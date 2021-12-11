Тес-Хемский район, Тува, , 11:37 — REGNUM В Тес-Хемском районе Тувы возбуждено уголовное дело по факту убийства шестимесячного младенца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, мать ребёнка обратилась в полицию около 17 часов 10 декабря.

Младенец Pixabay.com

По данным следствия, в тот день женщина находилась в гостях у подруги, распивая спиртное. Затем она ушла, оставив сына с 48-летней подругой. По возвращении ребёнка она не нашла.

«В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому соседней территории в спортивной сумке обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти», — отметили в управлении.

К настоящему времени подруга женщины задержана, решается вопрос о заключении её под стражу. Причину смерти ребёнка установят судмедэксперты. В рамках расследования дела следователи также дадут оценку действиям матери, а также органов системы профилактики.