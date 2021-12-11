Санкт-Петербург, 11 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Нападение с использованием кислоты совершено на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Пострадали несовершенолетняя девушка и её молодой человек. Предполагаемый преступник задержан, мотивом его поступка стала ревность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Эдвард Мунк. Ревность. 1895

Сообщение о преступлении поступило 10 декабря по телефону около 18:30 в полицию Адмиралтейского района от пострадавшего парня. У дома 86 по набережной канала Грибоедова неизвестный облил кислотой заявителя и его девушку.

Полицейские и врачи прибыли на место происшествия. 16-летняя девушка и ее 18-летний спутник с различными химическими ожогами были госпитализированы. Девушка находится в тяжелом состоянии, парень — в удовлетворительном.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. По предварительной версии причиной такого поступка стала ревность», — рассказали в Главке МВД.

Злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.