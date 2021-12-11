Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Ещё 28 жителей Ростовской области, заразившиеся коронавирусом, не смогли победить COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском праивтельстве 11 декабря.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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За последние сутки от COVID-19 умерли 17 женщин в возрасте от 48 до 84 лет и 11 мужчин в возрасте от 56 до 84 лет. У всех ковид-пациентов имелись хронические заболевания.

С начала пандемии Ростовская область потеряла 9 102 ковид-пациента.

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