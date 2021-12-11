Москва, 11 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Режиссёр Александр Сокуров считает, что его заявления о Северном Кавказе в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с Советом по правам человека (СПЧ) в рамках данного формата были «уместными и необходимыми». Он заявил об этом 11 декабря, его слова приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сокуров

«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал», — отметил Сокуров.

При этом он добавил, что разговор с российским лидером был открытым, в ходе которого можно говорить открыто, а также «излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране», что как он считает, «уместно и необходимо делать» и в рамках СПЧ.

«Зачем обсуждать то, что обсуждается на СПЧ? СПЧ создан для высказывания мнений, это дискуссионная площадка. У меня больше нет дров, чтобы подкинуть в этот политический костер», — также отметил режиссер.

При этом он не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее призвавшего дать правовую оценку высказываниям Сокурова о Северном Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с призывом к правоохранительным органам дать правовую оценку заявлениям режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе РФ.