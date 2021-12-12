Москва, , 01:22 — REGNUM Отказ Минтруда от потребительской корзины депутат Госдумы Анатолий Кузнецов (СРЗП) назвал самострелом и самоизоляцией министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Потребительская корзина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мощнейшее поражение и самоизоляция Минтруда как субъекта — это отказ от потребительской корзины, от того, чтобы работодателей обязать, нацелить на то, что вы, дорогие работодатели, в том числе и государство, должны учитывать действующую потребительскую корзину, с помощью которой живет человек», — сказал Кузнецов.

Такую политику депутат осудил.

«Отказ от этого — это самострел, это значит, мы не принимаем участие в социальной политике вообще, а только делаем вид. И поэтому логично, что подходим к методам статистическим в борьбе с бедностью», — сделал вывод парламентарий.

Он обратил внимание на смену методики подсчета бедных в стране.

«У нас в течение оного квартала мы, оказывается, от бедности избавили сразу 3,5 млн человек. Это произошло по новой методике, по которой Росстат посчитал медианный доход», — пояснил Кузнецов.

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