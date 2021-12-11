Томск, , 11:54 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, коэффициент распространения инфекции составил 1,0.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 58 340. Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 42 534 человека, в том числе 234 за последние сутки.

Скончались за сутки два пациента, а всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 646 человек. По состоянию на 11 декабря, занятость коечного фонда в ковидных стационарах региона достигла 73%.