщает канал «Донбасс решает» со ссылкой на данные аппарата омбудсмена ДНР.
«С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и пострадали 7 мирных жителей», — уточнили в Донецке. По данным ведомства, всего с начала конфликта в Донбассе на территории ДНР 5038 человек погибли, из них 91 ребенок.
Об этом: Минские соглашения? Украина продолжает убивать жителей Донбасса
Украина не посмеет развязать широкомасштабную войну в Донбассе. Об этом каналу «Донбасс решает» сказал депутат Госудумы Казбек Тайсаев.
По мнению депутата Госдумы, Россия — самая великая держава в мире, и без России ни одной глобальной задачи в мире решить невозможно.
«Поэтому я вас уверяю, что никто не посмеет с точки зрения войны разговаривать с Российской Федерацией. Пытаются. Но это дешевые понты. И никакой войны никто не посмеет начать, потому что, я уверен, если это начнется — это будет полная потеря суверенитета Украины, полная», — сказал Казбек Тайсаев.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — за Правду») рассказал, когда Украина нанесет удар по Донбассу. По его словам, это произойдет в июле или начале августа 2022 года.
«Поскольку ныне правящая в Соединённых Государствах Америки Демократическая партия придет к выводу, что выборы в начале ноября она проиграет, и попытается поднять свои позиции таким способом. Так же как в августе 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, чтобы шансы республиканцев на парламентских и президентских выборах поднялись», — считает аналитик.
Подробности в материале: Анатолий Вассерман: «Украина нанесет удар по Донбассу»
Гражданская война на Украине далека от завершения, при этом США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Киева. Об этом 31 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом: Лавров: гражданская война на Украине далека от завершения
РФ предпримет все меры для защиты сотен тысяч граждан РФ, проживающих в Донбассе, и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, а на любые возможные военные провокации Киеву будет дан адекватный ответ. Об этом 31 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров: на любые провокации Киева в Донбассе будет дан адекватный ответ
В частях 2−4 статьи 3 украинского законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» указывается, что ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях, а также за имущественный и моральный (неимущественный) вред, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии, возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с принципами и нормами международного права.
Возмещение имущественного и морального (неимущественного) вреда, причиненного Российской Федерацией как государством-агрессором, государством-оккупантом на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном кабинетом министров Украины, с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.
Государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры для взыскания с Российской Федерации компенсации за ущерб, причиненный Украине, юридическим и физическим лицам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также возмещения, осуществленные Украиной в соответствии с частью третьей указанной статьи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 31 декабря, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против РФ.
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Заявление высокопоставленного представителя Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразит готовность к дипломатии, а также готовность отстаивать интересы Украины в случае российского вторжения, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 31 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
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В Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан, и потому Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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За прошедшие сутки, 30 декабря, боевики 95-й бригады один раз нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Горловском направлении, открыв огонь с позиций, расположенных в районе н.п. Троицкое по н.п. Озеряновка, выпустив при этом 15 гранат из АГС.
Нарушения дополнительных мер перемирия со стороны ВСУ 29−30 декабря 2021 года.
На любые возможные провокации со стороны украинских властей в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ, будет дан адекватный ответ. Об этом 31 декабря заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине, т.к. «это может привести к дальнейшей военной эскалации на востоке страны», передает 31 декабря «Радио Sputnik».
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Американцы и британцы уже сегодня в военном отношении осваивают Украину, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).
В прифронтовой Саханке на юге ДНР не осталось ни одного медработника. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала директор местной школы Оксана Самарская.
«Это самая большая наша беда. В селе очень много пожилых людей, со здоровьем у них уже проблемы, а медработника у нас нет. За медицинской помощью приходится обращаться в соседнее Безыменное и в Новоазовск», — рассказала Оксана Викторовна.
Местные жители также признаются, что военные врачи им не отказывают в помощи, иначе было бы совсем тяжело.
В Донбассе все спокойно. Пока Москва и Вашингтон ведут переговоры. Так считает украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, переговорный процесс затянется как минимум до конца января.
«И это будет период относительного спокойствия, период, когда стороны не будут предпринимать каких-то радикальных действий», — полагает эксперт.
Россия и США уже перешли к предметному диалогу по Донбассу, добавил Руслан Бортник.
Защитники Донбасса не сомневаются в «подарках» от ВСУ в новогоднюю ночь.
«Наступает наш Новый год, а через час — украинский. Вот тогда они и начинают нас «поздравлять». Как правило, летит по позициям. Поэтому праздники — не повод терять бдительность», — рассказал каналу «Донбасс решает» военнослужащий народной милиции ДНР Виталий.
«Детские письма, написанные бойцам под Новый год, читать без слез невозможно». Житель Донецка Артем Козел вспоминает, как привозил фронтовую почту на передовую.
«Письма писали дети из детских домов и школ. В детдомах много детей, которые остались без родителей. У многих погибли родители», — говорит Артем.
Он вспоминает, как радовались этим письмам бойцы. Одно из таких писем, пробитое осколком и окровавленное, было найдено у погибшего солдата.
«Достал вот это письмо, которое я привозил. Там, где нарисованы папа и мама, как ангелы. И вот сердце пробило осколком у него. И оно еще и в крови. И вот это убивает и душит прямо», — говорит Артем.
На военную поддержку Эстонии, Латвии и Литвы перед лицом «российской агрессии» Пентагон в следующем году портатит суммарно $150 млн.
На закупку летальных вооружений для Киева из оборонного бюджета США выделят $75 млн, а общая сумма военных расходов на Украину составит $300 млн.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Новогоднее обращение Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.
СНБО Украины ввел санкции против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста.
В сообщении СНБО отмечается, что расширен «перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры». Санкции вводятся в отношении шести человек и 24 юридических лиц, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив».
Ограничения предложил ввести кабинет министров Украины.
Цитата канала «Экономика».
Байден собирается поговорить по телефону 2 января с президентом Украины Зеленским — РИА Новости.
Закон, запрещающий судам под российским флагом, доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.
Об этом: Украина закрыла свои внутренние порты для российских судов
Более двух десятков дипломатов и сотрудников нацбезопасности США призвали Байдена опубликовать список «самых болезненных санкций», которые будут введены против России в случае «вторжения на Украину».
Среди подписавших обращение — бывшие послы Макфол и Вершбоу, а также экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
Ранее Путин в разговоре с Байденом предупредил, что ввод новых санкций США против России может привести к полному разрыву отношений между двумя странами.
Цитата SputnikLive.
В своем первом на должности новогоднем обращении канцлер ФРГ Олаф Шольц затронул ситуацию вокруг Украины.
Подробности в материале: Канцлер ФРГ в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения к согражданам назвал главной целью завершение войны в Донбассе.
Читайте подробнее: Зеленский назвал главной целью окончание войны в Донбассе
Согласно отчету СММ ОБСЕ, вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать полетам БПЛА Миссии. Так БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигналу GPS во время полета вблизи н. п. Красногоровка.
Также наблюдателями зафиксировано присутствие военной техники ВФУ в зоне безопасности:
Несмотря на обоюдно жёсткую риторику, Москва и Вашингтон готовы к принципиальному решению по Украине, причём мнением Киева уже никто не интересуется, сообщает китайское издание Sohu.