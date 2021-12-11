Буффало, США, , 11:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

У «Рейнджерс» заброшенные шайбы на свой счет записали шведский нападающий Мика Зибанеджад (5-я минута, в большинстве) и Алекси Лафренье (30-я).

Автором единственной забитой шайбы «Баффало» стал Бретт Мюррей (55-я)

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился во встрече одной результативной передачей, его одноклубник — российский голкипер Александр Георгиев, смог отразить 36 из 37 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс», проигравшие прошлую встречу, 13 декабря примут у себя клуб «Нэшвилл Предаторз». «Баффало» потерпел шестое подряд поражение и днем ранее также на домашнем льду встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз».