Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полиция усилит дежурство перед футбольным матчем «Ростов» — «Урал», который пройдёт в рамках последнего в календарном году 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 11 декабря.

ИА REGNUM Полиция

Нести дежурство в день матча будут сотрудники органов внутренних дел и частных охранных предприятий, стюарды и участники общественных формирований правоохранительной направленности.

Чтобы увидеть противостояние жёлто-синих и гостей из Екатеринбурга на поле стадиона «Ростов Арена», болельщикам следует прибыть на спортивный объект заранее. Это позволит избежать скопления очереди на входах. Поклонников футбола ждут досмотровые мероприятия. На стадион не пустят с крупногабаритными вещами, стеклянной и пластиковой тарой, а также пиротехникой. Также следует строго следовать санитарным требованиям.