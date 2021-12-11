Киев, , 11:54 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за последние сутки возросло на 10 тыс. 133 — до 3 млн 553 тыс. 817. Об этом 11 декабря сообщили в Минздраве Украины.

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Всего за время пандемии в стране выздоровели 3 млн 184 тыс. 287 человек.

Ранее сообщалось, что специалисты университета префектуры Киото создали защитную маску, которая светится в случае контакта с частицами коронавируса. Как передает Kyodo News, реагент изготовлен на основе полученных из яиц страуса антител, которые нейтрализуют все инородные тела в организме птицы.