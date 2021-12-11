Элиста, 11 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Калмыкии перед судом предстанет заместитель дежурного помощника начальника колонии-поселения №3. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Следователи полагают, что фигурант уголовного дела 18 сентября 2021 года избил осуждённого. На третий день с целью сокрытия совершённого преступления он дал указание подчинённым обеспечить ему алиби. Младшие инспекторы дали ложные объяснения, в связи с чем был принят отказ в возбуждении уголовного дела.

Следователи собрали достаточно доказательств вины сотрудника колонии и направили материалы уголовного дела в суд.