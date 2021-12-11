Калуга, , 12:29 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 199 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 декабря. Днём ранее, 10 декабря, в регионе был зарегистрирован 201 случай.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 413 человек, 57 768 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 10 100 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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