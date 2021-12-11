Москва, , 11:44 — REGNUM Проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов после возвращения самолета Москва-Краснодар в аэропорт Шереметьево начала столичная межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, на борту находились 163 пассажира, в данный момент началась посадка на резервный лайнер.

Причины произошедшего поручено установить московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря около 06:30 мск на борту самолета рейса Шереметьево (Москва) — Краснодар сработала сигнализация разгерметизации кабины. Командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме.

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