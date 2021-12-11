Тес-Хемский район, Тува, , 11:48 — REGNUM Прокуратура Тес-Хемского района Тувы начала проверку по факту убийства шестимесячного ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, такое поручение дал прокурор республики Сергей Дябкин.

Младенец Pexels.com

Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли днём 10 декабря в селе Самагалтай. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего», расследование поставлено на контроль в республиканской прокуратуре.

«По результатам проведённой проверки будет дана принципиальная оценка деятельности органов субъектов профилактики, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мать ребёнка после употребления спиртных напитков, оставила ребёнка с подругой и ушла. Вернувшись и не найдя сына, она пошла его искать. Тело ребёнка в результате было найдено на прилегающей к дому соседней территории в спортивной сумке.

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