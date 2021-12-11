Москва, , 11:49 — REGNUM За последние сутки в столице России, Москве, 760 человек госпитализировано с COVID-19, при этом на ИВЛ находится 581 человек. Об этом 11 декабря сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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3 тыс. 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Москве за сутки, выздоровели еще 3 тыс. 584 пациента после прохождения лечения. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 млн 809 тыс. 074.

В Москве за сутки скончались 86 пациентов с COVID-19.