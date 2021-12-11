Москва, 11 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Концентрация солдат НАТО и США в Греции, а также переброска через греческий порт Александруполис военной техники альянса вызывает у России беспокойство. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на английском языке греческому телеканалу Antenna.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять», — сказал он в ответ на вопрос о том, что беспокоит Москву в обновленном соглашении об оборонном сотрудничестве США и Греции.

При этом представитель Кремля, отвечая на слова корреспондента, что Греция в такой же степени обеспокоена поставленной Турции российской зенитно-ракетной системой С-400, указал, что названная ЗРС является оборонительной системой, «а то, что транспортируется через Александруполис, — это не оборонное оборудование».

В то же время, Песков отметил, что считает, что Греция никогда не станет для России враждебной, однако она связана с обязательствами в связи со своим членством в НАТО.

«Это проблема с НАТО для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не пойдёт на компромиссы с крупными странами, такими как Россия, в вопросах вступления в альянс таких государств, как Украина или Грузия.