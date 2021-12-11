Москва, 11 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Россия не собирается уменьшать цену на газ для Греции. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на английском языке греческому телеканалу «Антенна».

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Как отметила в ходе беседы корреспондент, по жителям Греции сильно ударил рост стоимости голубого топлива, в связи с чем она спросила, намерены ли власти России помочь в этой ситуации.

«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?», — спросил Песков.

«Нет, но как мы могли бы обеспечить стабильные цены в такой нестабильной обстановке?», — отметила корреспондент.

В ответ на это представитель Кремля указал, что цены на природный газ являются стабильными и, несмотря на их рост на спотовом рынке, в рамках действующих договоров они определяются формулами, которые привязаны к нефти.

При это Песков отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Москва дать Греции скидку или сделать что-то для снижения цены на газ.

«Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов (за тысячу кубометров) за одну ночь. Так она будет закреплена», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки природного газа из РФ покрывают 40% потребностей Греции.