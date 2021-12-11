Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области пока не удаётся набрать темпы вакцинации от COVID-19. За истекшие сутки вторую COVID-прививку получили около 5 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько и днём ранее, передаёт ИА REGNUM 11 декабря.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным донского правительства, к утру 11 декабря участниками прививочной кампании стали 1 млн 896,04 тыс. жителей Ростовской области (+ 5472 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 1 млн 855,44 тыс. человек (+ 4839 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что высокие темпы вакцинации от COVID-19 Ростовская область демонстрировала в начале 2021 года, а также в августе и сентябре. Суточный прирост привитых граждан достигал 16 тыс. человек.

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