Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Ещё 649 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 декабря. Это на пять случаев заражения меньше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (183), Таганроге (38), Шахтах (34), Волгодонске (29), Новочеркасске (24), Аксайском (18) районе, Новошахтинске и Неклиновском районе (по 17), Азовском районе (16), Красносулинском (14) и Миллеровском (13) районах. Чуть менее 20% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 10% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 182 713 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 156 759 пациентов.

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