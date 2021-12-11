Мурманск, , 11:28 — REGNUM Первую в Кольском заполярье котельную, работающую на природном газе, построили и подготовили к запуску в военном городке №1 Мурманского гарнизона Северного флота (СФ) ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

10 декабря в хранилище котельной завезли и заправили сжиженный газ, а также завершили наладку оборудования. Первый в регионе уникальный объект теплоснабжения будет торжественно открыт и запущен в эксплуатацию в начале следующей недели. Он заменит старую мазутную котельную, которая «верой и правдой» работает уже более 80 лет.

Благодаря энергоэффективным технологиям при использовании газа военные коммунальщики рассчитывают значительно сократить теплопотери и уменьшить расходы. При этом в новой котельной, которая полностью автоматизирована и может работать без непосредственного участия персонала, сохранится возможность использовать мазут в качестве резервного топлива.

пресс-служба СФ «Котельная была построена и передана Северному флоту в 2021 году в соответствии с программой по переводу котельных для использования в качестве топлива сжиженный природный газ».

Обслуживаться новый объект будет газовой службой, созданной в филиале ФГБУ «Центральное ЖКУ» Минобороны РФ по Северному флоту.

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